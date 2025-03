Terror por la guerra en la barra de Laferrere: de los tiros en el buffet y en un galpón a la humillación en plena popular

La interna en la barra de Laferrere

Otra vez, los disparos surcando el cielo del Oeste bonaerense. Otra vez la barra de Laferrere convirtiendo a la ciudad en el far west del Ascenso argentino. Una historia que no se termina nunca y que de milagro no dejó muertos este fin de semana, cuando hubo dos enfrentamientos armados en la pelea por ver quién se queda con la tribuna del popular equipo de La Matanza, lugar que quieren todos más que nada este año, no sólo por los negocios que deja el fútbol, sino fundamentalmente porque quien manda en el paravalancha, es el que después trabaja fuerte para las pintadas y las campañas de los partidos políticos. Y eso en un año eleccionario como el actual cotiza en alza.

El primero de los hechos ocurrió el viernes pasado, en la previa del partido contra Deportivo Armenio, que el Villero jugaría como local por una nueva fecha del torneo de la Primera B. La barra oficial, llamada La Familia Villera, y al mando de dos hombres que viven en la zona de Villegas, Jorge e Iván, y que siempre fue relacionada con el capo narco Nicolás Guimil, alias Chaki Chan, porque tuvo como líder en una época a un hombre de Chan, Federico Schor; decidió reunir a la tropa en un galpón cercano al estadio sabiendo que la interna se había recalentado. La idea era fidelizar a los barrios que apoyan a la conducción oficial que sigue teniendo relación fluida con el club y estar preparados por si se daba lo que ellos suponían podía ser una emboscada al día siguiente, cuando estuvieran llegando a la cancha.

Pero alguien de la facción disidente, llamada La 79, tuvo el dato y adelantaron los tiempos. Seis barras de este grupo pasaron en motos y dispararon hacia adentro, generando caos. Por suerte solo hubo dos heridos leves que fueron llevados a atención en un centro privado, porque si iban al hospital público con herida de bala debía intervenir la Policía y nadie quiere que la Seguridad se meta en este asunto de dos bandas mafiosas que tienen integrantes con prontuarios peligrosísimos y que arreglan sus cosas de otra manera.

Con este hecho consumado se montó un operativo de seguridad centrado en que el grupo de La 79 no se pudiera acercar a la cancha. Así, la Policía les hizo saber a sus líderes, Germán y Tiki, que si aparecían serían detenidos. Eso provocó que el partido se jugara en relativa calma. Relativa, porque antes de comenzar el partido hubo una trifulca en la popular. Cuando Iván llegaba a ocupar su lugar (NdR: En el video es quien aparece sin remera) fue increpado por uno de los barras del barrio San Pedro ubicado a unas 30 cuadras de la cancha, en el cruce entre las rutas provinciales 21 y 17, que le recriminó la injusta distribución de entradas para cada grupo que alimenta a la popular oficial. Fue una mala idea: lo sacaron a los golpes, lo dejaron solo en bóxer y lo echaron de la cancha, humillándolo delante de toda la barra.

Durante el partido el aire se cortaba con un escalpelo. Se cantó por Laferrere, que ganó dos a cero y así consiguió salir del fondo de la tabla, y después se organizó una reunión para ver cómo se seguía en medio de una guerra que no tiene fin. Para eso hubo cónclave en el bufete de la institución. Y otra vez los miembros de La 79 obtuvieron el dato. Y llegaron hasta la calle Salvigni, entre Soberanía Nacional y Magnasco, y según el propio parte policial se efectuaron no menos de una decena de disparos que impactaron contra el frente del lugar. Después, por el llamado al 911 y la tarea de investigación, se supo que uno de los agresores ingresó con una especie de pasamontañas en el rostro para no ser identificado por las cámaras de seguridad y disparó hacia arriba, por lo que todos los que estaban adentro, entre ellos muchos socios que no tienen nada que ver con la barra, debieron tirarse cuerpo a tierra para evitar ser heridos o algo mucho peor.

Es tal el miedo reinante que el encargado del buffet, de quien Infobae por seguridad preservará su nombre, decidió no hacer la denuncia policial. Enterado de la situación, al día siguiente el presidente del club, Fernando Rotondi, decidió que el hecho no podía quedar impune y blanqueó todo lo sucedido y lo que le había contado el encargado, quien después ratificó todo permitiendo así que se iniciara una causa judicial en la UFI 2 de La Matanza a cargo del fiscal Duplaa, quien mandó peritos al lugar para recoger las vainas y relevar cámaras, aunque el pedido de que se presenten testigos a declarar aún no surtió efecto, porque el miedo puede mucho más.

El tema es que lo que ahora fueron tiros al frente del bufete del club, mañana se van a convertir directamente en tiros al blanco humano. La Familia Villera, que tiene su asiento en el kilómetro 24 de la ruta 21, accedió al poder en 2018, cuando cayó presa toda la cúpula de La 79 por una causa de narcotráfico. Ahí primero gobernó Fabricio Martínez, hasta que fue acribillado a la salida de su casa y, si bien salvó su vida, entendió que su tiempo como líder de la popular de Laferrere había terminado y ahora es armador político y de fuerzas de choque de La Libertad Avanza en el Conurbano. El que subió como capo fue la mano derecha de Chaki Chan, Federico Schor, apodado Freddy. Hubo un período de paz hasta que a fines de 2023 el capo narco cayó preso y los de La 79 empezaron a salir de prisión. Ahí Tiki, el ex jefe, empezó a reunir a los que habían quedado afuera con la nueva conducción y armó una red para ir por todo. Hubo varios hechos el año pasado, el más famoso cuando La Familia Villera se paseó con una ametralladora por las calles de la localidad para amedrentar a sus rivales que querían sacarlos y, sobre el fin del año pasado, parecía que se había calmado la interna.

Pero ahora con las elecciones a la vuelta de la esquina y el negocio de las pintadas y de las caravanas y la seguridad de los políticos a mano, todo volvió a recrudecer. Además mientras algunos hacen trabajitos para sindicatos como el de la Carne, otro grupo lo hace para el del Plástico, y entonces también juega esa interna gremial. Un combo explosivo que este fin de semana tuvo dos enfrentamientos armados. Y que nadie sabe cómo puede terminar.