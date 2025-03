La inesperada confesión de Ancelotti sobre los penales en Champions: “Tenía dudas, pero cuando le vi la cara...”

A pesar de que todos los flashes de la tanda de penales que derivó en la clasificación del Real Madrid a los cuartos de final de la UEFA Champions League y la eliminación del Atlético de Madrid fueron acaparados por el polémico disparo de Julián Álvarez, la definición llegó con el tiro de Antonio Rüdiger que venció la resistencia de Jan Oblak. Sin embargo, Carlo Ancelotti reveló detalles inéditos en conferencia de prensa a la hora de elegir a los pateadores, haciendo hincapié en el último.

"Tienes que elegir los más fríos posibles. Sigo pensando que es una lotería, que es cara o cruz. Hoy nos ha tocado cara. El Atlético sale de esta competición con la cabeza muy alta porque ha jugado a buen nivel”, comenzó el director técnico italiano. Inmediatamente, empezó a explayarse sobre el momento en el que decidió a los futbolistas que tendrían que soportar la presión de patear un penal de tal magnitud.

“Teníamos dudas entre Endrick y Rüdiger. Pero después he visto la cara de Endrick y no, mejor Rüdiger“, reveló Ancelotti. Posteriormente, agregó: ”Queríamos meter a Endrick como quinto lanzador, pero hemos pensado que Rüdiger era más frío. Lo hemos hablado, le he dicho a Endrick que iba a tirar el quinto y no le he visto muy feliz y le he dicho ‘espera, espera’“. Cabe resaltar que el defensor alemán es un jugador experimentado de 32 años, mientras que el brasileño de 18 está transitando su primera temporada como jugador del Merengue.

La toma que habría anulado el penal de Julián Álvarez ante Real Madrid

Por su parte, Carletto no le esquivó a la polémica del penal ejecutado por Álvarez. “Yo creo que ya lo habían detectado. Cuando nos hemos dado nosotros cuenta de esta duda, ya lo habían detectado desde el VAR. Yo no me he dado cuenta de esto. Lo he visto y me parece que toca con el pie izquierdo el segundo toque”, comentó el entrenador, que ya ganó cinco Champions League a lo largo de su carrera.

No obstante, la postura de Diego Simeone fue completamente contraria a la tomada por Ancelotti. El Cholo, notablemente enojado por lo ocurrido, afirmó en conferencia de prensa: “Lo acabo de ver. Cuando Julián apoya el pie y patea, la pelota no se mueve ni siquiera un poquito, pero bueno... Me imagino que si el VAR lo llamó... Nunca vi un penal que lo hayan llamado al VAR, ja, pero bueno, vale también”. Posteriormente, el técnico desafió a los periodistas presentes: “¿Ustedes lo vieron? ¿Qué vieron?”. Ante la falta de respuestas claras, Simeone cuestionó aún más a los reporteros, preguntando: “¿Quién levantó la mano? Nadie la levanta, listo, otra pregunta”.

Uno de los protagonistas que le salió al cruce para responderle al técnico argentino fue el arquero Thibaut Courtois. El arquero se mostró tajante a la hora de hablar del penal y soltó que “La UEFA lo ve claro, estoy harto de siempre ese victimismo, de siempre llorar por cosas así. Creo que al final los árbitros no quieren beneficiar a un equipo, ni en España ni en Europa”. Posteriormente, declaró: “Con la tecnología lo han visto claro desde la sala VAR donde tienen muchas cámaras e imágenes y creo que ha sido claro. Si vas ganando 1 a 0 desde el primer minuto y luego no intentas buscar el segundo, creo que quizás ahí está el fallo de su partido”.

Al mismo tiempo, tal fue el revuelo ocasionado por el posible doble toque del argentino a la hora de ejecutar el segundo penal para el Atlético de Madrid, que la propia UEFA tuvo que sacar un comunicado oficial para esclarecer la situación. “Aunque mínimo, el jugador hizo contacto con el balón usando su pie parado antes de patearlo, como se muestra en el video adjunto”, detalló el ente organizador de la competición.

Al mismo tiempo, revelaron que, tomando como punto de partida la situación que ocurrió con el ex delantero de River Plate y Manchester City, la entidad tomará cartas en el asunto: “La UEFA entablará conversaciones con la FIFA y el International Football Association Board (IFAB) para determinar si la regla debe revisarse en los casos en los que un doble toque sea claramente involuntario”.

UEFA publicó la imagen del doble toque de Julián Álvarez en el penal ante Real Madrid