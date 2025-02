Un campeón del mundo con Boca fustigó a Gorosito por su “biri biri” contra La Bombonera: “Él siempre se metía bajo el arco”

Un campeón del mundo con Boca fustigó a Gorosito por su "biri biri" contra La Bombonera

El ex jugador y entrenador Jorge Chino Benítez, referente del mundo Boca Juniors con quien se consagró campeón del mundo en 1977, habló sobre el presente del equipo y respondió con dureza a las declaraciones de Néstor Pipo Gorosito respecto a La Bombonera. En una entrevista con Súper Deportivo Radio, Benítez aseguró que Boca dará vuelta la serie contra Alianza Lima en la tercera fase de la Copa Libertadores y minimizó la desventaja del equipo argentino tras el partido de ida.

“El partido lo va a dar vuelta. No es un resultado agresivo. En estos 90 minutos no tienen nada que mostrar, solo ganar. El hincha de Boca no se fija en el cómo, solo en ganar”, afirmó Benítez, haciendo hincapié en la importancia del resultado sobre el estilo de juego.

Consultado sobre los dichos de Gorosito, quien había calificado el ambiente de La Bombonera como “biri-biri”, el Chino rechazó esa visión y defendió la mística del estadio. “Gorosito dice que lo de La Bombonera es ‘biri-biri’ porque nunca se dio cuenta de lo que se siente. Siempre se metió bajo los palos y clavado bajo el arco. Es difícil jugar en La Bombonera, te emociona la hinchada”, afirmó.

Polémicas declaraciones de Gorosito sobre La Bombonera

Vale recordar que Gorosito fue polémico al referirse a La Bombonera, conocida por su ambiente intimidante, el cual minimizó: “Lo de la cancha de Boca es todo biri biri. Es un mito. Nunca mataron a ningún jugador ahí adentro. La hinchada no juega. Es todo sanata lo de la Bombonera”. Fernando Gago fue consultado sobre esta controvertida frase y en rueda de prensa, expresó: “Son opiniones. Sé lo que significa la gente cuando el equipo tiene esos momentos de situaciones positivas. Me tocó vivir situaciones increíbles. Vamos a tratar de apoyar eso de contagiar desde dentro hacia fuera, que la gente también esté, y eso lo vamos a tratar de lograr el martes”.

En medio de este clima candente, Boca Juniors buscará revertir la serie ante Alianza Lima este martes, en un partido clave para su continuidad en la Copa Libertadores. En el partido de ida disputado en Perú, por la fase 2 del certamen continental, el Xeneize cayó 1 a 0, por lo que deberá ganar por igual o mayor diferencia para no quedar eliminado. En caso de que lo haga por un gol de diferencia, habrá definición por penales.

En el caso de avanzar esta serie, en la tercera fase se enfrentará con el ganador del cruce entre Deportes Iquique e Independiente Santa Fe. El equipo chileno venció al conjunto colombiano 2-1 en la ida. Todo está planificado para que la tercera etapa se lleve a cabo entre miércoles 5 y miércoles 12 de marzo, también serán dos duelos de ida y vuelta que definirá al ganador de la llave. Esta instancia es la previa a la fase de grupos, solo cuatro equipos serán los que puedan acceder a esa zona de la Copa Libertadores 2025.