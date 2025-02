Las provocativas confesiones de una figura de Alianza Lima tras eliminar a Boca: “Sentí más presión en el Monumental contra River”

El árbitro chileno Piero Maza habla con el arquero boliviano del Alianza Lima, Guillermo Viscarra, y con el mediocampista uruguayo, Pablo Lavandeira, durante el partido de vuelta de la segunda ronda de clasificación de la Copa Libertadores entre Boca Juniors y Alianza Lima de Perú en el estadio Alberto J. Armando "La Bombonera" en Buenos Aires, el 25 de febrero de 2025. (Foto de JUAN MABROMATA / AFP)

El mediocampista uruguayo Pablo Lavandeira, jugador de Alianza Lima, expresó su sorpresa por la eliminación de Boca Juniors en la Copa Libertadores, destacó el papel del entrenador Néstor Gorosito en la preparación del equipo para la serie y lanzó una provocativa confesión.

En declaraciones al programa Esto es fútbol de Carve Deportiva, Lavandeira calificó la clasificación de su equipo como algo inesperado: “Pah, tremendo, impensado. Teníamos una gran ilusión, pero sabíamos que corríamos con la desventaja del plantel de Boca, de su historia, que definíamos en La Bombonera y que al fútbol peruano se le ha hecho difícil conseguir triunfos internacionales en los últimos años. Pero Pipo Gorosito nos convenció de que podíamos jugarles de igual a igual y eliminarlos. De todos modos, fue impensado todo lo que se dio, fue increíble”.

El volante también elogió la estrategia del técnico argentino para reducir la presión sobre el plantel: “Entendimos los mensajes de Gorosito, que intentó desviar la atención y que tenía antecedentes de haber ganado en La Bombonera. Siendo un tipo que es un bicho en el ambiente, llevó todo para ese lado. A nosotros no nos afectó ni para bien ni para mal, pero sí que lo que hizo fue distraer la atención, sobre todo en Argentina, hacia el lado menos futbolístico posible, y eso vino bien”.

Lavandeira, quien jugó por primera vez en el estadio de Boca, confesó que esperaba un ambiente más intimidante: “Nosotros los uruguayos consumimos mucho fútbol argentino, y yo me crié viendo el Boca de Carlos Bianchi y Juan Román Riquelme, ganador de todo. Tenía una gran ilusión de sentir lo que se hablaba sobre jugar allí, pero la verdad es que me quedé un poco corto. Me imaginaba otra cosa. Alrededor del minuto 70 era más murmullo que cántico”.

El mediocampista comparó su vivencia en La Bombonera con un partido anterior en Argentina: “Hace dos años me tocó patear en el Monumental contra River Plate, en un partido donde nos fue muy mal, y ahí sentí más presión y el ambiente. Yo soy muy hincha de Boca y lo seguí siempre, pero esta vez no me pasó lo que creía que me iba a pasar en La Bombonera”.

Su respaldo a Edinson Cavani ante las críticas

Luego de la eliminación de Boca Juniors, Pablo Lavandeira se enfundó un abrazo con Edinson Cavani en La Bombonera.

El mediocampista uruguayo también respaldó a su compatriota, quien recibió críticas tras la eliminación de Boca Juniors en la Copa Libertadores. Lavandeira reveló lo que le dijo al delantero en el campo de juego: “A Edi le agradecí en la cancha por todo lo que ha hecho por el fútbol uruguayo y por todos los futbolistas uruguayos. Por todas las enseñanzas que nos dejó, demostrando que el colectivo está por sobre lo individual. Hay veces que pasan cosas como las del otro día, que tuvo la clasificación en los pies, y ahora se le está juzgando”.

El volante destacó la fortaleza mental de Cavani para afrontar la situación: “El mundo del fútbol es así, un día sos Dios y al otro no te quiere nadie, pero si hay alguien que tiene una espalda gigante para soportar una situación así es él y va a salir adelante”.

Consultado sobre si le había pedido la camiseta al delantero, Lavandeira respondió: “No me animé a pedírsela hasta la última charla. Le dije ‘si te animás a mandarme la camiseta sería espectacular’, pero me tocó doping y los utileros me dijeron que no llegó nada. Estoy seguro de que en cualquier momento va a llegar”.

Pablo Lavandeira le dedicó emotivas palabras a Edinson Cavani pese a gol fallado en Alianza Lima vs Boca Juniors por Copa Libertadores 2025.

El sorprendente cambio de arquero en Boca

Por último, mediocampista uruguayo admitió que cuando vio que el Xeneize realizaba un cambio de arquero antes de la definición por penales, temió que su equipo estuviera en desventaja.

“Cuando veo que están haciendo el cambio de golero, dije ‘pucha, estos locos nos analizaron y el arquero que entra debe saber todo sobre los pateadores’”, relató Lavandeira. A pesar de la incertidumbre, tomó la iniciativa y le pidió al entrenador Néstor Gorosito ejecutar el quinto penal. “Apenas terminó el partido salí corriendo a decirle al entrenador que me gustaría patear el quinto. Los primeros pasos fueron con nervios, pero luego fui convencido. He tenido penales donde la he pasado peor, será porque estaba tan feliz de vivir ese momento”.

El futbolista también se mostró sorprendido por el impacto que tuvo la eliminación de Boca Juniors en su entorno. “No creíamos que la clasificación generara todo lo que generó en el mundo Boca: que pidan cambio de entrenador, que estén pidiendo la cabeza de los directivos, de Juan Román Riquelme, que es un ídolo. No lo hubiésemos imaginado nunca. Nosotros pusimos la gotita que rebasó el vaso”.