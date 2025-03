Franco Colapinto dio detalles de su fanatismo por Senna y habló sobre las clases que tomó para enfrentar a los medios

Colapinto espera su oportunidad en Alpine tras ser contratado por Flavio Briatore

Mientras su apellido continúa en el aire por su posible desembarco a la butaca titular de Alpine y los inesperados rumores de mudanza a Racing Bulls ante un hipotético salto de Yuki Tsunoda a Red Bull, Franco Colapinto continúa dominando los reflectores fuera del paddock. Con su futuro esperando una resolución, el argentino realizó una producción de moda y brindó una entrevista a la revista española Esquire, donde tocó diversos temas.

El corredor de 21 años hoy es reserva de la escudería con sede en Enstone, que comenzó mal la temporada de la mano de sus titulares Pierre Gasly y Jack Doohan. En ese contexto, el de Pilar sigue a la espera de ser propietario de una butaca: “Estoy convencido de que ese momento llegará, tarde o temprano”. “Que Flavio haya visto ese ‘algo’ en mí, otorgándome su confianza y poniendo tanto sobre la mesa para tenerme en el equipo es un chute de orgullo espectacular”, agregó tras el planteo sobre los descubrimientos de Briatore con Fernando Alonso y Michael Schumacher.

También hizo referencia al curioso parecido que encontraron en redes sociales con Ayrton Senna: “Es un orgullo que me comparen físicamente con Ayrton Senna. Fue el más grande de su época. De pequeño era mi ídolo y lo sigue siendo. Crecí leyendo libros y viendo películas sobre él. Sufrió infinitos altibajos y luchó mucho para llegar hasta donde quería. Su trayectoria es una auténtica lección de vida”, expresó al mismo tiempo que definió a Juan Manuel Fangio como una “leyenda”.

Tras hacer un análisis del furor que generó en Argentina –“Son muy fanáticos. Me siento superreconocido allí. Creo que se habían olvidado de este deporte y yo les he devuelto una ilusión escondida”–, Franco dejó una interesante mirada sobre el desempeño de las estrellas de la F1 ante la prensa y las repercusiones que puede traer salirse del libreto.

“Los deportistas y los atletas son demasiado cuadriculados. Recuerdo cuando veía a los pilotos en las entrevistas y pensaba, qué aburrido, podrían contar algo distinto. Les guionan lo que tienen que declarar y no salen de ahí. Entiendo que hay bastante presión, que existen penalizaciones y que nunca sabés dónde van a llegar o cómo se van a interpretar tus palabras, por eso estoy intentando volverme más comedido. Incluso he asistido a clases de media training para aprender pautas de comunicación, pero todavía no consigo ajustarme completamente al guion”, reconoció. Al mismo tiempo, bromeó que los agentes de prensa de Williams tuvieron “pesadillas” con cada salida suya ante los micrófonos.

Definido por el medio como “el nuevo chico de moda” de la Fórmula 1 que trajo “aire fresco” al paddock, explicó que hay poco espacio por fuera de las obligaciones de piloto: “Siempre estás viajando, entrenando, en el simulador, compitiendo... No hay tiempo para otras cosas”. El corredor que tuvo experiencia en nueve Grandes Premios con Williams ubicó a Bizarrap como uno de sus “grandes mentores” por haberlo ayudado a buscar patrocinadores “sin apenas conocerme”.

La producción con la edición española de la revista vino acompañada con una serie de fotografías mostrando su estilo con una marca de ropa que lo acompaña desde la Fórmula 4: “Fue la primera marca de moda que se acercó a mí. Creyeron en mí desde que era un adolescente. Me gusta compartir mi estilo. Proyectarme cercano y, de alguna manera, transmitir a la gente que pueden lucir la misma ropa que yo”.