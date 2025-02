El insólito blooper del Manchester United durante su victoria ante el Ipswich Town por la Premier League

Los Diablos Rojos se miden a su rival por la Premier League

Manchester United ganó un duelo clave por la permanencia. El dueño de casa venció 3-2 en un sufrido partido al antepenúltimo Ipswich Town por la fecha 27 de la Premier League, y lo hizo con diez jugadores, para quedar a 16 puntos de los puestos de descenso a la Segunda División. En contraposición, está a 13 unidades de la clasificación a copas internacionales.

La historia inició cuesta arriba para los Diablos Rojos en condición de local por un insólito blooper. A los tres minutos de partido, el volante central Sam Morsy elevó un pelotazo largo a campo ajeno, que fue custodiado por el lateral izquierdo, Patrick Dorgu. En su cuarto partido con el cuadro de Manchester, el joven de 20 años acompañó la trayectoria de la pelota y, cuando estaba listo André Onana para tomar el balón, Dorgu lo tocó a un costado pensando que el arquero estaba en otro lugar y le sirvió el gol a Jaden Philogene para estampar el 1-0.

La remontada del anfitrión se concretó en un parpadeo con dos goles entre los 21′ y los 25′ del propio Morsy en contra y Matthijs de Ligt, pero el equipo de Ruben Amorim volvió a complicarse en el cierre de la etapa inicial por una violenta plancha de Dorgu a la pierna izquierda de Omari Hutchinson. El árbitro, Darren England, expulsó al defensor después de revisar la acción por recomendación del VAR, a cargo de Craig Pawson, y lo mandó a las duchas a los 42 minutos. Alejandro Garnacho pagó los platos rotos porque se retiró reemplazado a los pocos instantes para permitir el ingreso del carrilero Noussair Mazraoui.

La finalización de los primeros 45′ incluyó un nuevo golpe de la visita, que llegó a este duelo con siete encuentros sin ganar en la Premier League. Philogene marcó por duplicado en el tiempo adicionado con un centro que se terminó cerrando y se coló contra el palo derecho de Onana sin desviarse en ningún jugador. Fueron los primeros tantos del atacante con pasado en Aston Villa en 16 encuentros del campeonato doméstico.

Al regreso de los vestuarios, el United capitalizó el activo que lo había llevado a sus goles anteriores: la pelota parada. Harry Maguire estampó el 3-2 a los 47 minutos con un cabezazo potente a la salida de un córner derecho para adelantarse en el marcador con inferioridad numérica. Esta acción rompió la racha de tres duelos sin ganar por el torneo local y lo alejó de los puestos de descenso ante un rival inmerso en la zona roja.

De igual manera, uno de los detalles que no pasó por alto en Old Trafford no tuvo relación a lo futbolístico, sino todo lo contrario. El portal brasileño Globo Esporte documentó la aparición de una rata en la línea lateral del campo de juego antes del inicio del compromiso. Vale recordar, el mítico estadio había sido objeto de acusaciones por la presencia de goteras y una invasión de roedores en medio de una investigación que concluyó con una calificación de higiene alimentaria de solo dos estrellas, muy por debajo del máximo de cinco.

Luego de este duelo, Manchester United enfocará su mirada en el cruce de este domingo desde las 13:30 (hora argentina) contra Fulham en condición de local por la quinta ronda de la FA Cup y el próximo jueves iniciará la llave a doble partido contra Real Sociedad en San Sebastián por los octavos de final de la Europa League. Por otro lado, Ipswich se medirá este lunes desde las 16:30 al Nottingham Forest como visitante por la FA Cup.

La tabla de posiciones de la Premier League

* Los primeros cuatro clasifican a la Champions League

* El quinto avanza a la Europa League

* Los tres últimos descienden