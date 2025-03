El sentido mensaje de Djokovic al tenista argentino Federico Gómez tras su conmovedor pedido de ayuda

Novak Djokovic y su mensaje para Federico Gómez: "Fuerza amigo. Siempre hay luz al final del túnel"

El mundo del tenis se puso en estado de alerta después de la publicación que el tenista argentino Federico Gómez realizó en las últimas horas. El deportista que ocupa el puesto 135 del ranking de la ATP compartió una carta en su cuenta de Instagram en la que reconoció que en 2024 tuvo su mejor año a nivel profesional, pero también tuvo el peor en lo personal, “tocó fondo” y hasta tuvo pensamientos suicidas. Esto generó alta repercusión en el circuito y Novak Djokovic le dedicó un sentido posteo.

“Fuerza amigo. Siempre hay luz al final del túnel”, fue el texto, en idioma castellano, que el serbio incluyó citando el posteo de Gómez, quien había graficado su notificación con una foto propia en la que está con los ojos cerrados y la raqueta en la frente en medio de un partido. Nole incluyó además dos emojis: un sol y las manos uniendo palmas en señal de rezo. Esta no es la primera vez que el hoy 7° mejor tenista del ranking ATP se involucra por la salud física o mental de un colega, así como tampoco pasó por alto un hito de otro tenista argentino como Diego Schwartzman, recientemente retirado.

Tras consumarse el retiro del Peque, Djokovic le dedicó una publicación Djokovic en Instgram para recordar un momento especial parafraseando una icónica frase de Lionel Messi durante el Mundial de Qatar 2022. En un tono jocoso, el serbio revivió un episodio en el gimnasio con el argentino, utilizando la célebre expresión de Messi: “¿Qué mirás, bobo? Andá pa’ allá, bobo”. Esta vez, las risas quedaron de lado y el de Belgrado figuró en las redes por un tema de suma seriedad.

El posteo del serbio en sus historias de Instagram dedicado al tenista argentino

En el primer fragmento de la carta, Federico Gómez admitió haber “tocado fondo” y al mismo tiempo compartió su deseo de empujarse para salir a la superficie. “No lo he podido hablar con nadie, así que busqué la mejor opción según mi parecer. Esto quizá tome por sorpresa a muchos, pero el 2024 fue sin dudas el mejor año de mi carrera tenística, pero a su vez, el peor año en cuanto a lo personal, y este último tiempo no fue la excepción. Los últimos 6 meses han sido de los más duros que me han tocado vivir como ser humano”, expresó en el siguiente tramo.

El párrafo que más impacto generó fue en el que mencionó la posibilidad de quitarse la vida: “Convivir con pensamientos de dejar el tenis por completo, de realmente cuestionarme si todo esto realmente vale la pena y hasta incluso en reiteradas ocasiones pensamientos suicidas de no querer vivir más y dejar este mundo, los cuales se me hacen muy difícil de expresar, pero quería que lo sepan para que puedan entender acciones o comportamientos que posiblemente tuve en este último tiempo y esto busca explicar un poco eso”.

La angustia que atravesó a Gómez a la hora de escribir el contenido del posteo se dio a relucir cuando sostuvo que le costó “mucho escribir todo esto sin llorar a más no poder”. En el último tramo, dejó en claro que quiere salir de ese lugar, mejorar su cuadro y pensar en un futuro. “Creo que es la mejor decisión que pude haber tomado en este momento para sacarme este gran peso que siento encima y me come la cabeza 24/7. Todo esto no lo escribo buscando algún minuto de fama, sino que lo hago para que sepan y entiendan que todos tenemos luchas internas que estamos viviendo a pesar de no ser demostradas u ocultadas en el día a día”, agregó.

Durante el año pasado, Fede levantó cuatro títulos que se sumaron al obtenido en 2023 -tres challenger y dos ITF-. Esos logros llevaron a tocar su mejor ranking, al alcanzar el puesto 133 en el ranking ATP.

La carta completa de Federico Gómez en su cuenta de Instagram

* En el Centro de Asistencia al Suicida de Buenos Aires atienden a cualquier persona en crisis en las líneas gratuitas #135 desde el celular en Buenos Aires y GBA o al (54-11) 5275-1135 desde todo el país (o 0800 345 1435).

Línea telefónica nacional y gratuita para la orientación y apoyo en la urgencia de salud mental: 0800 999 0091. Atiende las 24hs los 365 días del año, gratis y para todo el país.

Línea de información y orientación sobre salud mental sólo para CABA: Salud Mental BA: 0800 333 1665 las 24hs.