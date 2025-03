El ejercicio favorito de David Beckham en su rutina de entrenamiento para mantenerse en forma, que antes no le gustaba

El exfutbolista prioriza la fuerza general y el bienestar sobre el cardio excesivo (BOSS)

Durante más de dos décadas, David Beckham se preparó físicamente para competir al más alto nivel en el fútbol. Su rutina estaba diseñada para potenciar la velocidad, la resistencia y la fuerza en las piernas, fundamentales para su rendimiento en equipos como el Manchester United, el Real Madrid y la selección de Inglaterra.

Ahora, con 49 años y alejado de los estadios, su entrenamiento cambió por completo. En una entrevista con Men’s Health, el exfutbolista reveló cómo evolucionó su enfoque hacia el trabajo de fuerza y acondicionamiento, por lo que dejó atrás el cardio excesivo y se centró en su bienestar general.

Beckham contó que, en su etapa como jugador, su preparación física estaba dominada por ejercicios específicos para mejorar su desempeño en el campo.

Beckham reveló que las dominadas le ayudan a manejar molestias en la espalda (REUTERS/Yves Herman)

“La mayor parte del trabajo de fuerza que solía hacer se basaba en las piernas”, explicó. “Hoy en día, la fuerza de las piernas ya está ahí, y la fuerza del cuerpo es algo en lo que realmente me centro”, añadió.

Este cambio de enfoque lo llevó a adoptar un programa más equilibrado, en el que integra ejercicios compuestos como peso muerto, sentadillas y press de banca. Además, descubrió el valor del entrenamiento de la parte superior del cuerpo, algo que antes no era prioritario en su preparación.

Su ejercicio clave: las dominadas

Uno de los aspectos más llamativos de su transformación es su relación con las dominadas. Beckham admitió que antes evitaba este ejercicio, pero ahora es una parte esencial de su rutina. “Es una máquina sin la que no puedo vivir, y no es complicada... Es una barra”, señaló a Men’s Health.

Este tipo de ejercicios permitieron mejorar su fuerza general, pero sobre todo lo ayudaron a manejar molestias en la espalda derivadas de antiguas lesiones sufridas durante su carrera profesional.

Entrenamiento en pareja: sesiones intensas con Victoria

El gimnasio, más allá de ser un espacio para su desarrollo físico, también es un punto de encuentro con su esposa, Victoria Beckham. La pareja entrena cinco o seis días a la semana junto a su entrenador, Bobby Rich, un exjudoca con quien David lleva años trabajando.

“Llevo años intentando que Victoria entrene con Bob y finalmente accedió”, contó Beckham. Ambos son fanáticos del entrenamiento y mantenerse en estado porque son conscientes de la importancia que tiene para su salud. “Me mantengo motivado porque a mi ella me mantiene motivado”, agregó.

Según el exfutbolista, su esposa tiene una forma muy particular de entrenar: “Ella no es muy buena escuchando a Bob, y casi siempre va un poco a lo suyo. No le gusta descansar entre ejercicio y ejercicio. El entrenador nos dice que tomemos un descanso de 90 segundos, pero ella ya está lista a los 25”.

David y Victoria Beckham entrenan juntos cinco o seis días a la semana (Finnbarr Webster/Pool via REUTERS)

A pesar de estas diferencias, David disfruta compartir su entrenamiento con Victoria. “Me encanta entrenar con ella. Y lo digo con toda honestidad, desde el momento en que empiezo hasta el momento en que termino, lo disfruto. Y creo que eso es muy importante en los entrenamientos en el gimnasio”, afirmó en la entrevista.

Un legado de disciplina y salud

Más allá de su propio bienestar, Beckham considera que su estilo de vida tiene un impacto en su familia. Sus hijos lo ven entrenar todos los días, algo que espera que los motive a mantenerse activos.

“Creo que el hecho de que me vean en el gimnasio, todos los días, haciendo algo, manteniéndome activo, es suficiente para motivarlos”, afirmó el empresario.

El entrenamiento fue una parte fundamental de su vida, primero como futbolista y ahora como un hábito que lo mantiene fuerte y conectado con su entorno.