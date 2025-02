Los cambios que planteó Piqué en el tenis y el fútbol que generaron polémica entre los fanáticos

El llamativo cambio que haría Piqué para terminar con los 0-0

Tras colgar los botines en enero de 2023, Gerard Piqué se transformó en el abanderado de fomentar la revolución en los deportes. Al mando como presidente de la innovadora Kings League, liga de fútbol 7 que comenzó en España y se expandió por todo el mundo (México, Brasil, Italia y Estados Unidos), el ex defensor del Barcelona criticó con vehemencia la actualidad del fútbol y el tenis.

En diálogo con Iker Casillas, en su pódcast llamado Bajo Los Palos, el español de 38 años señaló que el fútbol estaba perdiendo audiencia ante las diferentes plataformas que se presentan en la actualidad. “No soy partidario de hacer grandes cambios, pero el fútbol tiene que entretener. Tienes que ir a un terreno de juego y divertirte, hay que atraer a las nuevas generaciones”, comenzó el empresario. Posteriormente, dejó una reflexión que comenzó con el planteamiento de una nueva norma en la disciplina.

“¿Qué es lo más emocionante de un partido de fútbol? El gol. Entonces, no puede ser que los partidos terminen cero a cero. No puede ser que vayas a un estadio y te gastes 70, 90, 100, 200 o 300 euros y vayas a un partido de Champions y termine cero a cero. No puede ser. Tendría que pasar algo para que esto no fuera así. Propuesta estúpida para valorarla: si un partido termina 0 a 0, los equipos deberían sumar cero puntos“, argumentó.

La crítica de Piqué al tenis y los cambios que haría en el saque

A su vez, explicó: “¿Qué pasaría si haces eso? Al minuto 70 se abriría el partido. La gente no defendería, la gente atacaría y habría un gol. Necesitas incentivar, sin cambiar casi nada del fútbol, ciertas normas para que el fútbol sea entretenido. El fútbol es un producto, y dicho producto tiene que ser divertido y entretenido. Hay que buscar que los chavales no agarren el celular a los 20 minutos".

Al mismo tiempo, en esta misma línea, Piqué puso como ejemplo al tenis. “Intentamos cambiar ciertas cosas y no hay manera. La ITF (International Tennis Federation) no quiere cambiar nada”, remarcó. A pesar de que nunca se pudo meter dentro del fútbol como dirigente, sí lo pudo hacer en el deporte de la raqueta. En 2018, de la mano de su empresa Kosmos, prometió desembolsar 3000 millones de euros a lo largo de 25 años al mando de la Copa Davis, aunque el acuerdo caducó en el 2023. No obstante, logró su cometido de realizar severos cambios en el certamen como fueron las sedes fijas.

Por otro lado, comentó: “¿Por qué sacas dos veces en el tenis? Son 30 segundos más de una persona picando la pelota. La gente no quiere ver eso, la gente quiere ver el punto. Tampoco desea ver un juego de cinco minutos con deuce, ventaja, deuce, ventaja. Habría que poner un punto de oro en 40-40”.

Como futbolista, Gerard Piqué ganó más de 30 títulos con el Barcelona y ganó el Mundial con España (REUTERS/Albert Gea)

“Entonces, después de esa experiencia en la Copa Davis, pienso mejor me creo mi propia competición y mis propias normas. Las que yo creo que van a funcionar. Porque cuando ves que dependes de la gente de las federaciones, que muchos son mayores, están hace muchos años y tienen miedo al cambio, allá ellos. El tenis es un deporte espectacular. Pero las estadísticas están diciendo que la gente juega menos al tenis y se van al pádel”, finalizó.

Estas declaraciones de Piqué generaron controversia entre los fanáticos y en las redes sociales hubo comentarios a favor y en contra del ex futbolista. “Recemos para que Piqué nunca llegue a la FIFA”, comentó uno en X. “Me parece muy lógico y acertado, eso llevaría aún a los equipos más pequeños a ser atrevidos y arriesgarse en el último tramo del partido”, opinó otro internauta. “Los partidos en liga que terminen empatados deben decidirse en penales: 2 puntos para el ganador y 1 para el perdedor”, describió otro usuario.

Por su parte, habló sobre la actualidad del Barcelona y no destacó su postulación como presidente en un futuro. “Mi situación es que yo en el Barça siempre me sentía titular e importante y siempre pensé en que en el momento que eso no sucediera yo me iría. No me veía a mí mismo, no jugando en el equipo de mi vida y siendo más una carga o un lastre por no jugar”, arrancó sobre el momento en el que se retiró.

“De tantas veces que la gente te lo pregunta, al final acabas valorándolo. Ser presidente el Barça es mucho más sacrificio que cosas positivas te pueda dar y eso es una evidencia. Yo no tengo la necesidad de otras cosas de lo que te da ser presidente del Barça. Pero, por otro lado, pienso que si un día al club le veo que necesita que haya personas como yo, que hayan mamado el club de pequeños, que sienten los colores, que entienden lo que es el club por dentro, que saben lo que quiere la masa social... si el club un día de verdad lo necesita, la responsabilidad que tengo es estar ahí porque el Barça me lo ha dado todo, absolutamente todo", finalizó sobre una futura postulación como presidente del cuadro catalán.