Stephen Curry hizo historia y se convirtió en el primer jugador de la NBA en anotar 4000 triples: “Cambió el juego”

Stephen Curry ha vuelto a hacer historia en la NBA. Durante el partido ante los Sacramento Kings, el base de los Golden State Warriors se convirtió en el primer jugador en la historia del baloncesto en alcanzar los 4.000 triples en su carrera, una marca que sigue consolidando su legado como el mejor tirador de todos los tiempos.

La cifra histórica llegó un día antes de su cumpleaños número 37, en el Chase Center de San Francisco. Con 8:19 por jugar en el tercer cuarto, Curry recibió un pase de Moses Moody y, pese a la doble marca defensiva, logró encestar el triple que lo llevó a la marca de 4.000. La anotación desató la ovación del público, y durante un tiempo muerto, los Warriors proyectaron en la pantalla gigante un homenaje que incluyó un mensaje de felicitación del ex jugador Andris Biedrins, quien le había dado la asistencia en el primer triple de su carrera en 2009.

“De hecho, tuve un momento emotivo en la banca cuando lo vi. No me dijeron que lo habían encontrado y que habían recibido un mensaje de video suyo. Era mi veterano cuando estuve aquí en mi año de novato”, comentó Curry tras el partido. “Es increíble recordar cuánto he avanzado desde el primero hasta los 4.000, lo cual es una locura”.

Una marca inalcanzable

El base de los Warriors ha reescrito el libro de récords en cuanto a triples se refiere. Con esta nueva hazaña, Curry sigue ampliando la brecha con respecto a sus perseguidores. En diciembre de 2021 superó el récord histórico de Ray Allen de 2.973 triples y, desde entonces, ha seguido sumando cifras impresionantes:

Es el único jugador en la historia de la NBA con 4.000 triples.

Tiene la mayor cantidad de triples en la temporada regular y en los playoffs.

Ha registrado más partidos que cualquier otro jugador con múltiples triples encestados, desde dos hasta once por juego.

Ha superado los 200 triples en una temporada en 12 ocasiones, más que cualquier otro jugador en la historia.

Es el único con una temporada de 400 triples, lograda en 2015-16 con 402 aciertos.

Posee las dos rachas más largas de partidos consecutivos con al menos un triple: 268 juegos entre 2018 y 2023 y 157 entre 2014 y 2016.

Pese a la importancia de su logro, la actuación de Curry en el partido fue discreta para sus estándares. Finalizó con 11 puntos, producto de un 4-9 en tiros de campo y 2-6 en triples. Además, sumó cinco asistencias, dos rebotes, dos pérdidas y un bloqueo en los 30 minutos que estuvo en cancha. La celebración, sin embargo, no se vio opacada por sus números de la noche.

Desde el inicio del juego, se sentía la expectativa por el hito. Tras encestar su primer triple en el primer cuarto, los intentos siguientes fueron fallidos, aumentando la tensión en el estadio. Finalmente, cuando el balón entró en su cuarto intento de la noche, la ovación del público fue instantánea. “Pude sentir la energía y la emoción desde el principio del partido tras encestar mi primer triple; incluso el segundo que fallé fue una descarga de adrenalina, y estuvieron conmigo en todo momento esta noche”, expresó el base.

El entrenador de los Warriors, Steve Kerr, no ocultó su admiración por la trayectoria de su estrella. “Estoy insensible a los triples porque aparecen en masa partido tras partido. 4.000 es una cifra descabellada”, señaló. Cuando se le preguntó qué podría venir después, bromeó con la posibilidad de que Curry alcance los 8.000.

Doug Christie, entrenador de los Kings, también elogió a Curry: “Ha cambiado el juego de muchas maneras. Desde verlo de niño encestando desde la hípica hasta pararte detrás de él en la banda y ver cómo te dispara en el ojo. Mucho mérito para él. Es una historia increíble”.

Otro de los que destacaron el logro de Curry fue el entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups: “Steph es algo que nunca habíamos visto. Ha sido divertido ver su trayectoria, su carrera y su ascenso a la grandeza. No me sorprende lo que ha logrado. Pasas tanto tiempo con él cada día que entiendes su ética de trabajo, y ha sido simplemente increíble”.

Aunque el base de los Warriors ya ha dejado una marca imborrable en la NBA, su retiro no parece estar cerca. A sus 37 años, sigue siendo un referente ofensivo y mantiene un nivel de competencia de élite. A lo largo de la temporada ha tenido noches memorables y continúa liderando a Golden State con su capacidad anotadora.

Sin embargo, la pregunta sigue latente: ¿cuántos triples más encestará antes de poner fin a su carrera? Con James Harden (3.127) y Damian Lillard (2.794) como los más cercanos en la lista histórica, parece improbable que alguien pueda igualar su legado en el corto plazo.