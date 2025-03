Mourinho se “durmió” por una pregunta y discutió con un periodista tras la caída de su equipo: “Darme una lección es demasiado”

Fenerbahce dio la nota negativa de la jornada con una sorpresiva caída por 1-3 ante Rangers en Turquía y quedó mal parado para la revancha del próximo jueves en Escocia, en pos de buscar el boleto a los cuartos de final de la UEFA Europa League. Tras la derrota, José Mourinho se sentó en la sala de conferencias para someterse a las preguntas de los reporteros, y un cruce con uno de ellos por las decisiones del entrenador acaparó la atención de todos.

La extensa pregunta se dio en mitad de la rueda, que duró 13 minutos. El cronista desarrolló su consulta a partir de que se acababa de hablar de la parte defensiva y retomó el ítem para realizar un análisis de los cambios del DT, que sacó a dos de sus tres centrales, uno en cada etapa. Durante los 50 segundos de su enunciado, Mourinho exhibió su molestia por la larga introducción: miró a un costado, resopló, levantó y enarcó las cejas, cerró los ojos y coronó su colección de gestos apoyando su cabeza sobre su brazo derecho, simulando ronquidos en señal de estar durmiendo.

Ahí entró el traductor en acción: “Hablaste de los errores en la línea defensiva. ¿Puedes decir que las sustituciones y los cambios que haces en la formación podrían ser la razón? Porque, por ejemplo, contra Antalyaspor jugaste con tres defensores centrales: Mert (Müldür), (Milan) Skriniar y Caglar (Soyuncu). Y hoy empezaste con Caglar, Skriniar y Yusuf (Akcicek). Después Caglar tuvo que salir y pusiste a (Alexander) Djiku y en el minuto 46 pusiste a Talisca sacando a Yusuf...”.

Fue suficiente para The Special One, quien cortó en seco al doblaje con una tajante frase: “Bueno, esto es demasiado para mi cabeza. Estoy cansado, hombre, 90 minutos sin escuchar todo esto. Estoy demasiado cansado para eso”. El intercambio de opiniones continuó porque Mourinho hizo foco en que su equipo venía de registrar una racha de 18 partidos sin perder hasta este duelo y objetó: “¿Qué cambios? Cambiamos jugadores en cada partido. Estábamos jugando con Soyuncu, Skriniar y Yusuf, un chico de 18 años que estaba jugando partidos consecutivos. Descansó en el último partido. No sé de qué cambios estás hablando”.

En este sentido, el portugués de 62 años comentó la lesión de Soyuncu e hizo foco en la entrada de Talisca (un delantero) para mandarle un dardo al reportero: “Entonces, ¿con quién quieres que juegue? Diego Carlos está lesionado y no está en la lista. ¿Con quién quieres que juegue? Estamos perdiendo y cambiamos la defensa de tres a una de cuatro para traer un jugador más ofensivo al equipo. ¿Qué quieres?”.

“¿Quieres almorzar conmigo la semana que viene y tener tiempo para aprender de ti o tienes tiempo para aprender de mí? Es un placer para mí almorzar con ustedes, pero ahora darme una lección después de 90 minutos de juego es demasiado para mí. Lo siento”, cerró muy ofuscado el director técnico.

Fenerbahce quedó muy complicado en la serie porque está obligado a ganar por tres goles de diferencia para clasificar de manera automática o llevará todo al alargue con una ventaja de dos tantos. De otra manera, quedará afuera de manera prematura en la competición. Si pasa de ronda, se medirá con el ganador de Roma o Athletic Club de Bilbao (los italianos ganaron 2-1 en la ida). Mientras tanto, es el escolta del Galatasaray, a cuatro puntos del líder en la Liga de Turquía.