Preocupación en el Atlético de Madrid: De Paul se retiró en el entretiempo de la derrota ante Getafe tras recibir un fuerte golpe

En la antesala al cierre de la serie contra el Real Madrid por los octavos de final de la UEFA Champions League, con global de 2-1 a favor del Merengue, el Atlético de Madrid sufrió una dura caída por 2-1 contra el Getafe, que le remontó el encuentro en cuatro minutos y sobre el final. Al mismo tiempo, en el partido disputado en el Estadio Coliseum, correspondiente a la fecha 27 de La Liga de España, Rodrigo De Paul se retiró con claros gestos de dolor después de una fuerte entrada. Por su parte, el día de su cumpleaños, Ángel Correa fue expulsado del duelo, mientras que Julián Álvarez y Giuliano Simeone fueron titulares.

Con la pelea por la cima del campeonato local al rojo vivo, Diego Simeone se decantó por no guardar nada y poner lo mejor que tenía a su disposición. Sin embargo, las cosas no pasaron como se esperaba el Cholo. Pasado el cuarto de hora del enfrentamiento, Álvaro Rodríguez le cometió una fuerte infracción al Motorcito y le realizó una paralítica sobre su cuádriceps izquierdo.

El mediocampista argentino se tiró al piso automáticamente, mostrando claros gestos de dolor. A pesar de que continuó en el campo de juego, se retiró en el entretiempo. Y, en una imagen captada desde las gradas, se vio a De Paul en el banco de suplentes arrastrando la pierna y con dificultades para caminar. Esto no solo encendió las alarmas en el cuerpo técnico del equipo colchonero, que jugará contra el Real Madrid entre semana, sino que también tomaron nota en la selección argentina, ya que en menos de dos semanas se disputarán los cotejos contra Uruguay y Brasil por las Eliminatorias Sudamericanas.

A su vez, el Cholo recibió el duro golpe en el resultado. El Atlético Madrid logró abrir el resultado de la mano de Alexander Sorloth, quien ingresó en lugar de Julián Álvarez a los 58, desde un tiro de penal al minuto 75. No obstante, la infracción dentro del área no estuvo exenta de polémica, ya que los jugadores del cuadro local pidieron una mano previa a la falta que derivó en el disparo desde los doce pasos, algo que el VAR obvió.

Sin embargo, las cosas se empezaron a torcer para el conjunto madrileño a los 88 minutos, cuando Ángel Correa recibió la tarjeta roja después de una fuerte infracción en la que pegó un planchazo. ¿Lo curioso? Hoy es el día de su cumpleaños número 30. Inmediatamente después de quedarse con 10 hombres, el Getafe igualó el resultado tras el gol de Mauro Arambarri, en una jugada que provino de la falta del argentino.

Cuatro minutos después, a los 92, el volante uruguayo desvió un remate desde afuera del área para capitalizar la remontada por 2-1 a favor de su equipo. “El partido en general no fue bueno para ver, cada uno a su manera lo buscó. Nosotros no hicimos lo que necesitaba el partido, pero aún así nos pusimos en ventaja con ese penalti que apareció. Luego llegó la roja de Correa, que puede ser o no, el rival se irá bien y el árbitro decide expulsarlo. Luego llegaron sus dos goles muy parecidos. Hay que aceptar una derrota merecida porque no supimos resolver el partido y afrontar lo que viene”, comentó el Cholo tras finalizar el enfrentamiento.

Nahuel Molina, Rodrigo De Paul, Julián Álvarez y Giuliano Simeone fueron titulares, aunque el hijo del Cholo fue el único que completó los 90 minutos (REUTERS/Ana Beltran)

A su vez, en relación con la moral del vestuario de cara al partido contra el Real Madrid, agregó: “Hace 20 minutos que acabó y nadie puede estar contento. Los jugadores no están bien porque no hicimos un buen partido, pero hay que estar fuertes juntos y mejorar desde el juego”.

Este resultado supone un duro golpe para las aspiraciones del Atlético de Madrid, ya que suman 56 puntos y el Real Madrid los puede superar por uno en caso de que se imponga sobre el Rayo Vallecano. A su vez, el Barcelona, que tuvo que suspender el partido contra el Osasuna por la muerte de un médico de la institución, se mantiene en lo más alto con 57 unidades y un encuentro menos.

Al mismo tiempo, los dirigidos por el Cholo Simeone deberán enfrentarse al cuadro catalán en la próxima jornada de La Liga, en un duelo donde se pondrá en juego la punta. No obstante, el miércoles a las 17 deberá cerrar la llave de Champions contra el equipo de Carlo Ancelotti.