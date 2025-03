Las sensaciones de Alex Márquez y Valentín Perrone con el público argentino tras completar el primer día del MotoGP

Los pilotos hablaron de su llegada a Argentina

(Enviado especial - Santiago del Estero) El espectáculo del motociclismo internacional puso primera en Argentina y el Circuito Internacional de Termas de Río Hondo se convirtió en el epicentro de emociones para pilotos y fanáticos en el primer día oficial de competencia del Gran Premio de la República Argentina. El público argentino, conocido por su fervor, se hizo presente desde temprano para disfrutar de las primeras prácticas libres y alentar a sus ídolos en una jornada repleta de adrenalina y pasión.

El paddock fue un mar de fanáticos que buscaban la oportunidad de acercarse a los pilotos, tomarse fotos, entregarles regalos como banderas argentinas y gorras, y compartir breves diálogos. En el ambiente se respiraba ese entusiasmo que caracteriza al público local, una energía que no pasó desapercibida para los competidores.

Uno de los protagonistas destacados fue el español Álex Márquez, quien, a bordo de su máquina del BK8 Gresini Racing MotoGP, completó las primeras prácticas con un tiempo de 1:37.496, quedando en tercer lugar detrás de su hermano Marc Márquez, que lideró la sesión con 1:37.295, y el italiano Fabio Di Giannantonio.

Tras su participación, Álex compartió con Infobae sus primeras sensaciones en el inicio de la competencia: “Me gusta ser cauteloso y estar tranquilo. Quedan muchas cosas por hacer, faltan pulir muchas cosas, pero estoy muy contento”, expresó el piloto de 28 años, reflejando un enfoque equilibrado y positivo.

En cuanto a su percepción sobre Argentina y el calor del público, Álex destacó: “Argentina es bonito, como siempre. La gente lo siente, nos apoya, y es muy bonito ver las gradas bastante llenas pese a que falta para el domingo y ver cómo lo están viviendo”. Consciente de la expectativa y el entusiasmo de los espectadores, añadió: “Ojalá podamos darle un espectáculo en la carrera, espero ser competitivo y que toda la hinchada que venga al circuito pueda disfrutarlo”.

Alex Márquez dio sus primeros giros en Argentina (Reuters)

Otro de los nombres destacados del evento es el joven piloto argentino Valentín Perrone, que compite en Moto3 representando al equipo Red Bull KTM Tech3. Perrone, de apenas 17 años, tuvo un prometedor desempeño al terminar cuarto en las primeras prácticas oficiales con un tiempo de 1:47.685, quedando a solo 0.704 del líder David Almansa.

Visiblemente emocionado por el resultado y el aliento del público local, Perrone afirmó al medio: “Hemos tenido un gran día con un buen resultado, ahora directo a la Q2. Estoy muy contento”. Además, expresó su gratitud por la cálida bienvenida de los fanáticos argentinos en su primera visita al país: “Bien, la verdad que me recibieron súper bien, estoy muy contento de ver a todo el público argentino, de ver cómo me apoya y me da ánimos de cara a lo que viene. Ese afecto se siente muchísimo, sobre todo en la pista”.

Perrone, quien compite en el primer escalón hacia la categoría reina MotoGP, admitió estar viviendo momentos únicos en esta experiencia: “Es todo muy loco”, dijo, mientras ya piensa en cómo será el ambiente el próximo domingo, día de la carrera: “Se siente el calor y ya quiero ver lo que será el domingo. Quiero disfrutar el fin de semana, disfrutar de Argentina y del público, con eso ya estoy más que contento”.

Valentín Perrone tuvo una buena primera jornada

La jornada también estuvo marcada por el dominio de los pilotos españoles en las diferentes categorías. Marc Márquez brilló en MotoGP al imponer un nuevo récord absoluto del circuito con un tiempo de 1:37.295, batiendo la marca que él mismo había establecido en 2014 (1:37.683). El fenómeno de Cervera ratificó por qué es uno de los grandes nombres del motociclismo mundial, imponiéndose con autoridad en las primeras prácticas.

Por su parte, en Moto2, Manuel González (Kalex), actual líder del campeonato mundial, se destacó al marcar el mejor tiempo de la jornada con 1:41.713, también un récord absoluto para la pista. La exigencia fue alta, con su compatriota Alonso López (Boscoscuro) como sólido rival tras haber roto también el récord previo con un tiempo de 1:41.873, antes de sufrir una caída en la curva tres.

Finalmente, en Moto3, David Almansa (Honda) dominó con un tiempo de 1:46.981, marcando así un nuevo hito en el trazado y desplazando el récord anterior establecido por Sergio García Dols en 1:48.429. La categoría más joven del campeonato mostró una vez más el altísimo nivel competitivo de las promesas del motociclismo mundial.