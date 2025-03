Gallardo confirmó la llegada de Kevin Castaño a River Plate: cuándo arribará al país para sumarse como refuerzo

Marcelo Gallardo anunció que el mediocampista colombiano Kevin Castaño viajará este lunes a Argentina para incorporarse como refuerzo de River Plate. “Si todo está bien, mañana debería estar volando para Buenos Aires”, aseguró el entrenador de River Plate. El volante, que llega desde el Krasnodar de Rusia, firmará un contrato por cuatro años con el club de Núñez, que abonará cerca de 9 millones de dólares por un porcentaje mayoritario de su pase.

El elenco millonario tenía plazo hasta el 12 de marzo para inscribir nuevos jugadores, debido a la venta de futbolistas al exterior. Krasnodar había impuesto como condición que Castaño disputara los primeros dos partidos del campeonato ruso antes de concretar su salida. Durante su estadía, el mediocampista sumó 30 minutos en el encuentro ante el FC Pari Nizhni Novgorov, mientras que en el otro partido permaneció en el banco de suplentes.

Una vez en Buenos Aires, el jugador deberá realizarse la revisión médica en la Clínica Rossi antes de firmar su contrato en el Monumental. Con la inminente llegada de Castaño, River suma un refuerzo clave para la temporada, en la que compite en la Torneo Apertura, la Copa Libertadores y el Mundial de Clubes.

El entrenador de River Plate se mostró satisfecho tras la victoria 1-0 ante Atlético Tucumán y en la conferencia de prensa resaltó la actitud del equipo y el rendimiento colectivo: “Lo más satisfactorio fue la respuesta del equipo, habló por sí sola”. El Millonario, que venía de perder la Supercopa Internacional ante Talleres, logró recuperarse y quedó a dos puntos del líder Independiente en la Zona B del Torneo Apertura. “Haber protagonizado el partido de principio a fin sometiendo al rival fue muy bueno. Tenemos que darle continuidad a lo de hoy, porque fue una gran actuación”, afirmó el DT.

El entrenador también respondió sobre el desempeño de Franco Mastantuono, de 17 años, quien fue una de las figuras del partido: “No estoy de acuerdo con que haya manejado el equipo. Jugó en equipo y el equipo lo sostuvo. Es un chico con un mundo por delante, que está aprendiendo y se puede equivocar, pero cuando el equipo lo acompaña es mucho más favorable para él”.

Sobre la falta de cambios hasta el tramo final, Gallardo explicó que los hinchas le pedían modificaciones desde la tribuna, pero decidió mantener el equipo en cancha. “Escuché: ‘Hacé cambios, hacé cambios’. Pero si el equipo está jugando bien, ¿por qué voy a hacer cambios? No los hice porque lo que hacían me representaba absolutamente”.

Consultado sobre la racha negativa de River en definiciones por penales, el Muñeco descartó que sea un problema psicológico: “No, no me preocupa. Entiendo que haya preguntas con esa negatividad, pero no tengo ese karma. Si hay otra definición por penales, hay que volver a enfrentarla. Es parte del juego”.

En cuanto a la reacción del equipo tras la derrota ante Talleres, el DT destacó la importancia de la mentalidad: “Hoy teníamos que romper una cicatriz mental. Mostramos rebeldía, juego y frescura. Esto es más el ADN nuestro, persistente, insistente. Era muy injusto si no ganábamos”.

River Plate volverá a jugar el sábado 15 de marzo ante Deportivo Riestra, mientras que el 19 de marzo enfrentará a Club Ciudad de Bolívar por la Copa Argentina.