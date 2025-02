Messi, íntimo: su reacción cuando aparece su nombre en una canción, su futuro y cómo mutó su juego

Lionel Messi analizó su presente en Inter Miami y contó detalles de su vida privada

Lionel Messi brindó una entrevista con el periodista Zane Lowe para Apple Music, en la que habló sobre diversos aspectos de su vida y carrera. Entre ellos, destacó su reacción al escuchar su nombre en canciones, reflexionó sobre su futuro en el fútbol y analizó la evolución de su juego a lo largo de los años.

El astro argentino expresó su emoción al ser mencionado en letras de canciones y cómo lo vive junto a su familia. “Me siento muy halagado por aparecer en una letra. Mis hijos lo disfrutan y se sorprenden al escuchar mi nombre en algún tema. Es algo muy lindo, poder ser parte de la música desde ese lado, que me tengan en cuenta en muchas de las letras, porque hay muchos artistas artistas de los cuales me ha nombrado en sus canciones, y la verdad que para mi es algo muy muy, muy emocionante.”, comentó. El rosarino aprovechó la oportunidad para agradecerle a los artistas que lo han incluido en sus composiciones y resaltó el cariño con el que es nombrado. “Estoy agradecido a todo lo que lo hicieron porque sé que en la letra me nombran con mucho cariño y siempre halagándome desde algún lado y la verdad que que nada, que agradecido. Lo lo disfruto junto a mis hijos y a mi familia”

Sobre su relación con la música, reconoció que siempre ha sido un componente importante en su rutina. “En el vestuario se suele escuchar mucha música, en el día a día o antes de los partidos, después de los partidos. También en el ambiente del fútbol. El vestuario convive continuamente con la música. Algunos escuchan su música individual antes de los partidos en los viajes”, explicó.

Messi evitó hacer proyecciones a largo plazo y aseguró que su enfoque sigue estando en el presente. “Hoy por hoy estoy disfrutando de de donde estoy, de lo que hago, del día a día, el entrenamiento, de los partidos, de mis amigos, de mi familia. Disfruto cuando voy a Argentina, disfruto mucho más quizás que cuando era joven y no me daba cuenta de muchas cosas. Disfruto más de los pequeños detalles que por ahí no le daba importancia antes. Y la verdad que me siento feliz y viviendo el día a día”, expresó.

A diferencia de otros momentos de su carrera, Messi remarcó que hoy valora más los pequeños detalles y no se anticipa a lo que vendrá. “Nunca fui de pensar en el futuro, sino en vivir el día a día. Y yo creo que cuando pasan las cosas es porque tiene que ser así, porque tiene que pasar de esa manera. Y nada, no me adelanto a nada, simplemente de disfrutar y vivir lo que me pasa hoy”. afirmó, dejando abierta la incógnita sobre cuánto tiempo más seguirá en actividad.

A lo largo de los años, Messi ha ido transformando su estilo dentro del campo de juego, adaptándose a las exigencias del fútbol y a su propio desarrollo como jugador. “Mi estilo fue cambiando mucho durante toda mi carrera. Empecé jugando por afuera, después más adentro, pasé por momentos donde tenía mucha libertad para moverme. Siempre intento generar espacios para mí y para mis compañeros, buscando ser efectivo, ya sea con un pase o con un gol”, manifestó.

Además, destacó su capacidad para leer el juego y anticipar situaciones en el campo. “No puedo prever nada, pero sí ver un poco por dónde está pasando el partido, dónde podemos hacer daño y por dónde nos pueden lastimar. Intento visualizar lo que me gustaría que pase en el partido y, aunque muchas veces no ocurre lo que uno imagina, me ayuda a prepararme”, analizó.

Otras frases destacadas de Lionel Messi:

- “El vestuario creo que es un lugar muy importante para nosotros. Como se suele decir, acá adentro pasan muchas cosas que lo ideal es que siempre se queden acá adentro, tanto lo bueno como lo malo, que muchas veces pasan cosas. También creo que un buen vestuario es fundamental para conseguir grandes objetivos. Y bueno, nosotros pasamos mucho tiempo, tanto en el vestuario como en el entrenamiento. El día a día, como el día de partido, muchas horas y pasan muchas cosas; y creo que ahí es donde vamos generando ese grupo, esa cercanía, esa amistad que se dan. Es un lugar importante para nosotros”.

- “Es difícil saber si en un medio tiempo si vas a ganar o perder el partido. Pasan muchísimas cosas en un segundo, puede cambiar todo. Un gol, una expulsión, o una jugada, lo que sea. Así que bueno, es el tiempo para intentar corregir cosas que están pasando en el partido que por ahí dentro de la cancha es difícil porque es difícil comunicarse y con la gente no te escuchas o el técnico ve otras cosas que vos no ves desde adentro. La verdad no tengo un recuerdo muy especial, pero creo que son son importantes los momentos de medio tiempo tanto como para cambiar un partido como para para terminar de definir un encuentro”.

- “La verdad que yo veo ya a mis hijos, a Thiago, que está apunto de cumplir 12 años en unos días y me pongo a pensar que yo con esa edad me fui a Barcelona. Si bien me fui con toda mi familia y tenía el respaldo de ellos, la verdad que se me hace difícil hoy pensar que Thiago pueda pasar por una situación así. Incluso ahora tiene un torneo de fútbol donde tiene que viajar por 15 ó 20 días y ya nos cuesta. La verdad que no sé, tendría que estar en ese momento y vivirlo realmente para ver cómo reaccionaría o qué pensaría. Lo único que puedo decir es que para mí fue un cambio muy, muy duro, difícil; pero al mismo tiempo era lo que quería. Me iba con mi familia, estaba convencido de lo que quería. Siempre pensé que era mi sueño e hice todo lo posible para intentar conseguirlo. Gracias a mi familia, obviamente que me acompañó y estuvo pegado siempre, siempre a mí”.

- “En Argentina vivíamos con mis amigos del barrio, en la calle, íbamos de un lado para otro, jugábamos a la pelota o a lo que sea. Estábamos hasta tarde afuera. Hoy es más complicado, mucha inseguridad. Es muy difícil que los chicos puedan hacer eso. Tanto en Argentina como en cualquier parte del mundo. Pero la verdad es que disfruté muchísimo mi infancia. Pasaba mucho tiempo fuera de mi casa con muchos amigos, y cuando fui a Barcelona la verdad que fue un cambio, un cambio duro, porque no encontré todo eso que tenía. Mi día a día era muy muy diferente a lo que a lo que estaba acostumbrado”.

- “Creo que el equipo que tenemos hoy por hoy está construido para intentar conseguir el campeonato. Y en esa línea estamos. Creo que hubo una buena adaptación de los chicos que llegaron y con los chicos jóvenes que tenía el club. Creo que el objetivo tiene que seguir siendo ese, intentar de conseguir títulos, seguir ayudando a que el club siga creciendo y a que chicos de abajo del club tengan la oportunidad de seguir, de seguir apareciendo, de seguir jugando en el Inter, de poder jugar en la MLS y poder darle la oportunidad a gente que también tiene su sueño y pelea para eso”.

- “Creo que es algo importantísimo, sobre todo para el club poder participar en el primer Mundial de Clubes que se va a hacer acá, en el país; que la MLS tenga dos equipos creo que es algo grandioso. Y como dije antes, creo que todo lo que está pasando es una oportunidad para que la MLS siga creciendo como fútbol, como liga, y que otros jugadores tengan la oportunidad de venir y seguir creciendo. Creo que el fútbol es diferente a todos los deportes que están tan acostumbrados a ver en Estados Unidos y creo que se debería de manejar de diferente manera porque es otro deporte y creo que es la oportunidad para cambiar el chip, para hacer el cambio y que la MLS siga en su crecimiento”.