La impactante revelación sobre la trombosis que sufrió Victor Wembanyama y lo alejará de la NBA: “Podría haberlo matado”

Victor Wembanyama sufrió una trombosis severa en el brazo derecho (Cary Edmondson-Imagn Images)

El basquetbolista francés Victor Wembanyama, estrella de los San Antonio Spurs, no volverá a las canchas en lo que resta de la temporada 2024-2025 debido a una trombosis venosa profunda en su hombro derecho. El pívot de 21 años podría haber muerto según la opinión de un doctor especializado en medicina deportiva.

“En el brazo, probablemente su anatomía y el movimiento repetitivo son la causa probable”, dijo el galeno Brian Sutterer, en testimonios consignados por el sitio Yahoo. Sostuvo que los movimientos por encima de la cabeza, como lanzar al aro, pueden crear lo que se conoce como síndrome del desfiladero torácico.

El facultativo agregó que el panorama fue más delicado de lo que se informó en un principio, pues Victor Wembanyama probablemente ya jugó el All Star con el coágulo: “Podría haberse trasladado al pulmón y haberlo matado. Estoy realmente impresionado de que los médicos de los Spurs lo hayan encontrado en sólo entre 24 y 48 horas.” En relación al tema, la estrella de los Spurs comenzó a tener síntomas de fatiga antes del descanso durante el Juego de las Estrellas que se disputó en San Francisco, en el estadio de los Golden State Warriors.

La noticia llegó en un momento crítico para los San Antonio Spurs, quienes habían logrado mantenerse competitivos gracias al desempeño de Victor Wembanyama. Con un récord de 23 victorias y 29 derrotas antes de su baja, el equipo estaba en camino de alcanzar su mejor porcentaje de victorias desde la temporada 2020-2021. Sin embargo, la ausencia del galo de 2,24 metros cambió radicalmente el panorama para la franquicia, que ahora enfrenta un futuro incierto en su lucha por un puesto a los Playoffs.

Sin Wembanyama, los San Antonio Spurs tendrán una baja sensible de cara a poder clasificarse a los playoffs de la presente temporada (EFE/CHRISTOPHE PETIT)

La baja de Wembanyama representa un golpe significativo para los Spurs, quienes habían depositado grandes esperanzas en el joven jugador para liderar al equipo hacia la postemporada por primera vez desde la temporada 2018-2019.

La franquicia había reforzado su plantilla antes del cierre de mercado con la incorporación de De’Aaron Fox, quien se perfilaba como un complemento ideal para el pívot francés. Sin embargo, con el francés fuera de acción, las aspiraciones del equipo han cambiado drásticamente.

La trombosis venosa profunda no es un afección que sufrió de manera exclusiva Wembanyama. Hubo otros antecedentes en la NBA. En 2019, Brandon Ingram, entonces jugador de los Los Angeles Lakers, fue diagnosticado con un coágulo de sangre en el hombro. Ingram tuvo que someterse a una cirugía para aliviar la compresión en la vena afectada y fue tratado con anticoagulantes. A pesar de la gravedad de su condición, logró regresar a las canchas y ha continuado su carrera sin mayores complicaciones.

Sin embargo, no todos los casos han tenido un desenlace tan positivo. El ex jugador de los Miami Heat, Chris Bosh, se vio obligado a retirarse a los 31 años debido a coágulos de sangre en los pulmones. En España también hubo historias similares como el ex jugador del Baskonia, Mirza Teletovic, que debió abandonar la práctica profesional tras enfrentar problemas de salud relacionados con tromboembolismos pulmonares. En tanto, la leyenda del Barcelona, Pete Mickeal, fue diagnosticado con un tromboembolismo pulmonar en 2011 y nuevamente en 2013. Aunque logró regresar a las canchas en 2014, finalmente se retiró en 2017.