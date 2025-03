La violenta patada voladora en la FA Cup desató un escándalo en Inglaterra: lesión grave, un cántico repudiable y una furiosa frase

Iban apenas cinco minutos del partido cuando Liam Roberts le pegó una brutal patada voladora en el rostro a Jean-Philippe Mateta en el duelo entre Crystal Palace y Millwall en el Selhurst Park. El elenco local, que jugó el resto del partido con uno más por la expulsión del arquero rival, se llevó el triunfo finalmente y el pase a cuartos de final de la FA Cup, pero el accionar del guardameta y de los fanáticos del equipo del Championship dominan las portadas de los principales medios británicos.

El triunfo 3-1 quedó en un segundo plano, principalmente por los cánticos que realizaron los seguidores del Millwall que se trasladaron hasta la casa del Palace. El delantero francés estuvo diez minutos tendido en el suelo hasta que fue retirado en camilla y trasladado inmediatamente al hospital más cercano. “Déjenlo morir”, fue el repudiable cántico de algunos de los cerca de 2800 aficionados del Millwall que estaban ubicados en el rincón visitante de la cancha, según detalló el diario The Telegraph.

Cuando el partido estaba en el entretiempo y todavía no había detalles del estado de salud del goleador de 27 años, el propietario del Crystal Palace decidió descargar toda su furia contra el futbolista rival que lesionó a su figura: “Es la disputa más imprudente que he visto jamás en una cancha de fútbol. Ese muchacho debería analizar con detenimiento porque está poniendo en peligro a un compañero profesional, y tal vez incluso su vida, con una disputa como esa”, sentenció el presidente Steve Parish, según reflejó el Daily Mail, tras una nota con la cadena transmisora del juego en Inglaterra BBC.

El ex Lyon emitió un mensaje desde el hospital por intermedio de sus redes sociales para llevar calma, aunque ya Parish había planteado su preocupación porque tenía “un corte grave detrás de la oreja y una herida en la cabeza”. El máximo directivo insistió una y otra vez que Roberts “no ha tenido” ningún cuidado con su colega. “En todo el tiempo que he visto fútbol, nunca he visto una disputa como esa. Miré para ver qué edad tenía el portero y tenía 30 años”, agregó indignado.

El entrenador Oliver Glasner dio un reporte de salud de su jugador apenas finalizó el encuentro: “Está en el hospital ahora y tiene una lesión grave en el oído, pero cruzamos los dedos para que no sea demasiado grave. Creo que definitivamente se perderá el partido ante Ipswich, pero todavía espero que esté disponible para los cuartos de final de la FA Cup a finales de marzo por lo que tenemos cuatro semanas de tiempo. Por supuesto, todos le deseamos lo mejor".

Mateta tiene "una grave lesión" en el oído (Foto: Reuters/David Klein)

Mateta, que es el máximo artillero del equipo en la Premier League con 12 tantos en 27 presentaciones, difundió en su redes un mensaje de calma tras lo ocurrido: “Gracias a todos por sus amables mensajes. Me encuentro bien. Espero estar de vuelta muy pronto. Y más fuerte que nunca. Bien hecho chicos por el gran trabajo de hoy. Los quiero”, firmó en su cuenta luego de ser derivado con oxígeno a un hospital directo desde el campo de juego.

Tras la caída 3-1, Alex Neil –DT del Millwall– salió a defender a su jugador según difundió la propia cuenta del club: “Liam estaba intentando alcanzar el balón, lo ha hecho a destiempo, ha agarrado al chico. Desde mi punto de vista, no es más que eso. No tiene intención de hacer daño al jugador ni nada parecido. Le deseamos lo mejor a Jean-Philippe y esperamos que vuelva pronto a los terrenos de juego, no estoy de acuerdo con el hecho de que intentara hacer daño al jugador”.