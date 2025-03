La lección de Emiliano Pinsón en su cumpleaños N° 53, mientras lucha contra el Parkinson: “Un segundo vale más que un dólar”

Emi Pinsón compartió un emotivo video por su cumpleaños

El periodista deportivo Emiliano Pinsón compartió un emotivo mensaje en el marco de su cumpleaños número 53. En un video difundido en sus redes sociales, reflexionó sobre las lecciones que ha aprendido en los últimos años, marcadas por su diagnóstico de Parkinson atípico con atrofia multisistémica. “Hoy cumplo 53 años y aunque no me imaginaba terminarlo y festejarlo de esta manera, hay cosas que me quedaron claras en este tiempo. Que ser papá vale la pena, que los planes a largo plazo no siempre tienen sentido, que vale más un segundo que un dólar, que viajar te hace más sabio y que la felicidad solo se completa cuando es compartida. Sé feliz, buscá eso”, expresó en el video.

El mensaje llega en un momento crucial de su vida, ya que recientemente confirmó que participará en un tratamiento experimental en España, lo que representa una nueva esperanza en su lucha contra esta enfermedad neurodegenerativa. Tal como lo confirmó días atrás, Pinsón fue seleccionado para someterse a una prueba clínica en la Universidad de Pamplona, donde se está desarrollando un protocolo experimental con una vacuna que podría mejorar significativamente su calidad de vida.

El Mal de Parkinson, que le fue diagnosticado en junio de 2022, transformó profundamente la vida de Emiliano Pinsón. Esta enfermedad, que afecta la motricidad y la fuerza muscular, tuvo un impacto significativo en su día a día y en su carrera profesional. Según detalló el periodista, reconocido por su amplia trayectoria en los medios de comunicación, su caso es particular, ya que se trata de un tipo de Parkinson atípico que se origina en el cerebelo, a diferencia de la mayoría de los casos que comienzan en el cerebro. Esta variante, conocida como atrofia multisistémica, es especialmente agresiva y progresiva.

En declaraciones realizadas en abril de 2024, Pinsón explicó cómo la enfermedad ha afectado su cuerpo: “Mis músculos se van atrofiando en todo el cuerpo. No es ELA, sino que pierden fuerza. Cada vez estoy teniendo menos fuerza y es muy invasivo”. Además, reconoció que las estadísticas sobre su condición no son alentadoras, pero se mostró decidido a desafiar los pronósticos. “Si uno lee los libros, me queda poco tiempo, no es broma. Vamos a tratar de que no, siempre las estadísticas están hechas para romperse”, afirmó en su momento.

El periodista deportivo Emiliano Pinsón anunció que será parte de un proceso experimental para una vacuna contra el Parkinson

A pesar de las dificultades, Emiliano Pinsón encontró una nueva oportunidad para enfrentar su enfermedad. El periodista fue seleccionado para participar en un tratamiento experimental en un hospital de Osasuna, España, que trabaja en el desarrollo de una vacuna contra el Parkinson. Este protocolo, que ya ha mostrado un 80% de efectividad en su primera fase, representa una posibilidad única para quienes padecen esta enfermedad.

Pinsón explicó que el proceso para ser aceptado en el programa fue riguroso. “Mandé mucho material”, comentó, refiriéndose a la documentación y evaluaciones necesarias para ser considerado como candidato. Finalmente, recibió la noticia de que había sido elegido, lo que describió como un momento de gran emoción. “Estoy muy emocionado. Desde hace un tiempo lo estaba esperando. La gente me ayudó mucho”, declaró en una entrevista con Marcelo Benedetto en DSports Radio, el medio donde trabaja actualmente.

El periodista también destacó que este tratamiento es su única esperanza de recuperar una vida más cercana a la normalidad. “Esto es un paso adelante y es la única esperanza que tengo de volver a tener una vida más cercana a la normal”, subrayó, dejando en claro la importancia de esta oportunidad en su lucha contra la enfermedad.

En sus declaraciones, Pinsón fue honesto sobre las posibles consecuencias de su enfermedad, que en muchos casos lleva a una pérdida significativa de movilidad y capacidad de comunicación. “En la generalidad, quienes tienen mi enfermedad terminan en sillas de ruedas, casi sin habla o con problemas al hablar. No sé si ese va a ser mi final, espero que no. Voy a tratar de que no. Voy a hacer todo lo posible para que no sea así, pero puede pasar”, expresó en una entrevista previa.

Desde que fue diagnosticado, Emiliano Pinsón enfrentó numerosos desafíos, tanto físicos como emocionales. La enfermedad lo llevó a reducir su carga laboral y a adaptarse a las limitaciones que esta impone. Sin embargo, mantuvo una actitud resiliente y compartió abiertamente su experiencia, buscando generar conciencia sobre el Parkinson y sus variantes menos conocidas.

Una de las fotos que compartió Emi Pinsón por su cumpleaños: junto a sus compañeros de Dsports Radio