De hacer historia en el automovilismo a abandonarlo para ganar millones en Only Fans: “Fue la mejor decisión que tomé”

Renee, en versión piloto y como modelo de la plataforma para adultos

La ex piloto australiana de Supercars, Renee Gracie, se ha convertido en una figura mediática mundial tras abandonar el mundo del automovilismo profesional y dedicarse al contenido para adultos en OnlyFans, plataforma que, según sus propias palabras, le ha proporcionado “libertad financiera y personal”. Gracie, originaria de Gold Coast, dio este giro radical en 2019, cuando abrió la cuenta. “Fue absolutamente la mejor decisión que tomé por una variedad de razones”, le dijo a Daily Mail Australia.

El cambio no ha estado libre de controversias. Gracie, de 30 años, llegó a esta industria tras perder el entusiasmo por su carrera como piloto de automovilismo, en la que se convirtió en la primera mujer compitiendo a tiempo completo en Supercars y participó en dos ocasiones en el prestigioso Bathurst 1000, una de las carreras más respetadas de Australia. Según recordó en sus declaraciones al medio, mientras trabajaba como piloto sentía una fuerte presión por cumplir con la imagen que se esperaba de ella. “No me dejaban decir ciertas cosas ni publicar ciertas fotos”, afirmó, criticando el control al que estaba sometida durante esa etapa de su vida.

“Créalo o no, mi papá lo sabe y lo apoya. Creo que se podría decir que mi papá está realmente orgulloso por la situación financiera en la que estoy y por lo que he podido hacer con el sitio”, había señalado meses después de irrumpir en la generación de contenido condicionado.

Además del impacto financiero que la decisión trajo consigo, Gracie destaca cómo este giro le permitió tomar el control de su imagen pública y su vida. “Ahora tengo una plataforma en la que tienes que ser tú misma, porque eso es lo que los fans quieren ver, y luego ser recompensada por ser tú misma, es genial”, destacó la creadora en sus declaraciones.

La ex piloto explica que su éxito en OnlyFans no llegó por casualidad, sino que requirió un esfuerzo considerable. “El valor monetario es lo que todos ven, pero realmente tienes que trabajar duro para llegar ahí”, afirmó, y destacó que con las ganancias logró cumplir sueños materiales que años atrás parecían lejanos, incluyendo la compra de una lujosa casa en Gold Coast y varios automóviles de alta gama.

Participó en dos ocasiones en el prestigioso Bathurst 1000, una de las carreras más respetadas de Australia

Dentro del contenido que Gracie publica en su plataforma, también destaca la diversidad de peticiones que recibe de sus fans. Una de las solicitudes más frecuentes, según su testimonio, está relacionada con los pies: “Hago mucho de eso, y gano mucho dinero con mis pies”, explicó. Por el contrario, hay otro tipo de demandas que no disfruta cumplir: “Quieren que los humilles y los menosprecies y te pagan por ello, lo cual personalmente no me gusta”, declaró, añadiendo que le resulta especialmente difícil si sabe que uno de sus fans es “una buena persona”.

Pero Renee Gracie no solo está enfocada en su trabajo en OnlyFans. Actualmente, la creadora está a punto de asumir un nuevo desafío personal: debutará en el boxeo el 26 de abril en el Gold Coast Convention Centre, donde se enfrentará a la podcaster Summer Perry. Según comenta, se siente emocionada y algo nerviosa ante este reto: “Estoy empezando a sentir la presión de asegurarme de que estoy haciendo todo lo que puedo”, señaló al medio, dejando en claro que se está preparando a conciencia para dar lo mejor de sí misma en el cuadrilátero.

Sobre este cambio de deporte, Gracie dejó una reflexión interesante. “Creo que el automovilismo es, en general, el deporte más intimidante para que una mujer se adentre”, concluyó.

Tiene 30 años y abrió la cuenta de OnlyFans en 2019

En abril, debutará en una pelea de boxeao ante una famosa podcaster

“Creo que el automovilismo es, en general, el deporte más intimidante para que una mujer se adentre”, opinó

"Mi papá lo sabe y lo apoya", detalló sobre su actividad