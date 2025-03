El fuerte testimonio del ex Racing y San Lorenzo Alejandro Donatti: “Me diagnosticaron depresión avanzada”

El crudo testimonio de Alejandro Donatti

El ex defensor de San Lorenzo Alejandro Donatti reveló el duro momento que atravesó durante su paso por el club y cómo la depresión afectó su carrera y su vida personal. En diálogo con la cadena TNT Sports, el futbolista ya retirado dio detalles de la enfermedad y que sólo su esposa conocía la gravedad de su situación. “Pensé en hacer una boludez”, fue uno de sus testimonio que causaron impacto.

“Después de mi etapa en San Lorenzo no quedé bien de la cabeza. Fui con mucha ilusión y al final las cosas salieron mal. Yo sabía cómo estaba el club cuando llegué”, explicó Donatti, quien jugó 42 partidos con la camiseta azulgrana entre 2020 y 2022. Sin embargo, más allá de lo futbolístico, el ex defensor de 38 años experimentó una profunda crisis emocional que lo llevó a buscar ayuda profesional.

“Hasta pensé en hacer una boludez en esa época. Después hablé con un psiquiatra y me diagnosticaron depresión avanzada”, reveló durante la entrevista que le brindó al programa TNT Fútbol de la señal deportiva. Según su testimonio, la situación se volvió insostenible y afectó su vida cotidiana. “Mis viejos no sabían, la única que sabía era mi mujer y lloraba y lloraba. Tenía trabada la cabeza y no quería saber nada”.

Uno de los síntomas más evidentes de su estado fue la ansiedad extrema que sentía al trasladarse a los entrenamientos. “Me empecé a dar cuenta porque mi mujer siempre me decía que me veía mal. Cuando iba al club para entrenar, en la autopista 25 de Mayo me empezaba a dar como taquicardia. Tuve que llamar al psicólogo de San Lorenzo porque de verdad sentía mucho miedo”.

A su vez, Donatti explicó que nunca olvidará una frase que le dijo su esposa cuando lo veía mal. “Siempre me quedó en la cabeza saber que mi mujer salió y me dijo ‘si hacés alguna pelotudez es porque sos un cagón’... Me veía todo el tiempo mal, una vez al día pensaba boludeces”, confesó el ex jugador.

Donatti también tuvo un exitoso paso por Racing Club (NA)

El marcador central, que dio sus primeros pasos en el fútbol en el club 9 de Julio de Rafaela en su ciudad natal, también explicó cómo su salud mental influyó en su rendimiento y en su relación con el club. “No voy a hablar mal de San Lorenzo por respeto a mi viejo y a la gente que trabaja ahí. Dolió porque le quería dar esa alegría a mi papá y nadie entendió por qué me fui”, comentó el Flaco.

Donatti reconoció que inicialmente no quiso compartir su situación con nadie, hasta que finalmente aceptó la ayuda de los profesionales en el club de Boedo. “Algunos dirigentes, compañeros y el cuerpo de psicólogos y psiquiatras me llamaban todos los días, pero hay otros que no, y quedaba como que yo no me quería presentar a entrenar. Yo presenté todos los certificados y los medicamentos que tenía que tomar”.

Hoy, con mayor perspectiva sobre lo sucedido, el defensor busca visibilizar la importancia de la salud mental en el fútbol tras su retiro. “Con mi experiencia espero ayudar a alguien que no habla como hacía yo, que se cierra”. Su testimonio se suma al de otros deportistas que compartieron sus luchas con la depresión, una problemática que es un desafío dentro y fuera de las canchas, y no sólo en el fútbol, sino en otras disciplinas de alto rendimiento.

Nacido el 24 de octubre de 1986 en Rafaela, tuvo una extensa trayectoria en el fútbol argentino. Debutó en 2006 con 9 de Julio de Rafaela y luego pasó por clubes como Tiro Federal, Rosario Central, Tigre y Defensa y Justicia. En 2016 dio el salto al exterior con Flamengo de Brasil, aunque su estadía fue breve y regresó a Argentina para jugar en Racing Club, donde obtuvo la Superliga 2018-19. En 2020 arribó a San Lorenzo, club en el que permaneció hasta 2022. Luego de ese paso, sus últimos colores fueron los de Sarmiento de Junín en la Liga Profesional de Fútbol.