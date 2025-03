Salió a la luz el video del encuentro de Gustavo Alfaro con un repositor en un supermercado que emocionó a todo Paraguay

El encuentro entre Alfaro y el repositor en el supermercado

La historia del encuentro entre Gustavo Alfaro y Claudio Rejala, repositor de un supermercado que le expresó su agradecimiento por su labor en la selección de Paraguay, revolucionó las redes sociales. El técnico reveló el momento en el que se juntó con el hombre en la antesala del enfrentamiento entre la Albirroja y Chile, el cual se disputará en Asunción, en el marco de la 13° fecha de las Eliminatorias Sudamericanas. Sin embargo, en las últimas horas trascendió un nuevo capítulo.

El canal de televisión local NPY, a partir de una de las cámaras de seguridad del establecimiento, difundió el momento en el que se pudo divisar la situación narrada por el técnico argentino. Mientras Alfaro se encontraba comprando, Claudio se acercó y le dio un enorme abrazo al estratega de 62 años. Incluso, en el video se puede ver cómo el entrenador rafaelino le habla de forma “paternal”, mientras el repositor está notoriamente conmovido por la situación. Posteriormente, el recorte exhibe una larga charla que mantienen ambos antes de que siguieran con sus quehaceres.

“El otro día estaba comprando en un supermercado y viene el muchacho de reposición, me da un abrazo y se larga a llorar. Yo le digo: ‘Tranquilo, ¿qué pasa, maestro? ‘No, profe, no’. Y me contaba de las complejidades que a diario tiene, porque como le pasa a todo el mundo, a veces enfrentar la vida es difícil y es muy complejo. Y él me decía: ‘Profe, a mí me cuesta mucho llegar a fin de mes. El único momento de felicidad me lo da la selección. El único momento de alegría es cuando yo veo a los muchachos matarse por la Albirroja. A mí eso me da la tranquilidad de saber que el momento de felicidad que mi familia va a vivir está en las mejores manos, en las manos de esos muchachos que yo siento como si fuese yo el que estaría jugando'. Cuando te dicen eso es muy fuerte", comentó Alfaro en conferencia de prensa.

El entrenador de la selección albirroja fue sorprendido por un repositor que le pidió una foto

Precisamente, Claudio subió posteo en sus redes sociales sobre la foto que se tomó con el entrenador argentino, algo que sirvió para dar crédito y credibilidad a la historia que contó el técnico de Paraguay. “Yo sé que no vas a ver mi posteo, pero te agradezco que nos vuelvas a dar la esperanza de volver a jugar un Mundial”, escribió el repositor, con la selfie en cuestión.

“Cuando tomás conciencia del poder que tenés... Poder que te confieren, no que tenés. La importancia la tiene el cargo, no la tiene el entrenador. Nosotros estamos a cargo de esta responsabilidad. El poder que tenemos es muy grande y es muy lindo y es muy fuerte. Es muy fuerte tener el peso de la expectativa y la ilusión de un país“, continuó con la anécdota el DT.

A esto, le agregó: “Obviamente que es muy fuerte, pero es muy lindo y es un compromiso muy grande y ojalá, como me hubiese gustado después de cada partido, después de Venezuela, después de Brasil, después de Argentina, podamos abrazarnos con todo el país. Porque cuando nosotros nos abrazamos en el medio de la cancha, no nos estábamos abrazando entre nosotros, estamos abrazando a un país entero porque era lo que nosotros sentíamos de afuera, ese contagio que nos viene de afuera y esas son las cosas que nos movilizan”.

Claudio, el repositor de supermercado que se encontró con Gustavo Alfaro, técnico de la selección de Paraguay (X)

Para cerrar la idea, Alfaro concluyó: “¿Cómo vamos a responder? No sé. Yo lo único que te digo es que vamos a responder con coraje, que vamos a responder con compromiso, que vamos a responder con el sentimiento que nos transfiere ese legado más absoluto y más hermoso que es el amor y la identificación de un país. Porque si hay algo que tiene una selección nacional es que cruza emocionalmente el sentimiento de un país entero".

En este contexto, la Albirroja recibirá a la selección de Chile dirigida por Ricardo Gareca con el objetivo de mantenerse en puestos de clasificación al Mundial 2026. “Tenemos que ser más que nunca Paraguay. Chile va a venir con todo acá y, obviamente, también respaldado en su último combo, porque el último combo de Chile fue muy bueno y sabemos que tenemos por delante una batalla muy linda. Nosotros no estamos preparando una hoguera para quemar a Chile. No, para nada en absoluto. Nosotros estamos preparando un partido para seguir con vida nosotros”, concluyó.

La selección de Paraguay se encuentra en la sexta posición de la clasificación de Conmebol, con 17 puntos, en zona de Copa del Mundo. Así las cosas, los dirigidos por Gustavo Alfaro tiene un margen de 4 unidades por encima de Bolivia (7° y en puestos de repechaje). La situación de Chile es más compleja, ya que los dirigidos por Gareca suman 9 puntos y deben comenzar a ganar para seguir en carrera.