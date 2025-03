El festejo de Irala que provocó una trifulca en el final de San Lorenzo-Racing: la fuerte declaración de Cambeses

En el marco de la octava fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional, San Lorenzo se impuso por 3 a 2 ante Racing, en un partido apasionante. Una vez consumado el encuentro, los jugadores de la Academia fueron a increpar a Elián Irala por su festejo en el tercer gol del Ciclón marcado por el ingresado Jaime Peralta.

El primero en salir en busca del mediocampista azulgrana, según indicó Mariano Closs en la transmisión del encuentro, fue Nazareno Colombo. El defensor central se cruzó toda la cancha para reclamar por el accionar del futbolista rival luego del agónico tanto, que le permitió a los de Boedo alcanzar la cima de la Zona B del campeonato doméstico.

Además, Gastón Martirena también se vio involucrado en el cruce con los jugadores del combinado local, especialmente con Irala. Ya en declaraciones post partido, Facundo Cambeses, que pese a la derrota tuvo una gran actuación en la que se calzó los guantes por la ausencia de Gabriel Arias, fue contundente con la situación y expresó: “Irala vino a festejar en nuestra cara, la verdad que esas cosas no están buenas para nada, no las comparto. Quiero decirle que no sea boludo, que es al pedo hacer esas cosas, no le suman a nadie, pero bueno... allá ellos. Nosotros hace dos días estábamos festejando... que festejen.”

El partido fue atrapante de inicio a fin. Los dirigidos por Miguel Ángel Russo golpearon de entrada a través de Malcom Braida. El lateral izquierdo abrió el marcador tras aprovechar un rebote de un tiro de esquina en el que Jhohan Romaña ganó en el área rival. Durante la primera etapa el conjunto local exigió en varias oportunidades a Cambeses, pero el guardameta respondió de manera notable y sostuvo a su equipo. Pese al dominio, la Academia logró sacar una mano a partir de una contra e igualó el marcador de la mano de Facundo Mura.

En el complemento, el arquero -que redondeó una noche con siete atajadas- ratificó su condición de figura al negarle un tanto a Alexis Cuello. Dicha actuación dio sus frutos debido a que Adrián Balboa puso en ventaja a la visita con un remate esquinado que venció la resistencia de Orlando Gill. Luego de eso, la polémica se instaló en la noche del Bajo Flores. Romaña llegó tarde y golpeó dentro del área a Matías Zaracho, lo que generó el reclamo de todo el banco visitante, al considerar que la acción debió ser sancionada como penal.

Cuando el encuentro estaba en su ocaso, Braida igualó el tanteador con un remate rasante desde afuera del área que se tornó inatajable para Cambeses. Poco tiempo después, llegó el mencionado gol de Peralta que desató la locura en los hinchas del Ciclón.

Con este triunfo, San Lorenzo llegó a la punta de la Zona B con 17 unidades, misma cantidad que Rosario Central, que cuenta con mejor diferencia de gol (+7 / +4). El siguiente compromiso para el Azulgrana será nuevamente en condición de local. Recibirá a Independiente el próximo sábado desde las 17. Por su parte, los dirigidos por Gustavo Costas serán anfitriones del duelo ante Huracán, el mismo día a las 19:15.