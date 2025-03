Ronaldo reveló por qué se frustró la llegada de Carlo Ancelotti a la selección de Brasil: “Quería venir”

Ronaldo Nazário, ex futbolista brasileño y emblema de la selección brasileña, desveló en una reciente conversación para Charla Podcast los detalles detrás de la frustrada llegada de Carlo Ancelotti al banco de la Verdeamarela. Según el histórico delantero, la presencia del técnico italiano al frente de la Canarinha fue una posibilidad real que terminó por truncarse debido a la negativa del Real Madrid de permitir su salida.

“Ancelotti no fue liberado. El Real Madrid no lo liberó”, aseguró Ronaldo, compartiendo así que tanto por parte del entrenador como de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) existió interés genuino en cerrar el acuerdo. “No fue una fantasía porque yo ayudé en el proceso hablando con Carlo”, añadió el ex jugador del equipo merengue.

La conexión entre Ancelotti y la selección brasileña trascendió en 2023, en medio de rumores sobre su posible contratación. Sin embargo, fue el propio Ronaldo quien confirmó que no se trató solo de especulaciones. “Hablamos en su momento y le sugerí a Ednaldo (Rodríguez, presidente de la CBF) que esperara a Ancelotti. El Real Madrid no le dejó ir. Él quería venir”, puntualizó.

El punto de inflexión en estas negociaciones llegó cuando el Real Madrid decidió renovar el contrato del técnico italiano hasta junio de 2026. “Después de negociar todo, se trabó porque no tenía la liberación del Real Madrid”, dijo El Fenómeno, quien aseguró haber mediado en el proceso a petición de la CBF.

Ancelotti y Real Madrid confirmaron la renovación en 2023 (Reuters)

Ronaldo también hizo referencia al impacto de los resultados deportivos del Real Madrid en la continuidad de Ancelotti, quien cree que el éxito del entrenador con el equipo madrileño fue un factor determinante. “Si no hubiese ganado nada, el Real Madrid lo hubiera echado y Ancelotti habría venido. Pero ganó la Champions y se quedó un año más”, explicó.

En ese momento, Ancelotti tenía contrato con el club hasta junio de 2024, y la CBF había perfilado el periodo tras esta fecha como ideal para que el técnico se incorporara al equipo brasileño. No obstante, en diciembre de 2023, el Real Madrid anunció públicamente la extensión de su relación con el entrenador italiano hasta 2026. “El Real Madrid C. F. y Carlo Ancelotti han acordado la ampliación del contrato de nuestro entrenador hasta el 30 de junio de 2026”, rezaba el comunicado oficial del club merengue.

Tras el estancamiento de las negociaciones, la CBF optó inicialmente por Fernando Diniz como seleccionador, aunque su etapa fue breve y marcada por altibajos, incluyendo la eliminación en la Copa Libertadores ante el Fluminense en 2024. En enero del año siguiente, Dorival Júnior asumió el mando del equipo nacional. Júnior venía avalado por sus logros recientes, como los títulos de la Copa do Brasil conseguidos con Flamengo y San Pablo en temporadas previas.

Carlo Ancelotti, entretanto, continuó su trayectoria en el Real Madrid, confirmándose como uno de los entrenadores más laureados del club español. A lo largo de sus dos etapas en el equipo, ha ganado un total de 15 títulos, incluyendo tres Ligas de Campeones, dos Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, dos Ligas de España, dos Copas del Rey y tres Supercopas de España.