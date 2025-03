La brutal definición que es candidata al nocaut del año en UFC: ganó con una patada voladora que dejó inconsciente a su rival

Con solo dos minutos y tres segundos en el primer asalto, Mauricio Ruffy dejó una marca indeleble en UFC 313 al lograr un nocaut brutal y posiblemente el más destacado del año contra King Green, una auténtica leyenda de las artes marciales mixtas.

El brasileño, perteneciente a los Fighting Nerds, demostró su habilidad y precisión al ejecutar una patada giratoria que impactó directo en la sien de su oponente, dejando al estadounidense inconsciente sobre la lona.

La pelea, que abrió la cartelera estelar de un evento encabezado por Alex Pereira y Magomed Ankalaev, prometía ser uno de los combates más emocionantes de la jornada, dada la capacidad noqueadora de ambos contendientes. Sin embargo, nadie esperaba que la conclusión llegara de una forma tan agresiva y espectacular.

Green intentó mantener la distancia, pero al bajar la guardia, se encontró con un preciso giro de talón que lo dejó sin reacción alguna. El árbitro detuvo de inmediato la pelea, decretando una victoria contundente para Ruffy.

Tras la pelea, Hunter Campbell, directivo de UFC, confirmó que el luchador brasileño sería reconocido con el bono al “Mejor Nocaut de la Noche”.

Mauricio Ruffy noqueó a su rival (AP)

"Oh Dios mío Mauricio Ruffy acaba de conseguir el KO del año ante King Green“, ”Mauricio Ruffy ! Va a ser algo especial ¡Ya es el nocaut del año“ y ”KO DEL AÑO. Bienvenido a la élite, Mauricio Ruffy“, fueron algunos comentarios de los usuarios al ver la espectacular patada.

Con esta victoria, el amplía su récord profesional a 12 victorias, manteniéndose invicto en su carrera dentro de la UFC, donde ya suma tres triunfos, dos de ellos por KO. La contundencia con la que despachó a Green lo posiciona al borde de ingresar en el top 15 de la división de peso ligero, aumentando las expectativas en torno a su futuro en la organización.

Ruffy ya había demostrado su poder noqueador en peleas anteriores, incluyendo un dominio claro sobre James Llontop en el evento UFC 309, donde, aunque el combate se peleó en peso pactado, el brasileño logró un knockdown y un control incuestionable del enfrentamiento. A lo largo de su carrera, el luchador acumula 11 finalizaciones, un dato contundente que lo sitúa como una amenaza importante en su categoría.

El propio Ruffy se mostró humilde pero satisfecho con su desempeño. En su cuenta de Instagram, compartió un video que comparaba el nocaut con una sesión de entrenamiento donde practicaba el mismo movimiento, acompañado del mensaje: “La lucha es a menudo el reflejo de un trabajo bien hecho.”

Ruffy ganó un bono de 50 mil dólares (AFP)

Ruffy no solo se ha ganado el respeto por su impacto en el octágono, sino también por su personalidad singular. Su apellido es un homenaje a Monkey D. Luffy, el protagonista del popular anime One Piece. “En mi debut, mi hermano me cambió el apellido. A la gente le gustó, se volvieron locos después de un KO, y se quedó”, confesó el brasileño durante el media day previo a UFC 313.

Esta conexión con el mundo del anime lo coloca entre otros peleadores de renombre que también han admitido ser influenciados por este género, como Israel Adesanya y Max Holloway. Su combinación de habilidades sobresalientes y carisma personal sigue captando la atención de los fanáticos de las artes marciales mixtas.

La actuación de Mauricio Ruffy en UFC 313 no solo consolidó su invicto, sino que también dejó clara su capacidad para ofrecer momentos inolvidables en el octágono. El atleta brasileño, dotado de una técnica refinada y una presencia escénica que parece sacada de un anime, tiene todos los elementos para convertirse en una estrella en ascenso dentro de la UFC.