La muerte de un joven de 15 años en un combate de kickboxing que podría generar una revolución en los deportes de contacto

La muerte de Alex Eastwood enlutó al mundo del kickboxing después de su fallecimiento a los 15 años tras desplomarse durante un combate. La investigación sobre las causas que llevaron a este fatal suceso podrían cambiar la forma en la que se practica esta disciplina entre los más jóvenes.

Según recogen los periódicos británicos Daily Mirror y The Sun, el deportista padeció una lesión en su cabeza en medio de un combate no autorizado y debió ser trasladado el 29 de junio pasado al Hospital Royal Albert Edward Infirmary, ubicado en la región inglesa de Wigan, luego de haber disputado tres asaltos individuales en un gimnasio de la localidad de Platt Bridge. Una tomografía computarizada reveló que tenía una hemorragia cerebral, se sometió a una cirugía, pero finalmente murió el 2 de julio.

Eastwood estaba a pocas semanas de competir en el Campeonato Mundial de Kickboxing de octubre de 2024, logró un cinturón negro, cosechó seis campeonatos, viajó por Irlanda, Florida y Nueva York para competir y tenía el sueño de convertirse en profesional, según mencionaron las fuentes citadas. Todo esto en un lustro, ya que empezó a practicar esta actividad a los 10 años. Fue despedido por su familia, amigos y compañeros de lucha y sus padres dejaron una emotiva frase: “Era un joven inspirador, amable, cariñoso, encantador y amoroso. Era el mundo entero para nosotros y para todos los que se cruzaban en su camino. Su pasión y dedicación por el deporte eran excepcionales, y todos podían apreciar lo fantástico que era como luchador”.

Este caso tomó mayor notoriedad en las últimas horas porque el forense, Michael Pemberton, pidió nuevas regulaciones en niños para impedir otra víctima en los deportes de combate durante una revisión previa a la investigación por su pérdida física y emitirá un informe al Gobierno: “Me preocupa que parece no haber una guía regulatoria en términos de cualquier deporte de combate infantil. En cuanto a la participación de niños en cualquiera de estas actividades, parece no haber un marco básico sobre el cual los clubes individuales o los padres puedan evaluar el riesgo que podría presentarse en esa actividad, y la gestión de ese riesgo”.

“Este es un deporte de contacto. Se trata de un conjunto de cuestiones mucho más amplio en cuanto a si los niños deberían poder participar en este tipo de asuntos sin regulación. No estoy sugiriendo que se prohíban los deportes de contacto. Puede que para algunos sea una opinión extrema. Pero se trata de una cuestión más amplia que queda fuera del ámbito de esta investigación y que puede entrar dentro de la política, en la que no estoy implicado”, señaló Pemberton.

Alex Eastwood era cinturón negro en kickboxing

En este sentido, la familia de Alex se mostró agradecida: “Damos la bienvenida a la decisión del forense de emitir un informe que destaca los graves problemas de protección que rodean a los deportes de combate para niños. Este es un paso importante para garantizar que ninguna otra familia tenga que sufrir la angustia que hemos padecido tras la trágica muerte de Alex”. “Estamos agradecidos con el forense por reconocer la importancia de abordar la falta de regulación y supervisión en los deportes de combate infantil, y esperamos que sus conclusiones conduzcan a cambios significativos en las medidas de protección para proteger mejor a jóvenes atletas como Alex”, añadieron.

En consonancia, el representante del círculo íntimo, Adam Corn, manifestó: “No hay absolutamente ningún deseo por parte de la familia de Alex o de sus amigos de convertir esto en un juego de culpas. Hay un profundo deseo de comprensión y un profundo deseo de evitar que se repita. No estamos aquí para culpar a nadie por la muerte de Alex. Simplemente fuimos a comprender y a evitar que se repita”.

“Como familia, seguimos comprometidos con descubrir las circunstancias exactas que rodearon la muerte de Alex y esperamos con ansias la próxima investigación, donde esperamos obtener más respuestas y rendición de cuentas”, aclararon desde el entorno de Alex Eastwood. Y alertaron que el caso de su hijo debe marcar un antes y un después en el kickboxing: “El legado de Alex debe ser uno de cambio, y continuaremos presionando por mayores protecciones para los niños”.

Uno de los abogados defensores de la familia, Jill Paterson, resaltó la iniciativa del forense: “La decisión de emitir un informe es un paso crítico para abordar lo que parecen ser claras lagunas en la protección dentro de los deportes de combate infantil. La muerte de Alex ha puesto a aliviar la urgente necesidad de medidas de seguridad sólidas y supervisión en estos deportes para prevenir tragedias similares en el futuro. Continuaremos apoyando a la familia de Alex mientras buscan respuestas y luchan por cambios significativos para proteger mejor a los jóvenes que participan en deportes de combate”.

Los padres permitieron la donación de los órganos del menor y, hasta el momento, se han salvado siete vidas. Así también lo dejó trascender su tía, Coleen Cullimore: “Su corazón y sus pulmones han sido donados a los niños del Hospital Great Ormond Street. Salvó a tantas personas y familias. Estamos pasando por una situación terrible en este momento, pero nos reconforta saber que ha devuelto a otros niños a sus familias y que ahora pueden vivir vidas hermosas”.