De la brillante asistencia de Soulé que deslumbró a su DT a la rabona de Paredes: las perlitas del goleada de la Roma ante el Monza

La Roma goleó 4-0 al Monza en el partido que cerró la fecha 26 de la Serie A de Italia, en el Estadio Olímpico de la capital. El joven argentino Matías Soulé fue una de las figuras con una excelsa jugada y posterior asistencia en el segundo tanto del elenco local, que es dirigido por Claudio Ranieri, quien luego llenó de elogios al extremo derecho marplatense de 21 años.

El cero se rompió con el gol temprano de Alexis Saelemaekers a los 10 minutos. El belga, tras una jugada individual desde la derecha hacia el centro, definió con un disparo de zurda que se coló en el segundo palo.

Sin embargo, el momento más destacado llegó a los 32 minutos, cuando Soulé recibió por la banda derecha, encaró al defensor Georgios Kyriakopoulos al que gambeteó tres veces, con una bicicleta, un amague y un enganche, que dejaron a su rival sentado en el césped. Finalmente, envió un centro preciso con su pierna derecha que fue cabeceado por Eldor Shomurodov, quien anotó el 2-0.

Matías Soulé celebra con Eldor Shomurodov luego de su gran jugada y asistencia (@ASRoma)

Este encuentro también estuvo marcado por la presencia de otros argentinos en el plantel de Roma. Tanto Paulo Dybala como Leandro Paredes comenzaron el partido en el banco de suplentes. El cordobés ingresó en el minuto 62, mientras que el ex Boca Juniors lo hizo en el 75 y antes del partido, tiró una rabona que enloqueció a los tifosis locales y su video fue viral.

El tercer gol del partido fue obra del español Angeliño, mientras que Tommaso Baldanzi cerró la goleada con el cuarto tanto tras un tiro libre ejecutado por Dybala. Con este resultado, Roma es noveno y continúa en la lucha por los puestos de clasificación a competiciones europeas, mientras que el Monza es último y se encamina a perder la categoría.

La undécima victoria del elenco romano en el campeonato fue respaldada por actuaciones destacadas como la de Soulé. Al respecto, luego del encuentro su entrenador, Claudio Ranieri, se deshizo en elogios para el futbolista que hizo Inferiores en Vélez. “Soulé hizo un gran partido contra el Napoli, haciendo doblete, volviendo a ser titular. Siempre he creído en este chico, creo que llegó porque Dybala tenía que irse. Se ve que tiene talento, le dije que no se preocupara porque es el futuro de la Roma”, dijo el DT en testimonios que fueron publicados por Calcio Mercato.

“Se ven los que tienen algo especial. Él sólo tenía que, poco a poco, como hizo Baldanzi el año pasado, entrar y hacer algo bueno. Tommaso no fue el mismo de este año, está un poco por delante de Matías porque cuando tiene la pelota se ve que cambia el ritmo del partido, Soulé tiene que hacer lo mismo y encontrar el ritmo de la Roma. Y lo está encontrando”, agregó.

La rabona de Leandro Paredes que hizo delirar a los hinchas de la Roma

Luego Ranieri amplió sus conceptos hacia Ranieri e indicó sobre el argentino: “Tengo mucha fe en él. Estoy convencido de que puede ser un jugador de futuro para la Roma. Está mejorando, aunque a menudo le pido que sea más práctico, que toque menos el balón. Se queda aquí con nosotros. Confío en él, seguro que tendrá sus oportunidades para demostrar que está mejorando”, añadió.

Cabe recordar que Soulé fue convocado por Lionel Scaloni para la selección argentina tras ganar la Copa América 2024, aunque no llegó a disputar minutos en los partidos de eliminatorias contra Chile y Colombia. Previamente, había representado a Argentina en dos amistosos con la Selección Sub 23 y en tres encuentros del Mundial Sub 20, bajo la dirección técnica de Javier Mascherano.

Soulé se incorporó a la Roma en julio del año pasado. Lleva disputados 25 encuentros, marcó dos goles y brindó una asistencia, vistiendo esta camiseta, sumando la Serie A, la Copa Italia y la Europa League. En el encuentro de este lunes tuvo una ficha con 83 pases con un 93% de efectividad, uno de ellos clave para el segundo tanto y un remate al arco.