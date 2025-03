Escándalo en el boxeo: le pegó una patada por la espalda a su rival, no lo sancionaron y ganó por KO la pelea por el título mundial

Pateó a su rival en medio de una pelea de boxeo

El combate por el título de peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) entre Nick Ball y TJ Doheny en Liverpool desató una ola de reacciones en el mundo del boxeo. Aunque Ball aseguró su victoria por nocaut técnico en el décimo asalto, un controvertido episodio al final del primer round puso al inglés en el centro de un debate sobre el reglamento del boxeo profesional.

Durante el cierre del primer asalto, los ánimos se caldearon entre ambos contendientes en una esquina del cuadrilátero. Doheny había colocado a Ball en una llave de cabeza cerca de las cuerdas, lo que provocó una reacción inesperada por parte del campeón: una patada baja a la pierna del irlandés que lo envió al suelo. Este acto, inusual en el boxeo profesional, no pasó desapercibido para el árbitro Michael Alexander, quien reprendió a ambos peleadores, sin embargo, decidió no descontar puntos ni aplicar sanciones más severas.

El incidente generó indignación entre los fanáticos y provocó un torrente de comentarios en redes sociales. Un usuario señaló que “debería haber una descalificación inmediata por eso”, mientras que otro añadió: “Nick Ball debería haber sido descalificado por patear, no lo entiendo”. Entre las reacciones, hubo quienes cuestionaron la lógica detrás de las decisiones arbitrales: “Imaginense que los descalifican de un combate de boxeo por golpear una fracción de segundo después de la campana... pero si patean a su oponente, no los descalifican. ¿Qué les pasa a estos árbitros?”.

Pese a las críticas, Nick Ball continuó con la pelea y dominó a Doheny, logrando que la esquina del irlandés tirara la toalla en el décimo asalto. Con esta victoria, Ball mejoró su récord a 22-0-1 con 13 nocauts y defendió exitosamente su título mundial por segunda vez frente a su afición local.

Nick Ball se quedó con el título

Tras el combate, Ball, de 28 años, destacó su desempeño y la estrategia que aplicó en el cuadrilátero: “Me tomé mi tiempo y hice lo que venía entrenando en el gimnasio. Puedo boxear y lo demostré. Sentí que se cansaba con el ritmo que marcaba”.

El debate generado por la patada de Ball pone en el foco las normas recogidas en el reglamento oficial de la AMB. En particular, los artículos 17, 18 y 20 del Punto E, “Reglas de Peleas”, abordan situaciones de faltas y golpes ilegales. Según el artículo 17, el árbitro tiene la autoridad para prevenir y sancionar faltas, ya sean accidentales o intencionales, y estas pueden derivar en pérdida de puntos o descalificación, según su criterio.

El artículo 18 establece que, en casos de golpes accidentales, incluidos los posteriores a la campana, el árbitro debe evaluar si el boxeador afectado puede continuar. Si el golpe es intencional y el peleador lesionado no puede seguir, como se indica en el artículo 20, el agresor podría ser descalificado o perder puntos automáticamente. En este caso, Michael Alexander optó únicamente por amonestar a Ball, decisión que muchos consideraron insuficiente ante la evidente infracción.

Los artículos del reglamento completos:

17 Faltas. El árbitro deberá prevenir faltas accidentales e intencionales, incluyendo cabezazos. El árbitro es la única persona autorizada para detener el combate y decidir si una lesión fue el resultado de una falta. Faltas intencionales pueden resultar en la pérdida de puntos o descalificación, a discreción del árbitro.

18. Golpes Después de la Campana Golpes Bajos. En caso de un golpe bajo accidental u otro golpe accidental después de la campana, el árbitro deberá determinar si el boxeador que recibió el golpe puede continuar el combate. Debido a que el protector genital utilizado por el boxeador es considerado protección suficiente, un combate no podrá ser terminado por un golpe bajo. Si la capacidad del boxeador no se ha visto en peligro como resultado del golpe, entonces el árbitro deberá ordenar a que el combate continúe, luego de un intervalo, el cual estará sujeto a la discreción del árbitro, pero que no podrá exceder de cinco minutos. Un boxeador que no pueda o no quiera continuar la pelea luego de que el árbitro le ordene seguir peleando, perderá el combate por Nocaut Técnico (TKO)

20: Combates Terminados. a. Intencional: Si un boxeador resulta lesionado producto de un golpe intencional ilegal y no puede continuar el combate, el boxeador agresor perderá la pelea por descalificación. Si como resultado de un golpe intencional ilegal un boxeador le causa una lesión a su rival, el árbitro descontará obligatoria y automáticamente dos (2) puntos del agresor. Si como resultado de esa lesión el árbitro determina que el boxeador lesionado no pudiera continuar peleando en los asaltos siguientes, el resultado del combate será determinado por las puntuaciones de los jueces siempre y cuando se haya completado cuatro (4) asaltos. Si el boxeador lesionado está adelante en las anotaciones, será declarado ganador por decisión técnica. Si el boxeador lesionado está por debajo en las anotaciones, el combate será declarado un empate técnico. Si la situación descrita en el apartado anterior ocurre antes de que se complete el cuarto asalto, la pelea será declarada como sin decisión o empate. (...) b. Accidental: Si un boxeador es lesionado accidentalmente y no puede continuar el combate antes de completar el cuarto asalto, el combate será declarado un empate técnico.

Ball ganó la pelea por nocaut

Con su triunfo ante Doheny, Ball reafirma su posición como campeón de peso pluma de la AMB y apunta a retos mayores en el futuro cercano. Uno de ellos podría ser un enfrentamiento contra Naoya Inoue, actual campeón indiscutible de peso supergallo con un récord impecable de 29 victorias, 26 de ellas por nocaut.

“Estamos intentando guiarlo hacia una pelea contra Inoue, y sinceramente creo que puede ganar”, comentó su promotor, Frank Warren, dejando entrever la magnitud del reto que implicaría enfrentar al boxeador japonés, considerado el segundo mejor libra por libra según ESPN.

Antes de que se produzca un posible choque con Ball, Inoue tiene programado enfrentarse al mexicano Ramón Cárdenas el próximo 4 de mayo en el T-Mobile Arena de Las Vegas, un combate que también genera altas expectativas entre los aficionados.