Los memes tras el choque de Jack Doohan con su Alpine en la Sprint y la mala clasificación que realizó

La actuación de Jack Doohan durante el Gran Premio de China volvió a colocarlo en el centro de las miradas de las redes sociales. El piloto australiano de 22 años terminó último en la sprint disputada el sábado en Shanghái, tras protagonizar un incidente con el brasileño Gabriel Bortoleto que le valió una doble sanción: diez segundos de recargo y la deducción de dos puntos en su superlicencia. Es la primera vez que el piloto de Alpine acumula penalizaciones en ese sistema, que contempla la exclusión por una fecha si se alcanzan los 12 puntos.

La maniobra ocurrió en los tramos finales de la carrera corta, cuando Doohan intentó adelantar por el interior en la curva 14 al Sauber de Bortoleto. En ese intento, bloqueó los neumáticos, perdió el control en el vértice de la curva e impactó contra el monoplaza del brasileño. Los comisarios de la FIA consideraron que fue un error evitable: “Doohan intentó adelantar a Bortoleto por el interior de la curva 14, pero bloqueó en el vértice y colisionó. Doohan sugirió que tenía controlado el adelantamiento, pero la presencia de dos coches de Haas y la trayectoria que tomaron dificultaron su intento. Sin embargo, era su responsabilidad garantizar que lo hiciera de forma segura y conforme al reglamento. Además, según las directrices, no tenía derecho a la curva y debería haber retrocedido”.

La sanción no alteró el resultado de la sprint, ya que el piloto cruzó la línea de meta en el último lugar. Su paso por la competencia también incluyó otro contacto previo en la misma curva con Liam Lawson (Red Bull), aunque en ese caso no fue considerado responsable. Doohan había largado desde el puesto 16 y no logró avanzar, perjudicado por el rendimiento del A525 y las dificultades para gestionar el desgaste de los neumáticos en el tren de DRS.

“Fue una carrera sprint difícil. El tren de DRS fue lo más complicado, es difícil adelantar y estar a seis décimas por diez vueltas no le hace bien al neumático”, dijo tras la carrera. Sobre el incidente con Bortoleto, reconoció: “Intenté adelantar a Gaby al final, lo toqué, así que fue culpa mía. Aprendí la lección y miramos hacia adelante”.

El episodio se sumó a una serie de traspiés recientes. Un día antes, en los entrenamientos libres, el auto se detuvo en plena pista y Doohan debió regresar caminando a boxes. Y hace una semana, en el GP de Australia, dañó su monoplaza en la primera vuelta. Las complicaciones continuaron en la clasificación para la carrera principal del domingo: perdió el control del coche en su primera vuelta lanzada, y aunque logró completar el segundo intento, quedó eliminado en Q1. Terminó 18°, apenas una décima detrás de su compañero Pierre Gasly.

“Creo que fue por buscar demasiado, un poco prematuro. Lo perdí en la entrada. Fue uno de esos trompos lentos que uno prefiere a los rápidos”, explicó. Sobre el bajo rendimiento general del coche, añadió: “A primera vista, no. Es la pregunta mágica ahora mismo. Tenemos que analizarlo a fondo. Seguro que hay una combinación de factores que explican por qué nuestro paquete no está funcionando”.

El equipo realizó algunos ajustes para la carrera del domingo con el objetivo de mitigar el efecto del aire sucio, que afecta el rendimiento de los neumáticos: “(Cambiamos) un par de cosas. Lo más importante será encontrar aire libre, ayudar al neumático delantero izquierdo, sea cual sea el problema que tenga”, detalló.

