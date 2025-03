Atento Scaloni: Javier Mascherano brindó detalles sobre el estado físico de Lionel Messi

Inter Miami revalidó su mote de candidato al imponerse por 2-0 en su visita a Jamaica para enfrentar a Cavalier, sellando así su boleto a los cuartos de final de la Concachampions. En la siguiente instancia, se medirá ante Los Ángeles FC, con el partido de ida programado para el 3 de abril como visitante.

Este encuentro también marcó el regreso de Lionel Messi a los campos de juego tras una molestia muscular que lo dejó fuera de los duelos contra Houston Dynamo y el partido de ida ante Cavalier. Además, fue suplente y no sumó minutos en la victoria ante Charlotte FC. El rosarino ingresó en el complemento y disputó 37 minutos, tiempo suficiente para exhibir su talento y anotar un gol. Desde el inicio de la temporada, el capitán de las Garzas ha sido una pieza clave para el equipo de Fort Lauderdale, con tres tantos y dos asistencias en cuatro partidos.

El regreso de Messi se produjo justo antes de que se anuncie la lista definitiva para afrontar dos compromisos claves en las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026. La selección argentina, líder de la clasificación con 25 puntos, visitará el viernes 21 a Uruguay, su escolta con 20 unidades, y el martes 25 recibirá en el estadio Monumental a Brasil, que marcha quinto con 18 puntos.

En la conferencia de prensa previa al entrenamiento de Inter Miami antes de su próximo partido en la Major League Soccer, Javier Mascherano llevó tranquilidad a Lionel Scaloni al referirse al estado físico del 10: “Leo se sintió muy bien. Más allá de cómo estaba el partido y el campo, entiendo que hubo algunas dudas sobre si corríamos un riesgo o no, pero lo teníamos planificado. La idea era que jugara unos 30 ó 35 minutos en Jamaica para que recuperara buenas sensaciones. Al final encontramos el momento para que pudiera hacerlo”.

Durante su charla con la prensa, el Jefecito confirmó que Messi viajará con la delegación rumbo a Georgia para enfrentar a Atlanta United en el Mercedes-Benz Stadium, en el marco de la cuarta jornada de la MLS. El argentino entrenó con el resto de sus compañeros, mientras que David Ruíz y Marcelo Weigandt estuvieron ausentes, y Robert Taylor realizó trabajos diferenciados.

“En lo que primero pensamos es en qué es lo mejor para él. Tampoco podemos planificar más allá de eso. Nosotros nos jugamos cosas importantes acá y no podemos estar dosificando en base a lo que va a pasar. Tratamos de ir llevándolo de esa sobrecarga que tuvo para que no pase a mayores. Por suerte pudimos controlarlo y que no se convierta en una lesión. Hoy está mejor y decidimos darle minutos. No hay mucho secreto”, añadió Mascherano.

En lo que respecta al juego de este domingo, el director técnico analizó: “Atlanta es de los equipos que mejor se ha reforzado en la MLS, tiene muy buenos jugadores de mitad de cancha en adelante. Hay jugadores que se están readaptando a la liga, como Miguel Almirón, pero es un equipo que se construyó para pelear arriba y competir en muy buena forma. Para nosotros será una gran prueba. Es un campo difícil, que al Inter le ha costado siempre. Tratar de seguir en el mismo tono, en la misma línea: hacer un partido serio, ser competitivos para ser protagonistas y conseguir un buen resultado”.

Bajo el mando del estratega argentino, Inter Miami atraviesa un gran presente. Acumula cinco triunfos consecutivos y se mantiene invicto en la temporada. En el ámbito internacional, eliminó a Kansas City y a Cavalier FC de Jamaica, y en la siguiente ronda se medirá con Los Ángeles FC. En la MLS, marcha como escolta de Philadelphia Union en la Conferencia Este. Tras el partido ante Atlanta United, las Garzas afrontarán un duelo clave al recibir a Philadelphia Union antes de abrir su serie de cuartos de final en la Concachampions ante el equipo angelino.