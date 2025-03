Las perlitas del triunfo de Talleres: el “machete” que cambió la historia, el llanto de Medina y la emoción de la mamá de Bebelo Reynoso

Talleres se impuso por penales a River Plate para llevarse la Supercopa Internacional, su primer título en la historia a nivel nacional en la Primera División. El equipo conducido por Alexander Medina estuvo entre la espada y la pared, pero la mala ejecución de Facundo Colidio en el cierre de la tanda lo devolvió a la pelea y se quedó con el trofeo tras la última ejecución de Gastón Benavídez, que significó sumar una nueva estrella a su escueto palmarés.

Finalizado el encuentro en el Estadio Ueno La Nueva Olla de Asunción, Paraguay, Benavídez dejó un relato a flor de piel de sus últimos días, que lo tiene en un gran momento tanto a nivel personal como familiar por el nacimiento de su hijo. “El finde fui papá. La verdad es que no dormí nada y fui a jugar el partido de local que perdimos con Tigre. Pero bueno, yo creo que el fútbol siempre te da revancha y por eso hoy somos campeones. Y Mateito vino con el pan bajo el brazo”, destacó el lateral derecho de la T en diálogo con ESPN.

Además, el Cacique Medina se lo vio muy conmovido en plena cancha. El entrenador uruguayo de 46 años sumó su tercer título en casi 10 años desenvolviéndose en este rol y la dramática definición lo hizo liberarse de las presiones con la excelente resolución de su pupilo. De esta manera, se lo observó con los brazos en jarra, intentando asimilar lo vivido y con una profunda emoción a la espera de la entrega de medallas al primer campeón del fútbol argentino en el ámbito nacional en 2025.

“Estamos muy felices, contentos. Era un título que hace mucho veníamos buscando. No se nos había dado por cuestiones del destino. Hoy se hizo un buen partido ante un buen rival. Sin duda que el aspecto psicológico lo hablamos en estos días porque el equipo estuvo a la altura en las otras finales y las perdimos por detalles, pero se siguió creyendo y trabajando con un rumbo claro”, manifestó el conductor ante los micrófonos de DSports con respecto a las definiciones perdidas en las Copas Argentina 2021 y 2022, una de ellas con él como DT (la otra fue Javier Gandolfi), sumado a no haber podido coronar en la Liga Profesional 2024.

En este sentido, Benavídez le mandó un mensaje a los hinchas que coparon la capital paraguaya para seguir al plantel Tallarín: “No tengo palabras para describir el aguante que nos hacen todos los años. Jugamos de local con 50.000 personas y no estamos en un buen momento, pero yo creo que después de este trofeo, esperemos que venga con un envión anímico y empecemos a encarar el torneo de la mejor manera”. Están en la anteúltima posición de la Zona B con cinco puntos.

Por otro lado, el héroe de la jornada fue consultado por sus pensamientos en la caminata previa a patear el penal decisivo y reveló quién le dio la arenga final para darle ánimo en una instancia límite: “Yo sabía que se iba a quedar parado (Armani), por eso le abrí el pie. Y bueno, yo creo que el último empujón de suerte me lo dio Guido (Herrera). Estaba llorando, me dijo que esto tiene que ser para Mateo, para mi hijo. Y bueno, por suerte él me ayudó y hoy estamos acá festejando todo”.

Más adelante, en charla con DSports, precisó el detalle que lo hizo cambiar su tiro en el mano a mano contra Armani: “Iba a patear al medio. ¿Qué me hizo cambiar? Nosotros jugamos Copa Libertadores con River el año pasado, quedamos afuera y se publicó el machete de Armani: decía ‘Benavídez al medio’. Por eso cambié hoy”.

Por otro lado, expresó si esta victoria logrará dejar a un lado la cargada mochila por las recientes finales perdidas. “No sé si es una mochila tan pesada que la teníamos nosotros. Obviamente que a medida que iban pasando los años íbamos dejando la vara cada vez más alta. Entonces el hincha es entendible que te exija y bueno, por suerte hoy le podemos dar el título a eso”, destacó Benavídez.

Otra de las perlitas de la noche lo tuvo a Emanuel Bebelo Reynoso en el centro de la escena. El ex hombre de Boca Juniors fue entrevistado al término del cruce y, en medio del diálogo, coincidió en cámara con su madre, María, quien le soltó una pregunta después de la coronación: “¿Cómo se sintió hoy con este campeonato tan esperado?”. A continuación, el atacante se sinceró sobre los esfuerzos que llevó a cabo ella para que él pueda brillar con un par de botines: “Contento, ella desde chico ha hecho un gran esfuerzo para que yo pueda llegar a Talleres. Ella hizo un sacrificio enorme. Hacía pan casero, yo salía a vender, siempre me apoyó con mi viejo y toda mi familia”.

Talleres disfrutará de la gloria en su máximo esplendor en los próximos días y seguirá de festejo en el cruce de la novena jornada del Torneo Apertura, ya que se encontrará con sus hinchas en el Estadio Mario Alberto Kempes para el duelo contra Rosario Central.