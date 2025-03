Un ex integrante de La Scaloneta se convertirá en el primer futbolista activo en jugar en la Kings League: “La bomba ha llegado”

El hombre del Mallorca jugará con el equipo del Kun Agüero

La Kings League se transformó en una sensación dentro de España para atraer a un público más joven a partir de un fútbol renovado, con reglas distintas a la actividad profesional. Detrás de ese torneo, está su fundador, Gerard Piqué, aunque también hay streamers y otros ex futbolistas como Sergio Agüero, quienes le dan vida al certamen con sus diferentes equipos. El equipo del Kun decidió dar un golpe encima de la mesa para reforzarse con un futbolista de la Scaloneta, que jugará este fin de semana y marcará un hito en la competición.

“El anuncio bomba ya ha llegado. Pablo Maffeo, lateral derecho del RCD Mallorca, se convertirá este domingo, 23 de marzo, en el primer futbolista profesional en activo que jugará un partido oficial de la Kings”, publicó la organización en sus canales oficiales, luego de plantear un enigmático mensaje en redes sociales con el objetivo de acrecentar el misterio en torno al elegido, que llegó a ser convocado por Lionel Scaloni a la selección argentina para la doble fecha de noviembre de 2023 ante Uruguay y Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas, aunque no logró sumar minutos.

El subcampeón vigente de la Copa del Rey 2023/24 (perdió contra Athletic Club de Bilbao) se sumó a la movida publicitaria porque retwitteó la publicación que confirmó el fichaje y el video de presentación de la Kings League con su flamante cara nueva. En esas imágenes se lo puede ver a Maffeo sacándose la camiseta de entrenamiento del equipo Bermellón y colocándose la casaca de Kunisports, conjunto que tiene como presidente a Agüero y marcha en la cima del campeonato sobre 12 equipos tras cinco jornadas disputadas. Su estreno será el domingo desde las 14 (hora argentina) ante Porcinos FC (presidido por los streamers, Ibai Llanos y Guanyar) en el CUPRA Arena de Barcelona y lo televisarán las plataformas oficiales de Twitch y YouTube.

Mallorca reposteó en su perfil la publicación de la Kings League

El lateral derecho de 27 años tiene raíces napolitanas por su padre y nació en España, pero su madre es argentina y esa cuestión le posibilita ser citado a la Albiceleste. Tiempo atrás, reveló los detalles sobre cómo se enteró de que su nombre figuraba en la lista de Scaloni: “Estaba con un par de compañeros y mi hermano. Súper contento. Llegué al coche y todo era felicidad. Lo primero que hice fue llamar a mi madre, obviamente. Ella era la primera persona que se merecía saber esto. No se lo creía al principio. Pensaba que le estaba gastando una broma de las mías. Luego súper contentos. Colgué, empecé a chillar y la verdad que muy bien. Los compañeros están súper contentos conmigo, felicitándome. El míster también”.

Pasó por las Inferiores del Espanyol de Barcelona y Manchester City de Inglaterra, siguió su carrera con las camisetas del Girona y Huesca de España y Stuttgart de Alemania antes de llegar al Mallorca en junio de 2021. Ha jugado 120 juegos con 4 goles y 12 asistencias con el cuadro de las Islas Baleares. “En Mallorca hay gente muy humilde que te acoge súper bien desde el primer momento. Aquí soy feliz desde que llegué. La Isla me acogió genial y estoy encantado”, explicó el defensor.

En esta institución, protagonizó picantes cruces con las figuras del Real Madrid, Vinicius Júnior y Jude Bellingham. La rivalidad futbolística, con diferentes peleas con el brasileño en el campo de juego, derivó en una frase de Maffeo, en la que lo invitó a subirse al ring: “Creo que podría ser la pelea más vista de la historia. Creo que ganaría, no tengo ninguna duda. Lo noquearía en 10 segundos”. Tras estas palabras, Vini lo acusó de ser “malísimo” como jugador y Bellingham le recriminó su dardo al hombre del Scratch: “10 seconds, eh? 10 seconds boxing no? You fucking soft prick” (traducido: “Diez segundos, ¿eh? Diez segundos boxeando, ¿no? Maldito blandengue imbécil”).

El anuncio de Piqué y Kun Agüero que anticipó el fichaje de Pablo Maffeo en la Kings League

Ahora, Pablo Maffeo será parte de un evento muy innovador, que se juega con siete futbolistas por lado en una cancha de sintético techada de dimensiones reducidas en comparación a una de fútbol profesional y se puede ver de forma totalmente gratuita en cualquier parte del planeta a través de Twitch y YouTube. Se juegan dos tiempos de 20 minutos cada uno y el reloj se detiene en caso de atención médica a un jugador o si el árbitro lo considera, entre otros motivos. Si el encuentro termina igualado, desempatan a través de la ejecución de penales shootout, en el cual un futbolista sale desde la mitad de cancha hasta el arco y tiene 5 segundos para finalizar la jugada.