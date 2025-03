La historia de los fanáticos de La Scaloneta en Bangladesh que tradujeron “Muchachos”: una promesa y un argentino como puente

Jewel tradujo la célebre canción en su idioma y la canta junto a su familia, en otra muestra de amor del pueblo de Bangladesh hacia la Argentina.

Una distancia mayor a 17.000 kilómetros no es impedimento para expresar amor. Ese es el recorrido que hay que hacer para visitar Argentina desde Bangladesh. Sin embargo, algunos puntos en común, como la historia colonial compartida, la devoción por el fútbol, el sentimiento de justicia con la proeza de Diego Armando Maradona frente a los ingleses en México 1986, entre otras tantas cosas, sirvieron para hermanar un poco a estas dos naciones.

Las imágenes del pueblo bangladesí festejando los títulos de la selección argentina están guardadas en la memoria colectiva. Una nueva muestra de afecto llega desde el sur de Asia. La ya inmortalizada y célebre letra de “Muchachos”, que entonaron los hinchas albicelestes durante el Mundial de Qatar 2022 fue reversionada al idioma bengalí.

Sebastián Gubia, quien viajó al país ubicado en el delta del mítico Río Ganges para cumplir la promesa que realizó si La Scaloneta se consagraba campeona del mundo, y Jahangir "Jewel" Alam, traductor y el encargado de ponerle la voz a la canción, le cuentan a Infobae cómo se gestó esta idea, el amor del pueblo bangladesí a la Argentina y la importancia de Maradona para una nación históricamente golpeada.

“Āmāra janma ārjēnṭināẏa”, que significa ‘en Argentina nacimos’ es la frase inicial del cántico. “La letra es la misma, solo que por el idioma algunas estrofas las dan vuelta para que tenga sentido”, explica Gubia, quien fue el gestor de la idea. “Sebastián un día me dijo ‘tienes que cantar Muchachos’, pero yo me negué, le respondí que ‘nunca había cantado, no soy cantante’. Pero ante su insistencia terminé accediendo y lo hice por la amistad que nos une”, cuenta el fanático de Argentina oriundo de Bangladesh.

Sebastián Gubia y Jewel formaron una amistad que atraviesa fronteras gracias a la selección argentina

Jewel aprendió español mirando la televisión y estudiando el idioma de forma autodidacta. “Acá no tenemos nombre y apellido como ustedes, pero mi nombre es Md. Jahangir Alam, aunque mi familia y amigos me dicen Jewel. Me cuesta el acento argentino, hablan muy rápido, pero de forma escrita lo entiendo perfectamente”, explica.

Bangladesh es un país joven. Para entender su origen hay que remontarse a la partición de la India Británica en 1947. En aquel entonces, la decisión del Reino Unido fue la de crear dos estados nuevos: India y Pakistán. Sin embargo, este último estaba conformado por dos zonas separadas por 1.700 kilómetros de territorio extranjero. Es decir, geográficamente eran dos regiones diferentes bajo el mismo nombre.

La parte oriental (actual Bangladesh) solo compartía la religión musulmana con la occidental. Eran de grupos étnicos diferentes y hablaban distintos idiomas. Todas esas discrepancias hicieron inevitable la secesión del Pakistán del Este (región de Bengala) y se conformó un nuevo estado con India involucrado y como garante de la independencia del país naciente.

El recelo con Inglaterra y la posterior identificación con Argentina es debido a la ocupación que mantuvo el país europeo durante muchos años en la zona del Indostán. Además, durante la Segunda Guerra Mundial, generaron que cerca de tres millones de personas murieran a causa de la Hambruna de Bengala de 1943.

Es por eso que los bengalíes vieron en Diego Maradona un justiciero poético. El Mundial de 1986 fue el primero que se observó por la televisión en la zona y la gesta del Diez enamoró a gran parte del país para siempre.

Bangladesh y Argentina, el recelo con Inglaterra y el amor por Maradona

“Bangladesh es un país de 170 millones de habitantes, la mitad es fanática de Argentina. Ellos descubren a nuestro país por su adversidad hacia los ingleses, por todo el enfrentamiento que tienen al independizarse y por una historia de una hambruna muy grande en la Segunda Guerra Mundial. Vieron a un morochito de rulos que, en un partido de fútbol, les mete un gol con la mano y toda esa rebelión hacia el imperio y contra el poder lo toman como una bandera propia”, comenta Sebastián.

“Desde mi infancia, en la Copa del Mundo de México, tenía cinco o seis años; desde entonces mi héroe es Maradona. Acá mucha gente se hizo hincha de Argentina por él. Yo considero que no es humano, es un mago. Hoy Lionel Messi ocupa ese lugar”, agrega Jewel

Gubia escribió un libro que resume su viaje al país asiático. “Mi promesa Mundial” fue traducido al bengalí y cuenta cómo esa experiencia le hizo comprender más a los habitantes de esa nación: “Me di cuenta que no es solamente el deporte; las artes, la literatura y la cultura también nos unen. Ellos son fanáticos de Borges, hay un bangladesí que lo tradujo y que vino especialmente a la Feria del Libro. Él me propuso traducir el mío, lo hizo y hace diez días me contó que ya se está vendiendo y me invitaron a hacer una presentación allá”.

“Tengo la ilusión de viajar a la Argentina, tengo que visitar el lugar de Maradona. También quiero ir al estadio de Boca Juniors. Quiero aprender más sobre la cultura Argentina. Quiero disfrutar de su música, bailar tango y comer un asado. Es mi sueño”, cuenta Jewel, notablemente esperanzado con visitar suelo argento.

“Para el argentino siempre estará abierta mi puerta, los amo a todos. Gracias por Diego Maradona y por Lionel Messi. Amo a Argentina desde siempre y para siempre”, finaliza el autor de una de las tantas muestras de afecto de Bangladesh hacia el país.