Un ex compañero de Maradona abrió el debate con su particular comparación con Messi: “Es inútil”

Antonio Careca, Diego Armando Maradona y Alemao en el Napoli, durante la temporada 1988/89. Foto: Alessandro Sabattini/Getty Images

Diego Maradona ha dejado una huella imborrable en la historia de la humanidad. Considerado el mejor futbolista de todos los tiempos, su legado permanecerá intacto, mientras sus allegados y fanáticos continúen narrando historias desconocidas que se transmitirán de generación en generación.

En las últimas horas, Ricardo Rogerio de Brito, conocido popularmente en el mundo del fútbol como Alemao, recordó su paso por el Napoli y su relación con el Pibe de Oro, a quien definió como un “genio incomparable” y “una persona de gran corazón”.

El ex volante, quien brilló en Europa a fines de la década del ochenta y principios de los 90, compartió equipo con Pelusa y Careca en el histórico elenco del sur de Italia que logró el segundo Scudetto de la historia del club en la temporada 1989/90, además de conquistar la Copa de la UEFA y la Supercopa de Italia.

Alemao comparó a Maradona con Messi

“Recordar a Maradona es pensar en la imagen de haber compartido cuatro años con él en el Napoli. Fue un genio del fútbol. Fue una persona diferente a todo lo que la gente piensa. Fue amable y con un corazón muy grande. Fue incomparable. No habrá otro igual como Diego”, dijo el brasileño en declaraciones brindadas a Super Deportivo Radio.

Consultado sobre la eterna comparación entre el astro surgido de Fiorito y Lionel Messi, el ex mediocampista descartó cualquier tipo de paralelismo. “Es inútil comparar a Messi con Maradona. No hace falta. No tienen nada que ver. Messi es un fenómeno, pero Maradona tenía un genio interior que Messi no tiene. La genialidad que tenía Maradona no la tenía Messi. Maradona tenía una elegancia para jugar en todo el campo; Messi juega muy bien después del centro del campo, pero el genio es Maradona, sin ninguna duda”, afirmó.

Alemao, quien disputó los mundiales de México 1986 e Italia 1990 con la selección de Brasil, también brindó detalles de su última conversación con El Diez antes de su fallecimiento en noviembre de 2020. “Desde hace 30 años vengo trabajando con jóvenes que tienen adicciones y una semana antes de que Diego falleciera, hablamos y me dijo que quería visitar mi clínica y conocer el trabajo que hacíamos. Me quedé feliz con ese gesto de Diego, pero luego pasó una semana y él murió. Me estaba preparando para esperarlo y me avisaron que había fallecido”, relató con un dolor perceptible.

Alemao recordó su último diálogo con Maradona

Para el ex futbolista brasileño, el legado de Maradona sigue intacto en el deporte más popular del planeta, aunque, según su mirada, ha perdido la “alegría” de otras épocas. “El fútbol de hoy extraña la alegría que tenía Diego. No hay más jugadores que te hacían divertir como él. Siempre será un mito imposible de olvidar”, aseguró.

Finalmente, Alemao lamentó no haber podido estar más cerca de su ex compañero en los momentos más difíciles. “Me hubiera gustado ayudarlo y estar más cerca de él, para liberarlo de cosas que complicaban su salud”, concluyó.