El show de Icardi y la China Suárez en el clásico de Turquía: la reacción de los hinchas y el impacto en los medios locales

Mauro Icardi presenció junto a su novia, la China Suárez, el clásico entre sus compañeros del Galatasaray y el Fenerbahce, por la fecha 25 de la Superliga de Turquía. La pareja se robó la atención de las cámaras en el encuentro disputado este lunes y que terminó igualado 0-0. El delantero, que se recupera de una grave lesión, se mostró junto a la actriz en una de las plateas. Fue luego de saludar a los hinchas en la previa al partido y resultó aplaudido por la gente en el Estadio RAMS Park.

Se trató de un duelo directo por la punta del campeonato, ya que el Galatasaray manda con 64 puntos y le lleva seis al Fenerbahce, que es dirigido por Jose Mourinho, quien en las últimas semanas protagonizó una polémica con Icardi. El entrenador publicó un mensaje irónico en sus redes sociales, refiriéndose a una jugada de un partido anterior en la que el jugador del Galatasaray, Davinson Sánchez, tocó la pelota con la mano dentro del área, sin que se sancionara penal. El DT portugués escribió: “En el Mundial de Balonmano que terminó el domingo pasado, mi Portugal llegó brillantemente a semifinales y quiero felicitarlos por tal logro y el impacto que van a crear en la juventud de nuestro país.”

Icardi no tardó en responder y utilizó sus historias de Instagram para contestar al entrenador. En una de las publicaciones, jugó con el apodo de Mourinho, “The Special One” (El Especial), y lo transformó en “The Crying One” (El Llorón), en referencia a las quejas del técnico. Además, compartió imágenes de otras jugadas polémicas, incluyendo una mano de un jugador del Fenerbahce y un supuesto penal no cobrado en el clásico de Estambul, acompañadas por un mensaje que decía “a dormir”.

Más tarde, Mourinho llamó a Icardi el “GOAT”, que se entiende como “Greatest Of All Time” (el mejor de todos los tiempos) o se traduce como “La Cabra”. Varios indicaron que el lusitano hizo una alusión a los conflictos mediáticos del argentino con su ex esposa, Wanda Nara, hoy en relación con el cantante L-Gante.

Los medios locales siguieron de cerca la presencia de Icardi y la China Suárez. “¡Seguido desde las gradas! El astro argentino apoyó a su equipo viendo el partido desde la grada junto a su novia”, publicó Fanatik, con una foto de la pareja mirándose a los ojos. El mismo medio informó que Icardi tiene “su contrato suspendido porque hay 15 jugadores extranjeros en el plantel,” pero que lo están “esperando para la próxima temporada”.

”¡Sorpresa de Icardi en el derbi Galatasaray-Fenerbahce,” indicó Sabah, que agregó “el astro argentino entró al campo antes del encuentro y señaló con tres dedos a la grada” en referencias a los títulos que logró con el conjunto de Estambul. “Mauro Icardi salió al campo de juego, se dirigió a la tribuna y los aficionados del Galatasaray le respondieron con aplausos”, publicó Milliyet.

Icardi sufrió la rotura de menisco y del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha, lesión que el atacante de 32 años tuvo en un encuentro ante el Tottenham, válido por la Europa League el 8 de noviembre pasado. Su rehabilitación y recuperación pueden llegar a demorar entre seis y ocho meses.

Casualmente, mientras Icardi se mostró con la China Suárez en el partido del Galatasaray, su ex esposa, Wanda Nara, también se encuentra en Turquía pues recibió el premio a Mujer del Año.

