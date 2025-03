Las dos figuras de la selección argentina que buscaría fichar el Real Madrid para sacudir el mercado de pases

Enzo Fernández y Cuti Romero están en la mira del Real Madrid (REUTERS/Hannah Mckay)

La próxima será una semana especial para el mundo del fútbol. Por primera vez en lo que va del 2025, se detuvo la actividad de clubes por la primera fecha FIFA del año rumbo a lo que será la Copa del Mundo 2026. Mientras en Sudamérica se disputará dos jornadas de la clasificación al próximo Mundial, el apellido de dos figuras de la selección argentina retumbó en Europa de cara al próximo mercado de pases.

El Real Madrid está en plena planificación de su plantel para el próximo mercado de fichajes y, según informa el medio británico Team Talk, tiene en la mira a dos campeones del mundo: Cuti Romero y Enzo Fernández son dos futbolistas que podrían ser parte de los planes del club español de cara a la temporada 2025-26 para profundizar una renovación del conjunto merengue.

El cordobés, titular indiscutido y ahora capitán del Tottenham Hotspur, podría salir del club inglés este verano europeo. Si bien su contrato aún tiene dos años de vigencia, los Spurs desean renovar su vínculo, aunque el jugador aún no tomó una decisión. El Real Madrid mantiene interés en el zaguero de 26 años, a quien ya había seguido de cerca desde su consagración en el Mundial de Qatar 2022.

Si bien es uno de los jugadores con mayor valoración en el club londinense, las lesiones se convirtieron en un problema recurrente para Romero en las últimas temporadas, y la actual campaña no es la excepción: sólo 15 (13 por Premier League) de los 45 partidos oficiales en la temporada. La irregularidad del Tottenham -marcha 13° en la liga inglesa y está lejos de los puestos de clasificación a Europa de cara a la próxima campaña- sumado al interés de un club de la magnitud del Madrid, podría inclinar la balanza en favor de un traspaso.

Cristian Romero es un jugador relevante en Tottenham (REUTERS/Jaimi Joy)

El conjunto londinense, según Team Talk, le dio un ultimátum para definir su futuro antes de la apertura del mercado de verano. En caso de no renovar, los Spurs estarían dispuestos a venderlo por una cifra cercana a los 71 millones de euros. Para la Casa Blanca, la posible llegada del ex Belgrano de Córdoba significaría reforzar una zona de la plantilla que sufrió bajas importantes por lesiones de larga duración, como las de Éder Militao y David Alaba.

Otro de los nombres rutilantes en el radar del Real Madrid es el de Enzo Fernández. El volante del Chelsea, quien llegó al club inglés en 2023 por una cifra récord de 107 millones de libras esterlinas, sería una opción para fortalecer la zona del mediocampo del conjunto dirigido por Carlo Ancelotti.

El medio británico experto en seguir los detalles de las transferencias indicó que Fernández vería con buenos ojos un traspaso al club español si se llegara a un acuerdo. No obstante, el equipo de Londres no tendría intenciones de venderlo en este mercado, salvo que llegue una oferta considerable, es decir una suma similar o que incluso supere la cifra que pagaron para adquirirlo desde el Benfica, de Portugal. El ex River Plate tiene contrato con el equipo que dirige el italiano Enzo Maresca hasta 2032, lo que complica cualquier negociación. Es más, su rol dentro del vestuario y su figura como capitán también podrían complicar una negociación en el futuro.

Los Merengues manejan distintas alternativas y no estarían dispuestos a desembolsar una cifra mayor a la que Chelsea pagó por Fernández. Sin embargo, el medio señala que existe una posibilidad de que el traspaso tenga éxito mediante un posible intercambio, ya que los Blues mostraron interés en Aurélien Tchouaméni. El mediocampista francés es una pieza clave para el club que preside Florentino Pérez, por lo que un eventual trueque dependería de la evaluación de la directiva blanca.

Enzo Fernández, capitán y figura del Chelsea (REUTERS/Isabel Infantes)

El interés del Real Madrid por ambos jugadores argentinos se enmarca en un ambicioso plan de fichajes que busca reforzar distintas líneas del equipo. Tras la incorporación de figuras como Jude Bellingham y Kylian Mbappé en temporadas recientes, el club busca seguir sumando talento con la mira puesta en mantenerse en la élite del fútbol europeo.

En los próximos meses, las negociaciones podrían intensificarse, y tanto Romero como Fernández aparecen como objetivos concretos para el conjunto blanco. La decisión final dependerá de los términos económicos y de la disposición de Tottenham y Chelsea a negociar, así como del interés de los propios jugadores en cambiar de rumbo.