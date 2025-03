La otra lista de Scaloni para los clásicos: la “Next Gen” de la selección argentina

Lionel Scaloni apuesta por una Next Gen para afrontar los clásicos contra Uruguay y Brasil

“Será una convocatoria especial porque tenemos diez jugadores con una amarilla y se pueden perder el partido contra Brasil. También hay algunos lesionados y otros que bajaron un poco el nivel. Estamos trabajando mucho para definir la lista”.

Con esa frase, un integrante del cuerpo técnico de la selección argentina le había anticipado a Infobae que la convocatoria para los clásicos ante Uruguay en Montevideo y Brasil en el Monumental tendría varias “caras nuevas”.

Aunque muchas miradas se centran en la sensible baja del capitán Lionel Messi, quien sintió una molestia muscular en su último partido con el Inter Miami, y la de Paulo Dybala, lo cierto es que Lionel Scaloni encontró un escenario propicio para llevar adelante la renovación que había insinuado a finales de 2024 tras el bicampeonato en la Copa América. “Estos seis partidos fueron muy seguidos después de la Copa América. Optamos mucho por seguir con la base que nos dio la alegría de la copa y no hubo tanto tiempo de traer a otros jugadores, pero a partir de ahora necesitamos que todos jueguen y decidir según su nivel futbolístico. Como siempre hemos hecho, salvo en esta ocasión”, explicó en su momento.

Con Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Germán Pezzella, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Exequiel Palacios, Leandro Paredes, Giovanni Lo Celso y Lautaro Martínez al límite de tarjetas amarillas, el cuerpo técnico apostó por la Next Gen.

Los que superaron el corte definitivo para entrenar en el predio Lionel Andrés Messi en Ezeiza fueron Máximo Perrone (22), Giuliano Simeone (22), Benjamín Domínguez (21), Thiago Almada (23), Nico Paz (20) y Santiago Castro (20).

La lista de Argentina para enfrentar a Brasil y Uruguay

El joven volante surgido de la cantera de Vélez se afianzó bajo la dirección técnica de Cesc Fábregas en el Como de Italia y se ganó una oportunidad en la Mayor. Su pase pertenece al Manchester City y previamente estuvo cedido en Las Palmas de España. Esta temporada disputó 18 partidos y brindó dos asistencias. El hijo del Cholo, en tanto, tuvo una destacada actuación en los Juegos Olímpicos y, tras sus pasos por Zaragoza y Alavés, se ganó la confianza de su padre para ser una pieza recurrente en el Atlético de Madrid, donde suma cuatro tantos y siete asistencias en 36 partidos.

Benjamín Domínguez y Santiago Castro son las dos joyas del Bologna, uno de los equipos revelación de la Serie A italiana. El ex Gimnasia de La Plata, pese a estar dando sus primeros pasos en Europa, no sintió el impacto del cambio y logró destacarse en la ofensiva del equipo ubicado en la Emilia-Romaña, con cuatro goles y tres asistencias en 19 partidos. El ex Vélez, por su parte, superó con creces el periodo de adaptación y explotó en la actual temporada con 10 tantos y 8 asistencias, lo que le valió ser llamado en Italia como el “nuevo Lautaro Martínez” y el seguimiento de clubes como Inter y Arsenal.

Los otros dos nombres ya tuvieron su bautismo en la selección mayor. Nico Paz, nacido en España pero hijo del ex jugador de la selección Pablo Paz, se formó en la cantera del Real Madrid y actualmente brilla en el Como de Italia. El Merengue tiene una opción de recompra y el Inter también lo sigue de cerca. En la Serie A lleva seis goles y seis asistencias en 27 partidos, y debutó con la Albiceleste en la goleada 6-0 ante Bolivia. Thiago Almada, por su parte, formó parte del plantel campeón del mundo en Qatar 2022 y, tras coronarse en la Copa Libertadores con Botafogo, pasó al Lyon de Francia, donde lleva un gol y dos asistencias en 10 partidos.

Alejandro Garnacho venía siendo una fija en las citacion)

Vale destacar que en la prelista que difundió la selección para afrontar los choques contra Uruguay (viernes 20, a las 20.30, en el estadio Centenario) y Brasil (martes 25, a las 21, en el estadio Monumental) también figuraban otros jóvenes talentos que finalmente se quedaron fuera: Francisco Ortega (hoy cumple 26 años), Claudio Diablito Echeverri (18) y Alejandro Garnacho (20).

El lateral izquierdo surgido de Vélez, aunque de mayor edad que los anteriormente mencionados, sobresale porque juega en un lugar del campo donde el CT se encuentra a la búsqueda de variantes y es titular indiscutido en el Olympiacos de Grecia. El Diablito, luego de su precoz debut en River Plate y romperla tanto en la Sub 17 como en la Sub 20 de Argentina, fue transferido al Manchester City, donde aguarda poder debutar bajo las órdenes de Pep Guardiola. La ausencia del hombre del Manchester United, nacido en España pero nacionalizado argentino, fue una de las más sorpresivas, ya que venía siendo una fija para Scaloni y formó parte del plantel que se adjudicó la Copa América en Estados Unidos. El extremo lleva 9 goles y 8 asistencias en 45 juegos con los Diablos Rojos en la actual temporada.

La modalidad de Scaloni en esta convocatoria no es nueva, ya que en el pasado ha demostrado su intención de renovar y dar oportunidades a jóvenes prospectos.Entre los nombres que no fueron llamados en esta ocasión pero están en el radar figuran el ex lateral izquierdo de Lanús Julio Soler (19), hoy en el Bournemouth de Inglaterra, el marcador central del Porto Nehuen Pérez (24), que es del gusto del DT desde que era capitán de la Sub 20, Valentín Barco (20), a préstamo en el Racing de Estrasburgo de Francia, el volante Valentín Carboni (19), presente en la última Copa América y en plena recuperación de una dura lesión, el mediocampista Facundo Buonanotte (20), a préstamo en el Leicester City, el mediocentro Enzo Bernachea (23), cedido en Valencia y Equi Fernández (22), en el Al-Qadsiah de Arabia Saudita.

Vale destacar que, aunque parezcan unos veteranos, en la base campeona del mundo y América ya se encuentran totalmente asentados nombres rutilantes como Cuti Romero (Tottenham, 26), Lisandro Martínez (Manchester United, 27), Nahuel Molina (Atlético de Madrid, 26), Alexis Mac Allister (Liverpool, 26), Enzo Fernández (Chelsea, 24), Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen, 26), Nico González (Juventus, 26), Lautaro Martínez (Inter, 27) y Julián Álvarez (Atlético de Madrid, 25).

El cuerpo técnico de la selección argentina mira a futuro (Fuente: Matías Manna)

Pero la idea de renovación encabezado por Lionel Scaloni no se detiene simplemente en estos nombres, la cuestión va más allá y se trata de un proyecto total, que engloba a todas las selecciones juveniles de Argentina, algo que quedó en evidencia con el último posteo de Matías Manna, analista de videos del cuerpo técnico de la Mayor. “Otra fecha de Selección. Ilusión”, escribió en su cuenta de Instagram junto a una cancha en la que figuran los jugadores convocados tanto para la selección absoluta como para la Sub 20 y 17, donde sobresalen proyectos como los de Tomás Parmo (Independiente), Franco Mastantuono (River Plate), Ian Subiabre (River Plate), Dylan Auqino (Lanús) y Maher Carrizo (Vélez).

En la selección argentina, el futuro llegó hace rato…