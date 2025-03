Liverpool se suma a la carrera por contratar a Julián Álvarez: la impactante oferta y la estrella que podría ingresar como parte de pago

Julián Álvarez, uno de los objetivos del Liverpool (REUTERS/Juan Medina)

Tras el revés en la Champions League, Liverpool se suma a la carrera por contratar a Julián Álvarez (también lo tiene en la mira Manchester United), el delantero argentino que brilla en el Atlético de Madrid tras su llegada desde el Manchester City, según informó el medio inglés Anfield Watch.

La posibilidad de que el ex jugador de River Plate vista la camiseta de los Reds no es nueva, ya que el club de Anfield lo tuvo como su principal objetivo en el mercado de fichajes del verano pasado. Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto debido a las exigencias del City, que pretendía incluir en el acuerdo a Luis Díaz y una suma económica significativa.

El ojeador senior del Liverpool para Sudamérica, Gonzalo Siegrist, ha seguido de cerca a Álvarez desde su etapa en River Plate. De hecho, el club inglés sostuvo conversaciones con el delantero y su entorno el año pasado. Alexis Mac Allister, compañero de selección, también tuvo un rol en la estrategia de seducción del Liverpool para llevarlo a la Premier League.

La dirección deportiva de los Reds, encabezada ahora por Richard Hughes, estuvo involucrada activamente en la búsqueda del delantero. Hughes viajó a Madrid para reunirse con el agente del jugador, Fernando Hidalgo, y estuvo acompañado por Julian Ward, ex estratega de exploración sudamericana del Manchester City y pieza clave en la llegada de Mac Allister a Liverpool. Ward utilizó su red de contactos en Argentina para obtener información detallada sobre Álvarez, tanto dentro como fuera del campo.

El traspaso no se concretó en 2023, y finalmente, el Atlético de Madrid apareció con una oferta más atractiva para el City. El equipo dirigido por Diego Simeone desembolsó una cifra inicial de 65 millones de libras, con otros 17 millones en variables. Desde su arribo a la capital española, Álvarez ha tenido un impacto inmediato, con 22 goles y cinco asistencias en 43 juegos disputados con la camiseta del Colchonero.

A pesar de su reciente llegada al fútbol español, el Liverpool sigue interesado en fichar a Álvarez. Se cree que el conjunto inglés elavoraría una oferta superior a los 100 millones de libras sería necesaria para convencer al Atlético de Madrid de desprenderse del atacante después de solo una temporada en el club. En el seno del Liverpool, Álvarez es considerado un jugador ideal para el nuevo proyecto de Arne Slot. Su capacidad de sacrificio, versatilidad en la delantera y su efectividad de cara al gol lo convierten en un perfil atractivo para los Reds.

Uno de los escenarios que podría facilitar la operación es la inclusión de Darwin Núñez en el acuerdo. El delantero uruguayo no ha terminado de consolidarse en el Liverpool, y Simeone es un gran admirador de su juego. El estadio Metropolitano podría representar el entorno propicio para que Núñez recupere el nivel que mostró en el Benfica. Sin embargo, la valoración del uruguayo será un punto de fricción en las negociaciones. En enero, el Liverpool estimó que podía obtener cerca de 80 millones de libras por su venta, mientras que Michael Edwards, actual responsable de la política de fichajes de los Reds, no estaría dispuesto a aceptar un intercambio por un monto menor.

Si las condiciones económicas y deportivas se alinean, Álvarez podría concretar su llegada a Anfield un año después de que el Liverpool intentara ficharlo. La insistencia del club por el argentino refleja la alta consideración que tienen por su talento, mientras que el Atlético de Madrid podría verse tentado por la posibilidad de sumar a un delantero como Núñez en la operación.

Sin embargo, la Araña no es la única opción que maneja el Liverpool en el mercado de fichajes. Alexander Isak, delantero del Newcastle United, también está en la lista de objetivos del club. El sueco ha despertado el interés de varios equipos, incluyendo al Arsenal y al Chelsea. Su precio dependerá de si las Urracas logran clasificarse para la Champions League, pero podría oscilar entre los 100 y 150 millones de libras.

Otra alternativa es Benjamin Sesko, delantero del RB Leipzig, quien podría estar disponible por 80 millones de euros. Aunque con menor experiencia que Isak, su potencial es visto con buenos ojos dentro del Liverpool, que mantiene una buena relación con el club alemán.