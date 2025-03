La tajante respuesta de uno de los líderes de Red Bull ante los rumores de un posible arribo de Franco Colapinto

Helmut Marko se refirió a los rumores que ponían a Franco Colapinto como candidato a ocupar la butaca de Liam Lawson

Luego de la reciente decisión de Red Bull de desplazar a Liam Lawson como piloto de la escudería tras solo haber transcurrido dos grandes premios de la temporada 2025 de la Fórmula 1, Helmut Marko, asesor del equipo, explicó los motivos de su visita al hospitality de Alpine y habló sobre los rumores que vinculaban a Franco Colapinto con la marca de bebidas energéticas.

Las versiones indicaban que el argentino podría ocupar el lugar de Yuki Tsunoda, quien fue ascendido desde Racing Bulls a la escudería principal, y dejarían a Lawson sin butaca. Finalmente, esto no sucedió y el neozelandés regresó al equipo satélite. En el medio de las especulaciones, el austriaco fue visto en las oficinas de Alpine al terminar el Gran Premio de China, por lo que no hizo más que incrementar los rumores en torno al bonaerense, quien es parte de la escudería francesa en calidad de piloto de reserva.

“Tengo una buena relación con Olli Oakes (jefe de Alpine). Ha contado regularmente con algunos de nuestros pilotos en sus diversos equipos de las categorías inferiores. Uno de sus pilotos compite actualmente en la GP3 británica, por ejemplo. Esa fue la razón por la que me reuní con él. Colapinto no fue un tema”, aclaró Marko en una entrevista con el sitio Motorsport.

Luego, el austríaco agregó: “Colapinto tuvo un debut muy fuerte en la Fórmula 1. Y, por supuesto, hay que estar atento a cómo se desarrollan las cosas. Pero al final, no se lo consideró seriamente”. Marko descartó que haya existido una posibilidad concreta de que el joven piloto argentino ocupe un lugar en el equipo RB.

Franco Colapinto espera su oportunidad en Alpine

Además, Marko explicó que la decisión de incorporar a Isack Hadjar para la segunda escudería estuvo sustentada en el historial de ambos y su desempeño en Fórmula 2: “Teníamos a Hadjar, que había sido sistemáticamente más rápido que Colapinto en la Fórmula 2 y, como se ha demostrado ahora, resultó ser la elección correcta”.

Por su parte, Christian Horner, jefe de Red Bull, se refirió al cambio de pilotos en medio de la incipiente temporada de Fórmula 1: “Reconocemos que hay mucho trabajo por hacer con el RB21 y la experiencia de Yuki (Tsunoda) será muy beneficiosa para ayudar a desarrollar el auto actual. Le damos la bienvenida al equipo y esperamos verlo al volante”.

“Tenemos el deber de proteger y desarrollar a Liam (Lawson) y vemos que después de un comienzo tan difícil, tiene sentido actuar con rapidez para que pueda ganar experiencia, mientras continúa su carrera en la F1 con VCARB, un entorno y un equipo que conoce muy bien”, agregó el jefe de la escudería.

En tanto que Lawson se despidió de la escudería en las redes sociales con un mensaje a sus seguidores: “Ser piloto de Red Bull Racing ha sido mi sueño desde niño, es por lo que he trabajado toda mi vida. Es duro, pero estoy agradecido por todo lo que me ha traído hasta aquí. A todos los que me habéis apoyado, gracias por todo el apoyo, significa mucho. Estoy emocionado y listo para ir a trabajar a uno de mis lugares favoritos”.

Más allá de esto, lo cierto es que la opción más concreta que tiene hoy Franco para volver a correr sigue siendo subirse a un Alpine, según pudo saber Infobae. Pese a estar presente en las primeras fechas del calendario, el argentino no viajará a Japón para el próximo Gran Premio, correspondiente a la fecha 3 de la temporada en el histórico circuito de Suzuka. En su lugar, trabajará desde la sede de la escudería francesa en Enstone, Reino Unido, donde se enfocará en tareas de simulador.