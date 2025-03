Efecto Colapinto: es argentino, tiene 16 años y se fue a vivir a Europa para iniciar el camino detrás del sueño de la F1

Teo con todo su equipo en el Circuito de Cataluña. El primero de la derecha es su coach, Esteban Guerrieri (Prensa Teo Schropp)

Teo Schropp cumplió 16 años el pasado 14 de febrero y, luego de terminar unos deberes del quinto año que cursa en el colegio Santa María de Luján, se prendió al mano a mano con Infobae. El chico de San Fernando es una de las máximas promesas del automovilismo argentino y ya fue campeón nacional de karting. Luego de un par de carreras en la Fórmula 2 (ex Fórmula Renault) en nuestro país, esta temporada correrá en la Fórmula 4 Italiana, el primer escalón en monopostos para llegar a la Fórmula 1. Será un gran desafío deportivo y personal, ya que se irá a vivir a Suiza para estar cerca de su escudería, el Jenzer Motorsport.

Su flechazo por el automovilismo fue de casualidad y lo recuerda con una linda anécdota: “Un amigo de mi papá corría. Yo iba a las carreras con él a verlo y me encantaba. Un día estábamos de vacaciones en España y me llevaron a comprar una camiseta de fútbol. Tenía cuatro años. Resulta que al lado había una pista de karting de alquiler y me encantó. Mi papá me subió a uno y como no llegaba a los pedales me pusieron almohadas. Ahí di mis primeras vueltas y volví adonde parábamos con la pasión del automovilismo y sin la camiseta de fútbol”.

Una vez que volvieron, le pidió tanto a su padre que lo llevara a los karting que, cuando cumplió seis años, recibió un regalo muy especial. “Le pedía siempre que me llevaran a andar y para mi cumpleaños de cinco me regalaron el curso en la escuelita de karting en Ciudad Evita y a los seis años arranqué a probar karting de competición. Y a los siete debuté”.

Se destacó y fue campeón argentino en la categoría Junior en 2023. Al año siguiente debutó en monoplazas, en la Fórmula 2, categoría que ahora es partenaire del Turismo Carretera. Debido al boom generado por Franco Colapinto en la Máxima cambió el paradigma en los más jóvenes y, quienes tienen los recursos, apuestan por irse a correr a Europa en lugar de quedarse en el país para terminar corriendo en autos con techo, algo que se agudizó en las últimas décadas. Así lo demuestran los casos de Teo Schropp en la Fórmula 4 Italiana y de Santino Panetta, Santiago Bazterrica, Gino Trappa y Francisco Monarca.

Teo Schropp en acción en karting, donde fue campeón argentino en 2023

“Primero viajo solo y después se sumarán mis padres. Se quedarán un tiempo y luego se volverán. Yo no voy a regresar a la Argentina hasta mitad de año. Allá trabajaré en el taller y también seguiré con mi entrenamiento físico y el desarrollo en el simulador”, cuenta Teo.

Aunque ya sabe cómo darle pelea al desarraigo: “Igual estoy contento porque voy a estar haciendo lo que me gusta, viajaré por las carreras y lo voy a disfrutar mucho. Cuando estás ahí, tenés un objetivo. Como piloto voy a aprender un montón de cosas que me servirán para el futuro. Es como que pensás solo en eso y el estar con la mente ocupada me ayudará a no extrañar tanto”.

Mientras tanto, continuará con sus estudios de forma virtual y ya tuvo la despedida de sus compañeros. “Es un poco raro que me voy del colegio. Mis compañeros siempre siguieron mi campaña y cada lunes después de una carrera me preguntaron cómo me fue. En los últimos meses los vi poco, pero seguiremos en contacto”, asevera.

Sobre la categoría en la que competirá, afirma que “es la mejor categoría de Fórmula 4 del mundo. Están todos los mejores. Es el mejor nivel. También mucho mejores pistas. Usan goma Pirelli, que es muy buena goma y es superior en todas las categorías”. Subraya que habrá “40 autos en pista” lo que anuncia una fuerte competitividad. De sus expectativas anticipa que apuesta a “sumar kilómetros y experiencia. Buscaré sacar la mejor versión de mí mismo. Después todo llega solo”. En esta divisional se consagraron campeones actuales pilotos de F1 como Lance Stroll (2014), Oliver Bearman (2021) y Andrea Kimi Antonelli (2022). También fue campeón un argentino, Marcos Siebert, que en 2016 le ganó el título a Mick Schumacher.

En acción sobre el auto del equipo Jenzer Motorsport (Prensa Teo Schropp)

Para este año llevó a cabo una preparación especial y cuenta que “hice un trabajo en lo físico en el gimnasio, también preparación mental y ahora le estoy metiendo al simulador. Cuando llegue a Europa primero estaré cinco días en la casa de mi coach, Esteban Guerrieri, en Barcelona. Luego haré unos tests en Misano (Italia) y en Paul Ricard (Francia)”.

Acerca de cómo ayuda un trabajo en el simulador sostiene que “sirve para conocer detalles de las pistas y a tener un poco de referencias, como cuándo se debe frenar, pero después cuando te subís al auto es otra cosa. Es totalmente distinto, pero está bueno para ver cosas”.

Del sueño llamado F1 sostiene que “voy paso a paso. El tiempo pondrá todo en su lugar. Pero mientras tanto quiero disfrutar. El camino es largo y tengo que aprender y tienen que pasar un montón de cosas. Voy a trabajar y a dar todo de mí para conseguirlo”.

Cuenta que se encontró dos veces con Colapinto, una vez cuando tenía siete años en una carrera de karting y la otra en la entrega de premios a los campeones en el Automóvil Club Argentino, en 2023. “Franco nos abrió puertas e hizo que los pilotos argentinos seamos valorados. Hoy llegamos a Europa y a los pilotos argentinos nos miran diferente”, confiesa.

Teo Schropp comenzará la temporada de la Fórmula 4 Italiana en el fin de semana del 2 al 4 de mayo (Prensa Teo Schropp)

Su plan a largo plazo es “hacer un año en la Fórmula 4 Italiana y ver si podemos hacer otro el año próximo o ver si podemos pegar el salto a la Fórmula Regional”. Esa categoría se nutre de autos de Fórmula 3, pero tienen menos potencia en sus motores y carga aerodinámica.

“Fue puliendo varias cosas en esas pruebas y la cualidad de él es que está siempre interesado en querer aprender y abierto a escuchar. Es un chico que está es muy despierto, muy pillo para poder captar cualquier información que haya dando vueltas. Es muy humilde y tiene ganas de adquirir información. Se está metiendo en un mundo súper competitivo al más alto a nivel mundial, como lo es la F4 italiana y la española. Con él vamos elevando la vara de manera progresiva para que pueda exprimir su máximo potencial”, completa su coah, Guerrieri.

En la Fórmula 4 los autos tienen una potencia de 160 caballos y el campeón gana 10 puntos de los 40 necesarios para la Superlicencia de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), requisito excluyente para correr en F1.

El campeonato de la Fórmula 4 Italiana consta de siete fechas y comenzará del 2 al 4 de mayo en Misano. Se suman los otros clásicos autódromos de aquel país como Monza, Imola, Mugello y Vallelunga. Cruzarán la frontera solo una vez y será para correr en el Circuito de Cataluña. Entre los competidores de diversa parte del mundo estará un argentino, Teo Schropp, que redobló el desafío en una de las categorías promocionales más difíciles del mundo. Es el primer paso para llegar a la F1 y su camino a nivel internacional recién comienza.