La revelación de Mascherano sobre la ausencia de Messi en el último partido de Inter Miami

Mascherano habló de Lionel Messi (Reuters)

El entrenador del Inter Miami, Javier Mascherano, despejó las dudas sobre la ausencia de Lionel Messi en los recientes partidos de la MLS y explicó su manejo estratégico de la situación ante el inminente encuentro por los octavos de final de la Liga de Campeones de Concacaf. Durante la conferencia de prensa previa al duelo contra el Cavalier SC de Jamaica, El jefecito abordó el estado físico del rosarino y su posibilidad de ser titular en el próximo partido, dejando entrever un enfoque en la gestión de cargas para evitar riesgos mayores.

Mascherano fue claro al afirmar que Messi no está lesionado, poniendo fin a las especulaciones sobre la condición del astro argentino. Explicó que su ausencia en la reciente victoria 4-1 contra Houston Dynamo en la MLS se debió a una decisión precautoria: “Con respecto a Leo, no ha tenido ninguna lesión. Obviamente, con el correr de los partidos ha sentido el cansancio, ha tenido sobrecarga. Por eso mismo hemos decidido que no vaya a Houston”, detalló el técnico.

La temporada ha avanzado para Inter Miami con un calendario ajustado, razón suficiente para que el DT sea minucioso con los descansos de sus principales figuras. “Ya hemos tenido algunas lesiones y no queremos recaer en que un jugador tan importante para nosotros, por no darle un cierto descanso, termine estando fuera por un mes. No queremos. Algunos estarán de acuerdo y otros no, por eso me trajeron”, agregó con una sonrisa.

Messi se perdió el último patido del Inter miami (AP)

Lionel Messi, quien acumula dos goles y dos asistencias en los tres partidos que ha jugado este año, quedó fuera de la lista contra Houston Dynamo en un intento del cuerpo técnico por gestionar su desgaste físico y preservar su estado de cara a compromisos claves. Este enfoque también cobra relevancia considerando que el capitán argentino se enfrentará próximamente con su selección a Uruguay y Brasil en los clásicos correspondientes a las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2026.

Sobre la posibilidad de que La Pulga sea titular en el enfrentamiento ante Cavalier SC, Mascherano no lo confirmó al cien por ciento, adoptando una posición prudente: “Las probabilidades son como el resto de jugadores. Vamos a ver qué decisión tomamos mañana. A día de hoy todavía no tengo confirmado cien por cien el equipo”, sostuvo.

En la tierra donde nacieron las leyendas populares como Bob Marley y Usain Bolt, hay un equipo de fútbol que, con sus armas, desafiará nada menos que al elenco donde juega el mejor exponente -para muchos- que entregó este deporte en su historia. Un desafío que genera un condimento extra en la isla centroamericana, pero que no genera el pánico de regresar a casa con una derrota de la Florida.

Rudolph Speid, técnico y director deportivo, afirmó: “Cada vez que la gente dice que el Cavalier no es bueno, que tiene suerte y que el entrenador no es bueno, a mis jugadores les encanta que los cataloguen de perdedores y siempre salen airosos. ‘¿Podemos salir airosos contra Messi y compañía?‘ Es lo único que están pensando en este momento”.

“Escuché a alguien decir que Cavalier va a tener 9, 10 empates, pero no tienen idea de lo que va a pasar. Este es un equipo que, cuando dicen que somos los menos favorecidos, es cuando mejor nos desempeñamos y eso es lo que espero en este partido del jueves”, advirtió.