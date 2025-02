El posteo de Cavani tras el gol que falló en el último minuto de la eliminación de Boca

Boca Juniors quedó sorpresivamente eliminado de la Copa Libertadores tras caer por penales ante Alianza Lima en La Bombonera y, después del DT Fernando Gago, la mayor carga de reproches dentro de los fanáticos recayó sobre Edinson Cavani. En el tiempo adicional, cuando el partido estaba a punto de definirse, el delantero tuvo una inmejorable oportunidad frente al arco rival. Lautaro Blanco sacó un centro venenoso, Milton Giménez peinó, el chileno William Alarcón volvió a meter la pelota al área y el uruguayo se enredó con el esférico y se perdió el gol a centímetros del arco y sin oposición. La jugada quedó grabada en la memoria de los asistentes y espectadores, quienes no tardaron en criticar esta falla en redes sociales.

La controversia no termina allí. A Cavani, de 38 años, también se lo responsabilizó por una decisión tomada antes de la tanda de penales. Tras ganar el sorteo como capitán, eligió que Boca comenzara atajando, una estrategia cuestionada dado que las estadísticas indican que los equipos que inician rematando tienden a tener más posibilidades de ganar. Este momento generó aún más críticas hacia el delantero uruguayo.

Un día después, Cavani utilizó sus redes sociales para expresar un gesto simbólico de disculpa. Publicó una fotografía del instante justo después de su penal, en la que aparece mirando a la tribuna con las manos juntas, denotando arrepentimiento. Aunque no incluyó palabras en el posteo (solo dos circulitos con los colores del club) los comentarios ante su publicación variaron. Hubo apoyo, pero también críticas crudas.

Además de los reproches hacia Marchesín y Cavani, los aficionados también han señalado cuestionamientos hacia la conducción táctica de Fernando Gago y su cuerpo técnico. La planificación y las decisiones clave del encuentro han sido evaluadas con dureza, pues esperaban que Boca Juniors avanzara sin complicaciones en esta etapa de la Libertadores. Además, la modificación de arquero antes de la tanda (saltó al campo Leandro Brey, un especialista en disparos desde los 12 pasos, en lugar del expererimentado titular) también quedó en el ojo de la tormenta.

El posteo de Cavani

Los fanáticos reaccionaron al posteo. “Te amo igual, Edi, gracias por dejar todo”, fue el comentario que cosechó más “Me gusta”, con casi 2000. “Cavani... Desde el día uno te banqué por sobre todas las cosas, anoche nos jugábamos todo el año y necesitábamos tu liderazgo, tu personalidad. Esas características lamentablemente no aparecieron. Tenías que parar la pelea, tenías que elegir patear primero. El último penal debió ser tuyo. Y no te critico el gol errado, porque es fútbol y puede pasar, hiciste mil goles de mil formas que pueden existir y erraste el más fácil en el momento más determinante. Ahora nos quedamos sin nada, caímos en un pozo y toca levantarnos”, fue el segundo, que incluyó un reclamo para el ex PSG y Manchester United, aunque también respaldo de cara a lo que viene.

“Si querés pedir perdón, andate del club y no vuelvas más, burro”, fue uno de los más vehementes. Desde su arribo a La Ribera en 2023, Cavani acumula 24 conquistas con la casaca auriazul en 58 partidos. En el inicio del año, un problema en su espalda lo relegó durante algunos partidos y le impidió mostrarse en su mejor forma física. No obstante, en los cruces clave, como estos por Copa Libertadores, quiso estar. En lo que va de 2025, apenas firmó un grito (en el triunfo 2-1 ante Huracán) en cuatro partidos.

La Bombonera volverá a hablar, más allá del clima virtual. Este viernes, desde las 20, Boca recibirá a Rosario Central por el Torneo Apertura, en busca de una sonrisa que suavice el golpe.