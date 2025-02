Giro inesperado en el reclamo judicial por el “Crashgate”, el mayor escándalo de la historia de la Fórmula 1

Felipe Massa celebra su victoria de local en Interlagos 2008, pero perdió el título por un punto a manos de Lewis Hamilton. El Crashgate fue clave en esa definición (Photo by Mark Thompson/Getty Images)

La demanda iniciada por Felipe Massa contra la Formula One Managament (FOM), su ex dueño Bernie Ecclestone, y la Federación Internacional del Automóvil (FIA), podría no avanzar más allá de la etapa preliminar. El piloto brasileño reclama que sea proclamado campeón de Fórmula 1 en 2008 y una compensación económica por considerarse víctima del Crashgate, el mayor escándalo en la historia de la Máxima.

Existe una solicitud de desestimación que podría impedir que el caso sea escuchado en el Tribunal Superior del Reino Unido, donde está programado para ser tratado en la División King’s Bench en octubre, según informa Autosport.

Massa se respalda en las irregularidades relacionadas con el incidente en el Gran Premio de Singapur de 2008, donde Nelson Piquet Jr., piloto de Renault, chocó contra el muro deliberadamente para provocar la salida del coche de seguridad, lo que benefició a su compañero de equipo, Fernando Alonso, quien ganó la carrera.

Este incidente, que salió a la luz tiempo después, afectó directamente el desempeño de Massa, quien había comenzado la carrera desde la pole position y lideraba hasta que el caos generado por el coche de seguridad lo relegó al puesto 13. Al final de la temporada, Massa perdió el campeonato frente a Lewis Hamilton, por entonces piloto de McLaren.

El accidente a propósito generado por Nelsinho Piquet que facilitó el triunfo de Fernando Alonso en Singapur 2008

Hamilton llegó a 98 puntos y por uno le ganó a Massa. Pero si se hubiese anulado la carrera en Singapur, como plantea Ecclestone, no hubiese cosechado 6 puntos por su tercer puesto en Marina Bay y la cuenta global a final de la temporada habría sido de 92 unidades para Lewis y 97 para Felipinho, que hubiese sido el campeón.

Según el mencionado medio, los acusados en el caso, es decir, la FOM, la FIA y Ecclestone, probablemente argumenten que la demanda carece de fundamento. Esto podría estar relacionado con la naturaleza especulativa del impacto que el incidente de Singapur tuvo en el resultado final del campeonato. La defensa también podría cuestionar si las acciones posteriores al “Crashgate” deberían haber sido manejadas de manera diferente por las autoridades del deporte.

Aunque el propio Ecclestone reconoció que el incidente de Piquet estuvo viciado. “Decidimos no hacer nada. Queríamos proteger el deporte y salvarlo de un escándalo enorme. Por aquel entonces, había una norma según la cual la clasificación de un campeón del mundo era intocable después de la ceremonia de entrega de premios de la FIA a final de año. Así que a Hamilton se le entregó la copa y todo fue bien”, reveló Bernie, en testimonios tomados por F1-Insider en 2023.

“Teníamos suficiente información en ese momento para investigar el asunto. Según los estatutos, deberíamos haber anulado la carrera de Singapur en esas condiciones. Eso significa que no habría repercutido para la clasificación del campeonato. Y Felipe Massa se habría convertido en campeón del mundo y no Lewis Hamilton”, confesó el magnate inglés, que en ese momento era el director ejecutivo de FOM, la empresa que maneja los derechos comerciales de la F1 y que desde 2017 está a cargo de Liberty Media.

Felipe Massa recuerda el Crashgate y explica el reclamo que está haciendo para que le reconozcan el título mundial de 2008

“Incluso hoy día todavía me da pena Massa. Lo siento por él. Al final, ganó la carrera de casa en San Pablo y lo hizo todo bien. Fue engañado y no se llevó el título que merecía, mientras que Hamilton tuvo toda la suerte del mundo y ganó su primer campeonato”, sentenció.

Massa, por su parte, en una entrevista con Infobae, sostuvo que le robaron el título. “Me robaron, seguro. Fue un campeonato perfecto, que acabó por un punto en Interlagos. Pero después vimos que hubo una carrera manipulada (Singapur), y debió ser cancelado el resultado. No lo hicieron porque no quisieron destruir el nombre de la F1. Bernie Ecclestone lo dijo en una entrevista, que el campeonato 2008 para él es mío y que la carrera en Singapur debía ser cancelada. No lo hicieron y sabían en 2008 de la manipulación. Para mí fue una situación muy difícil. Preparamos un equipo legal grande con abogados de seis países. Vamos a luchar hasta el final porque lo que aconteció no fue justo para el deporte, para mí, para mi país, para los fans, para Ferrari”, dijo el actual corredor del Stock Car de Brasil.

El año pasado, en otra entrevista con este medio, volvió a hablar del tema: “Voy a ser campeón mundial, seguramente”, avisó quien también corrió en Sauber y Williams. “Estamos trabajando para la justicia del deporte. No depende de mí, sino del juicio y de las personas que están trabajando para eso. Confío y creo que podemos vencer”, confesó, pero aclaró: “No sé cuándo puede haber una definición”.

Un reclamo similar al suyo es el que lleva a cabo Cora Reutemann, para que le reconozcan el campeonato de 1981 a su padre: “Cuando tienes una situación clara, y lo que pasó no es justo, cada persona, cada piloto, tiene que luchar por la Justicia. Fue otro punto, otro momento, pero algo aconteció de una manera que no fue justa”.