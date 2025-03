Una leyenda del Real Madrid contó detalles de sus enfrentamientos contra Messi: “Le quería pegar y no podía”

Marcelo habla de Messi y Cristiano Ronaldo

Marcelo Vieira, exjugador del Real Madrid y uno de los futbolistas más destacados de los últimos años, fue el invitado en el programa español La Resistencia. En dicha entrevista, conducida por David Broncano, el lateral brasileño repasó momentos memorables de su carrera y reflexionó sobre su relación con figuras como Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, además de hablar sobre los años dorados de la rivalidad entre el Real Madrid y el Barcelona.

Marcelo, quien anunció su retirada del fútbol profesional hace unos meses, rememoró los enfrentamientos con La Pulga en los clásicos entre el Real Madrid y el Barcelona. “Sí, lo aprecio mucho, es un crackazo, es increíble. Pensaba que me ibas a poner los videos en los que me regatea”, bromeó el brasileño, desatando las risas en el estudio.

Reconoció que enfrentarse a la velocidad y habilidad del astro argentino fue un desafío durante su trayectoria: “No lo veía ni pasar, muy rápido. No hay ningún problema. Yo he nacido en un sitio donde lo de regatear era lo mejor, no ser regateado”, y agregó: “El problema es que le quería pegar para hacerle falta pero no lo conseguía”.

En un momento de la entrevista, Broncano aseguró que Lionel Messi es “el mejor de la historia”, a lo que Marcelo respondió, manteniendo un tono diplomático: “No hay uno mejor de la historia. ¿Y los que han jugado antes? ¿Maradona, Pelé, Di Stéfano, Cruyff?”. Sin embargo, no ocultó su admiración tanto por Messi como por Cristiano Ronaldo, con quien compartió vestuario en el Real Madrid. “Nosotros somos unos afortunados de haber jugado en la misma época de Cristiano y Messi”, afirmó, reflexionando sobre las intensas rivalidades que marcaron aquella etapa.

Marcelo sufrió a Messi durante su etapa en el Real Madrid

El brasileño recordó la constante lucha entre ambas superestrellas, que llevó al fútbol mundial a niveles de excelencia. “Cristiano piensa que él es mejor. Hubo una época que era jodido porque uno metía dos, el otro tenía que meter tres. Hemos visto esto en directo y hemos disfrutado muchísimo. Mucha gente quiere comparar, pero se olvida de disfrutar de esto”, aseguró Marcelo, destacando lo privilegiados que fueron los aficionados de presenciar tal rivalidad.

Marcelo también habló sobre su respeto hacia los jugadores del Barcelona. Mencionó que mantiene una buena relación con algunos ex futbolistas del club catalán. “Me llevo muy bien con algunos del Barça. Tengo trato con Piqué, hablo con él. Piqué es muy auténtico, muy sincero. A mí me gusta que la gente sea sincera. Mucho respeto por Puyol, Iniesta, Xavi”, comentó. Al recordar los tiempos en los que el Barcelona era liderado por Pep Guardiola, reconoció la dificultad de los enfrentamientos: “La época de Guardiola estaba complicada. Teníamos que intentar tener el balón, pero era muy difícil”.

Lionel Messi y Marcelo se enfrentaron en múltiples ocasiones (Reuters)

Finalmente, Marcelo contó una anécdota sobre su primer enfrentamiento con Cristiano Ronaldo, mucho antes de que ambos compartieran equipo en el Real Madrid. El brasileño reveló que su relación con el portugués comenzó de una forma peculiar. “Mi relación con Cristiano empezó peleando”, confesó entre risas, desatando la sorpresa en el plató. Luego explicó: “Le pegué un golpe en un Brasil-Portugal. Era muy rápido, pasó, me pegó un codazo y yo le di una patada. Me agarró del cuello. Yo también lo intenté, pero era muy alto”.

Marcelo también recordó cómo se enteró del fichaje de Cristiano por el Real Madrid, algo que lo dejó desconcertado: “Recibo el mensaje de que el Madrid lo va a fichar en dos meses, y digo: ‘Yo me voy’”. Pese a ese primer encuentro áspero, aclaró que su relación con Ronaldo fue siempre positiva. “Todo bien. Nos hemos agarrado del cuello en entrenamientos muchas veces, es normal”, dijo, provocando risas en el estudio.