Franco Colapinto, a fondo: el apoyo de Briatore, el interés de Red Bull y por qué merece un lugar en la Fórmula 1

Franco Colapinto habla sobre su nueva etapa en Alpine de Fórmula 1

Franco Colapinto vive con intensidad este inicio en Alpine en su nueva etapa en la Fórmula 1. Luego de dos años en Williams, donde comenzó en su academia en su segunda temporada en la Fórmula 3, el piloto argentino tuvo un meteórico ascenso que lo llevó a ser ganador en la Fórmula 2 y debutar en la Máxima, donde sorprendió a todos en los nueve Grandes Premios que disputó.

El bonaerense de 21 años se incorporó como piloto de reserva, pero es grande la expectativa en su país por verlo correr otra vez. De momento, deberá esperar que los corredores titulares, Pierre Gasly y Jack Doohan, tengan algún inconveniente y él deba sustituirlos. Aunque también hay otros dos reservistas, Paul Aron y Ryo Hirakawa.

“Mi rol es apoyar al equipo y obviamente ayudarlo a desarrollar el auto, ayudarlo a conseguir los resultados que quiera. El desarrollo es constante, pero los pilotos también tenemos un feeling muy claro con el auto a veces, y eso es lo que los ingenieros necesitan para seguir mejorando el auto”, contó Colapinto en una entrevista difundida por Renault Argentina.

“Yo vengo de un equipo diferente, con una filosofía de trabajo, con una forma en la que los ingenieros, en la que la gente al final se manejaba y trabajaba distinto. Y lo traigo a Alpine, que es una familia al final, de gente que está acostumbrada a cosas completamente diferentes”, agregó.

El orgullo de Franco Colapinto por haber sido elegido por Flavio Briatore

El pilarense ya se subió a un coche del equipo francés y fue en Barcelona, en las pruebas TPC (Test Previus Cars), que son los ensayos de los coches de años anteriores. También valoró sus horas en el simulador y afirmó estar “muy contento” por esa tarea.

Además, subrayó que “me da muchas ganas estar en un equipo que tiene muy claros los objetivos y a dónde quiere llegar”. En tanto que destacó que Flavio Briatore, el asesor ejecutivo del equipo, lo haya elegido: ”Es una persona que tiene una gran historia en la F1 y que se merece llegar hasta donde llegó. Es el que creó a Schumi, a Fernando (Alonso). Que me haya visto a mí, que haya dicho ‘yo te quiero apoyar y te quiero tener en mi equipo’, es algo muy positivo y algo que a mí me dio mucho orgullo“.

El pilarense insistió en que quiere quedarse en la F1 y que hizo méritos para eso. “Yo quería demostrar que me merecía un asiento en la F1 y quería demostrar que no había llegado ahí solamente para correr nueve carreras, que había llegado por mucho tiempo más. Desde que yo me subí sabía que no había ningún asiento para 2025, así que estaba con esa idea, pero también quería demostrar lo que podía hacer y creo que lo demostré bien. Gente como Flavio, como Alpine, como Red Bull estuvieron muy interesados en su momento y creo que fue una buena oportunidad la que me dio Williams. Fue un sueño hecho realidad haber corrido en F1 y algo que pasa muy pocas veces”.

Sobre esa chance de poder correr en la Máxima, aseguró que “lo di todo. Maximicé la oportunidad que tenía, maximizar esas nueve carreras. Así que yo estoy contento con lo que hice. Creo que es un muy buen trabajo. La adaptación sin haber hecho nada de test. De golpe subirme a correr en Monza y tener esa performance allí, en Bakú sumar puntos, en mi segunda carrera llegar a Q3 fue algo muy impresionante y que creo que dejó una marca en la F1″.

Abanderado: Franco Colapinto valoró el apoyo de los fanáticos argentinos en la F1 (@AlpineF1Team)

Explicó que arriba de un coche de F1 y en particular con su condición, en la que debió demostrar para poder quedarse “cada vuelta es al 100%. A veces es al 102% y se complica, pero es que también normalizamos lo que no era normal en la F1. Es un deporte complicado, en el que muy pocos tienen la posibilidad de llegar hasta ahí. Son solamente 20 pilotos y hay una cantidad de pibitos que quieren llegar ahí. Yo, cuando tenía nueve años, soñaba con un día manejar un F1 y lo conseguí. De a poco ese sueño se fue convirtiendo en un desafío, porque me iba acercando un poco más y tuve gente muy buena alrededor que me ayudó a conseguir esto. Pero es algo realmente complicado llegar a la F1. Por suerte demostré que me lo merezco, pero también es el hecho de que ahora también puedo estar en un equipo como Alpine, que me abre muchas puertas”.

Por otro lado, valoró el apoyo del público argentino. “Ellos hicieron una parte enorme. La F1 se volvió loca con los argentinos. No vieron nunca algo igual. Creo que en Argentina no fuimos olvidando un poco de la F1 y que hizo muy bien para hacernos acordar lo que genera un deporte como el automovilismo”.

De ese fervor popular, apunta el “haber acercado a mucha gente de vuelta al deporte y creo que los argentinos somos muy apasionados. Cuando vemos que un argentino tiene muchas ganas de llevar a la bandera argentina allá arriba, lo apoyamos. Y me apoyaron tanto que creo que hicieron algo muy lindo, hicieron que la F1 se dé cuenta de lo que somos capaces en Argentina. Y bueno, obviamente que quieren a Argentina de vuelta en F1″.

Por último, anticipó que estará en las primeras carreras del año: “Después Australia, China queda lejos, pero bueno, vamos a recorrer a un poco por el mundo”. Al ser piloto de reserva, Franco Colapinto deberá estar listo y, si llega a tener esa chance, tendrá que optimizarla al máximo.