“Espiral descendente”: el contundente diagnóstico desde Red Bull que explica el cambio de Liam Lawson

Liam Lawson durante el GP de China, su última carrera a bordo de un Red Bull. El neozelandés correrá en Racing Bulls a partir del GP de Japón (REUTERS/Tyrone Siu)

La Fórmula 1 se sacudió este jueves con la oficialización del cambio de pilotos en Red Bull y Racing Bulls. Las escuderías de la bebida energizante hicieron un enroque entre el neozelandés Liam Lawson y el japonés Yuki Tsunoda que se cristalizará a partir del GP de Japón y Helmut Marko, principal asesor de RB, había adelantado los motivos del drástico cambio.

En una entrevista con el medio austriaco Sport24, que se realizó antes de que se haga oficial la noticia pero se publicó tras el enroque, Marko se adelantó a la salida de Lawson de Red Bull y el paso a la escudería satélite para ser reemplazado por Tsunoda. El ejecutivo de 81 años había deslizado tras el GP de China que se podía dar el cambio.

“El objetivo principal de la reunión fue que Max se sentara con los técnicos y repasaran los próximos pasos. Sus deseos y críticas deben abordarse con calma", expresó Marko sobre el encuentro de crisis que se llevó a cabo en la fábrica de Red Bull en la ciudad inglesa de Milton Keynes, teniendo en cuenta que el rendimiento del RB21 está en tela de juicio.

En base al caso de Lawson y la determinación de su reemplazo, relató: “En Australia tuvo un fallo en el turbo en la tercera sesión de entrenamientos. Es una lástima los kilómetros que perdió como consecuencia de ello. Por supuesto, lo que ha hecho hasta ahora no ha sido suficiente. Necesitamos un segundo piloto fuerte, aunque sólo sea por la táctica del equipo“.

Helmut Marko, asesor técnico de Red Bull, fue tajante con Liam Lawson y explicó por qué se decidió traspasarlo a Racing Bulls (REUTERS/Mark Peterson)

Los pobres rendimientos de Lawson en los GP de Australia y China decantaron en la decisión final de traspasarlo a Racing Bulls, donde correrá junto con Isaak Ladjar. En Melbourne, el piloto de 23 años sufrió un accidente bajo condiciones climáticas adversas, mientras que en el circuito de Shanghai cruzó la meta en el 15° lugar, resultado que luego se convirtió en un 12° puesto debido a las descalificaciones de Charles Leclerc, Lewis Hamilton y Pierre Gasly.

Por otra parte, de acuerdo a la elección de Lawson como piloto de Red Bull para la presente temporada en lugar del mexicano Checo Pérez, Helmut Marko explicó por qué no optó por Tsunoda, quien ahora tomará el lugar del neozelandés.

“Yuki era demasiado inconsistente. Por eso nos decidimos unánimemente por Lawson. Pero no fue capaz de rendir bajo presión, desde el primer día en Australia. Luego entró en una espiral descendente, como un boxeador maltrecho, y es muy difícil salir de ahí. Desde ese punto de vista, fue un error (la contratación)“, concluyó el directivo.

Por su parte, el director de Red Bull Christian Horner también opinó sobre la decisión que impactó en la Fórmula 1 y que involucró a su equipo: “Ha sido difícil ver a Liam luchar con el RB21 en las dos primeras carreras y, como resultado, tomamos colectivamente la decisión de hacer un cambio temprano. Entramos en la temporada 2025 con dos ambiciones: retener el Campeonato Mundial de Pilotos y recuperar el título de Constructores, y esta es una decisión puramente deportiva”.

Yuki Tsunoda, el nuevo piloto de Red Bull

Horner justificó la elección de Tsunoda en base a su experiencia y conocimiento del monoplaza: “Reconocemos que hay mucho trabajo por hacer con el RB21 y la experiencia de Yuki será muy beneficiosa para ayudar a desarrollar el auto actual. Le damos la bienvenida al equipo y esperamos verlo al volante del RB21”.

Además, el directivo se refirió al futuro de Lawson: “Tenemos el deber de proteger y desarrollar a Liam, y tras un inicio tan difícil, creemos que tiene sentido actuar con rapidez para que gane experiencia mientras continúa su carrera en la F1 con VCA Racing Bulls, un entorno y un equipo que conoce muy bien”.

Tsunoda, de 24 años, debutó en la Fórmula 1 en 2021 con AlphaTauri y ha ido consolidando su rendimiento. En 2024 fue el piloto más destacado del equipo con 30 de los 46 puntos obtenidos por la escudería. Tras realizar una prueba con Red Bull en Abu Dhabi al finalizar la temporada pasada, se había especulado con su ascenso al equipo principal, aunque finalmente fue Lawson el elegido para ese rol. El nipón no ocultó su reacción: “Puedo entender por qué el equipo eligió a Lawson. No me sentí súper enojado ni decepcionado”.