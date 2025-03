El Corinthians de Ramón Díaz quedó eliminado de la Libertadores: todos los clasificados, el cupo vacante y cuándo será el sorteo

Barcelona Sporting Club logró una histórica clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores tras eliminar al Corinthians de Ramón Díaz en Brasil. A pesar de perder 2-0 en el partido de vuelta, los ecuatorianos mantuvieron su ventaja de 3-0 obtenida en la ida y avanzaron con un global de 3-2.

El encuentro comenzó con un fuerte dominio de los locales. Corinthians salió a buscar el gol desde el primer minuto, creando varias oportunidades de peligro, siendo las más claras a los 20 minutos con un remate de André Carrillo que fue desviado por el arquero José David Contreras, y a los 27 minutos, cuando Yuri Alberto también estrelló el balón contra el portero ecuatoriano.

El técnico de Barcelona, Segundo Castillo, realizó ajustes tácticos, destacándose la salida de Raniele y el ingreso de Ángel Romero a los 30 minutos para reforzar la ofensiva. Aunque Corinthians siguió dominando la posesión del balón, la defensa ecuatoriana se mantuvo firme, y cuando todo parecía irse al descanso sin goles, Félix Torres marcó de cabeza a los 40 minutos para darle esperanzas a su equipo. Sin embargo, Torres no celebró el gol en señal de respeto.

En el segundo tiempo, Corinthians siguió presionando, pero el esfuerzo no fue suficiente para cambiar el rumbo de la serie, y a pesar de los intentos por marcar, el marcador final no alcanzó para dar vuelta el global. Con un jugador menos tras la expulsión de Leonai Souza, el equipo ecuatoriano resistió los embates locales y defendió con éxito la ventaja acumulada en la ida. El gol sobre el final de André Carrillo no alcanzó para que su equipo clasificara y el boleto a la fase de grupos de la Libertadores terminó en poder del equipo ecuatoriano.

De esta manera, el Timao no pudo remontar la diferencia de tres goles, y ahora se verá obligado a disputar la Copa Sudamericana, mientras que Barcelona se aseguró un lugar en los grupos de la Libertadores.

Cerro Porteño logró una destacada clasificación a la fase de grupos de la Copa Libertadores tras vencer 4-2 a Melgar en Asunción, con un global de 5-2. Después de su victoria por 1-0 en el partido de ida en Perú, el equipo dirigido por Diego Martínez ratificó su dominio con una goleada ante el conjunto peruano.

El encuentro comenzó con una gran actuación de los ex jugadores de Boca Juniors, Sergio Araujo y Pachi Carrizo, quienes anotaron los dos primeros goles para Cerro Porteño. La ventaja se amplió con goles del brasileño Chico y Alexis Fariña, completando una goleada que selló el pase del equipo paraguayo.

A pesar de las críticas recibidas por su rendimiento en el torneo local, donde ocupa la quinta posición con 11 puntos en ocho fechas, Cerro Porteño mostró su poderío ofensivo en la Copa, destacándose con un 7-1 global ante Monagas en la Fase 3. En el partido de vuelta ante Melgar, a pesar de que Cecilio Domínguez falló un penal, el equipo fue efectivo en ataque y consiguió el objetivo de avanzar a la siguiente ronda.

Los clasificados a la Fase de Grupos de la Copa Libertadores

Tanto Corinthians como Cerro Porteño integrarán el Bombo 4 del sorteo de la fase de grupos que se desarrollará el próximo lunes 17 de marzo. El evento tendrá lugar en la sede de la organización en Luque, Paraguay, a las 20 (hora de Argentina). La velada definirá las ocho zonas con los 32 equipos que competirán en el certamen internacional, marcando un hito importante en el calendario del fútbol de la región.

De acuerdo con la información publicada por la entidad rectora de Sudamérica, el sorteo determinará los enfrentamientos en la fase de grupos, que comenzará el 2 de abril y se extenderá hasta el 28 de mayo. Posteriormente, las etapas eliminatorias se desarrollarán en fechas ya establecidas: los octavos de final iniciarán el 13 de agosto, los cuartos el 17 de septiembre, las semifinales el 22 de octubre y la gran final, cuya sede aún no ha sido confirmada, se disputará el 29 de noviembre.

LOS EQUIPOS CLASIFICADOS A LA FASE DE GRUPOS DE LA COPA LIBERTADORES

Participantes de Argentina

Estudiantes (Campeón de la Copa de la Liga 2024)

Racing (Campeón de la Copa Sudamericana 2024)

Vélez (Campeón de la Liga Profesional 2024)

Central Córdoba (Campeón de la Copa Argentina 2024)

Talleres (clasificado por la tabla anual de la Liga Profesional 2024)

River (clasificado por la tabla anual de la Liga Profesional 2024)

Participantes de Brasil

Flamengo (Campeón de la Copa de Brasil 2024)

Botafogo (Campeón del Brasileirao 2024)

Palmeiras (Subcampeón del Brasileirao 2024)

Fortaleza (Cuarto puesto del Brasileirao 2024)

Internacional (Quinto puesto del Brasileirao 2024)

San Pablo (Sexto puesto del Brasileirao 2024)

Participantes de Uruguay

Peñarol (Campeón del Campeonato Uruguayo 2024)

Nacional (Subcampeón del Campeonato Uruguayo 2024)

Participantes de Colombia

Atlético Bucaramanga (Campeón del Apertura 2024)

Atlético Nacional

Participantes de Ecuador

Independiente del Valle (Subcampeón de la Serie A de Ecuador 2024) - Fase de Grupos

LDU Quito (Campeón de la Serie A de Ecuador 2024)

Barcelona de Ecuador - (Tercero en la tabla general del torneo de Ecuador 2024)

Participantes de Chile

Colo Colo (Campeón del Torneo de Primera División 2024)

Universidad de Chile (Subcampeón del Torneo de Primera División 2024)

Participantes de Paraguay

Libertad (Campeón del Torneo Apertura 2024)

Olimpia (Campeón del Torneo Clausura 2024)

Cerro Porteño (Segundo en la tabla general del Torneo Clausura 2024)

Participantes de Bolivia

San Antonio de Bulo Bulo (Campeón del Apertura 2024)

Bolívar (Campeón del Clausura 2024)

Participantes de Venezuela

Deportivo Táchira (Campeón de la Primera División de Venezuela 2024)

Carabobo (Campeón del torneo Apertura)

Participantes de Perú

Universitario (Campeón de la Liga 1 2024)

Sporting Cristal (Subcampeón de la Liga 1 2024)

Melgar (Mejor ubicado -no finalista- de la tabla acumulada de la Liga 1)

Alianza Lima (Segundo mejor ubicado -no finalista- de la tabla acumulada)

Repechaje que resta definirse

Bahía de Brasil vs Boston River de Uruguay (el primer cruce fue 0 a 0)