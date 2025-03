El insólito diálogo por radio entre Leclerc y su ingeniero durante el decepcionante debut de Ferrari en la F1

La insólita radio de Leclerc con Ferrari

Ferrari fue la gran decepción en el arranque de la Fórmula 1, tanto a nivel resultados, rendimiento del monoplaza y en la estrategia. La escudería italiana, que se encaminaba a ser el principal rival de McLaren en busca de la victoria, tuvo un debut desolador en el Gran Premio de Australia, el cual quedó en manos de Lando Norris. Lewis Hamilton, en su primera carrera vestido de rojo, finalizó en el décimo lugar, mientras que Charles Leclerc terminó octavo. Precisamente, el monegasco vivió un peculiar intercambio de palabras por la radio con su ingeniero de carrera, Bryan Bozzi.

El Circuito de Albert Park estuvo atravesado por un fuerte diluvio en la previa y durante ciertos lapsos de las 58 vueltas del GP. Y el clima fue uno de los factores que arruinó la carrera del team italiano. Sin embargo, en la primera parte de la jornada, Leclerc preguntó por radio por un problema que se le estaba presentando. “¿Hay una fuga?”, avisó con dudas. A esto, su ingeniero de carrera le consultó: “¿Dónde?”.

“Tengo el asiento lleno de agua, como lleno de agua”, argumentó el piloto de 28 años. Y, sorprendentemente, Bozzi replicó: “Debe ser... el agua”. Ante este intercambio, el oriundo de Mónaco dejó en claro su disgusto por la respuesta, un problema que ya arrastra de temporadas anteriores, y afirmó de forma tajante: “Agreguemos eso a las palabras de sabiduría”.

*La palabra de Hamilton por la falta de información por radio

No obstante, Leclerc no fue el único que tuvo problemas en la comunicación con los boxes, ya que Hamilton, sin estar acostumbrado como el monegasco que está en Ferrari desde 2019, tuvo un tenso intercambio con su ingeniero de pista, Riccardo Adami. En un momento de la carrera, Lewis se encontró atrapado en la octava posición sin poder atacar a Alex Albon, que se encontraba por delante de él en la séptima ubicación: “Por favor, abre el DRS después de cambiar de marcha”, fueron las palabras desde la cabina de su ingeniero. La respuesta del siete veces campeón del mundo fue: “Déjame hacerlo, por favor, déjame hacerlo”.

Algunos giros después, se produjo una nueva comunicación en el box de la escudería con sede en Maranello: “Sé que es difícil Lewis, pero intenta mantener el K1 activo”, fue la indicación de Adami en referencia al botón situado arriba a la derecha del volante para ayudar al adelantamiento. ¿La respuesta del expiloto de Mercedes?: “¡No estoy lo suficientemente cerca! ¡Cuando me acerque, lo haré!”, expresó Hamilton con vehemencia.

“Hoy me he sentido como si estuviera en lo más profundo; todo es nuevo. Desde la primera vez que conduje este auto bajo la lluvia, el coche se comportaba de manera muy diferente a lo que había experimentado en el pasado: la unidad de potencia, todas las funciones de dirección. Todo se te echa encima y estás tratando de hacer malabares con ello”, comentó Hamilton en diálogo con Sky Sports.

*El resumen del GP de Australia

En otro mensaje por radio durante la carrera en Melbourne, Lewis expresó su descontento con la estrategia del equipo y señaló que había recibido información incorrecta sobre la intensidad de la lluvia. “Pensé que habían dicho que no llovería mucho. Perdimos una gran oportunidad”, afirmó. Posteriormente, se disculpó por el tono de su comentario.

Por su parte, en una entrevista tras finalizar la carrera, agregó: “Por desgracia, al final me dijeron que sólo había sido un chaparrón y que el resto de la pista estaba seca, así que pensé: ‘Voy a aguantar todo lo que pueda. Puedo mantenerlo en la pista’. No me dijeron que iba a llover más, y de repente empezó a llover más, así que creo que me faltó un poco de información al final”.

Al mismo tiempo, Leclerc también realizó un exhaustivo análisis en el que no se mostró del todo conforme con el rendimiento de la SF-25. “Ha sido una carrera difícil. Hay algo en lo que tenemos que fijarnos y mejorar. Desde fuera siempre parece más fácil hacer juicios, pero cada situación tiene sus particularidades. Pero es un hecho que hemos luchado más cada vez que nos hemos encontrado con estas condiciones. Lo sabemos, somos conscientes de ello y nos estamos centrando más en eso que en otras áreas”, argumentó.

Así las cosas, Norris se quedó con la victoria en la primera jornada de la Máxima. El podio lo completaron Max Verstappen con Red Bull y George Russell, con Mercedes. De esta manera, Ferrari deberá pasar la página rápidamente y reponerse del mal resultado en la próxima presentación, la cual se llevará a cabo en el Gran Premio de China. El Circuito Internacional de Shanghái acogerá la segunda fecha de la Fórmula 1 en el fin de semana del 21 al 23 de marzo.