Nick Kyrgios regresó al triunfo tras 896 días: “Pensé que nunca volvería a jugar al tenis”

El australiano Nick Kyrgios celebró en el Masters 1000 de Miami (AP Foto/Lynne Sladky)

Tuvieron que pasar 896 días para que el australiano Nick Kyrgios lograra una victoria en el circuito ATP Tour. “Pensé que nunca volvería a jugar al tenis”, comentó el oceánico tras vencer en la primera ronda del Masters 1000 de Miami al estadounidense Mackenzie McDonald con parciales de 3-6, 6-3 y 6-4.

Kyrgios, actualmente en el puesto 892 del escalafón mundial, logró ser parte del cuadro principal del certamen, que se lleva a cabo en las instalaciones del polideportivo Hard Rock Stadium, utilizando su ranking protegido. Después de casi dos años y medio, volvió a sonreír dentro de una cancha de tenis. Su último triunfo había sido en los octavos de final del ATP 500 de Tokio, la semana del 3 de octubre de 2022, ante el polaco Kamil Majchrzak (120°).

“Pensé que nunca jugaría al tenis de nuevo, siendo brutalmente honesto. Iba hacia ese lado. Tuve conversaciones con mi equipo, chicos que dejan sus familias para estar aquí conmigo. Les dije que no sé cuánto tiempo más puedo seguir haciendo esto", comentó el jugador nacido en Canberra hace 29 años.

Nick Kyrgios tuvo que batallar por una hora y 43 minutos para superar al estadounidense Mackenzie McDonald en el debut de Miami (Foto: Geoff Burke-Imagn Images)

El australiano, quien fue top 13 del ranking mundial en octubre de 2016 y finalista de Wimbledon en 2022, estuvo alejado de la competencia por una rotura del ligamento escafolunar, situado entre los huesos escafoides y semilunar de la muñeca.

En la temporada 2023 pasó por el quirófano debido a dicha lesión, la que le impedía hasta abrir con normalidad la puerta de una habitación o de un auto, y solo disputó un partido en el ATP 250 de Stuttgart; en 2024 no compitió y, a comienzos de 2025, aprovechando su condición de ranking protegido, perdió en las primeras rondas del ATP 250 de Brisbane y del Australian Open, y tuvo que retirarse hace algunos días en su debut en el Masters 1000 de Indian Wells.

Sobre el estado de su muñeca derecha, Kyrgios señaló: “Esto pone un poco más de petróleo en el tanque, pero debo ser realista. Veré cómo está mi muñeca mañana. Es un trabajo duro aquí. Honestamente vi el cuadro y no me sentí confiado contra ninguno. La forma en que mi muñeca ha funcionado en los últimos seis meses no fue buena”.

En la segunda ronda, el australiano Kyrgios se medirá con el ruso Karen Khachanov (Foto: Geoff Burke-Imagn Images)

Con el triunfo entre sus manos tras 896 días el australiano expresó: “Tenía que aprovechar mi experiencia. Conseguir un triunfo contra Mackie, es un gran jugador y muy engañoso. Definitivamente me agarró con la guardia baja. No estaba acostumbrado a la velocidad de la pelota de nuevo. Ha sido un largo viaje, incluso al llegar al inicio de los partidos y tener miedo de no terminarlos. Pero ganar y sentir que pertenezco se siente muy especial”.

Con la esperanza de dejar atrás los problemas físicos, el jugador australiano intentará regresar a la tercera ronda de un Masters 1000, algo que logró en el certamen de Canadá en 2022, cuando superó al tenista ruso Daniil Medvedev, quien en ese entonces era el número uno del mundo. Este viernes se medirá ante el nacido en Moscú Karen Khachanov (23°).