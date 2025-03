“Tú eres mi ídolo”: el festejo viral de un jugador de la selección de Panamá que emocionó a una leyenda del fútbol

El panameño Cecilio Waterman marcó el 1-0 ante Estados Unidos y celebró con Thierry Henry

La selección de Panamá dio el golpe en Los Ángeles y derrotó 1-0 a Estados Unidos para avanzar a la final de la Concacaf Nations League. Cecilio Waterman, al minuto 93, le dio la victoria al elenco centroamericano y su festejo se hizo viral, ya que fue directamente a abrazar a una leyenda del fútbol que se encontraba transmitiendo el partido en el campo de juego.

Cuando parecía que la semifinal entre Panamá y Estados Unidos se iba al tiempo extra en el SoFi Stadium de Inglewood, un remate cruzado de Waterman venció la estirada del arquero Matt Turner. La pelota se metió en el fondo del arco para definir el partido. Lo particular, más allá del golazo, es que el delantero saltó los carteles de publicidad, se subió a una plataforma y se abrazó con el ex futbolista francés Thierry Henry. “Tú eres mi ídolo”, le gritó.

La imagen recorrió el mundo, ya que la celebración fue espontánea y emotiva. Antes del partido, Waterman había sido entrevistado en el hotel donde se alojaba la delegación panameña y confesó que su máximo referente era Henry. “Es mi ídolo desde chico. Sería un privilegio tener la camiseta de él y sacarme una foto”, dijo en un video que compartió la cuenta de Concacaf en la red social Tik Tok.

Finalmente, el jugador de 33 años, que defiende los colores de Coquimbo Unido de Chile pudo cumplir su sueño de conocer a Henry y sacarse una foto con su ídolo. Además, tras el partido, el francés lo entrevistó para la cadena CBS y le preguntó si el festejo había sido premeditado. A lo que Waterman respondió que cuando lo vio detrás del arco, no dudó en ir a abrazarlo. Luego, el panameño le regaló su camiseta y pidió a cambio una del Arsenal, equipo donde brilló Tití.

“Ayer me preguntaron quién era mi ídolo y yo dije Henry. Desde muy chiquito te vi jugar en el Arsenal y fuiste una inspiración para mí. Hice el gol, te vi y vine a saludarte”, expresó Waterman en frente a su referente. Ambos se abrazaron y el francés recibió como obsequio una camiseta firmada. Además, prometió retribuir al panameño con una remera de los Gunners.

Más allá del emotivo encuentro entre Waterman y Henry, Panamá hizo historia al clasificarse a la final de la Concacaf Nations League, en la cual buscará levantar la copa el próximo domingo frente a México, que derrotó 2-0 a Canadá en la otra semifinal. Los aztecas ganaron gracias a los goles de Raúl Jiménez.

Al término del partido, el entrenador argentino Mauricio Pochettino, quien comanda al seleccionado de los Estados Unidos, se refirió a la semifinal perdida ante Panamá. “Es verdad que estoy muy decepcionado, porque creo que la forma en que afrontamos el partido no fue la adecuada”, dijo el nacido en Murphy.

“Sólo concedimos tres disparos, uno al arco en la ultima jugada, pero sabíamos que teníamos que ser agresivos. Aunque hubiéramos ganado el partido, igualmente estaría decepcionado”, recalcó Pochettino.

El ex entrenador del Tottenham y París Saint-Germain completó: “Hay que encontrar la manera de competir mejor. Somos Estados Unidos pero no puedes ganar con la camiseta, tienes que demostrarlo, ser mejor, sufrir, si no esto no va a ser diferente”.