Impacto en la NBA: Victor Wembanyama se perderá lo que resta de la temporada por una trombosis en su hombro derecho

El ala pivot estaba redondeando una muy buena temporada (EFE/CHRISTOPHE PETIT)

El mundo de la NBA quedó conmovido con el anuncio de San Antonio Spurs. El joven prodigio Victor Wembanyama fue diagnosticado con “una trombosis venosa profunda” en su hombro derecho, por lo que se perderá el resto de la temporada. “El equipo proporcionará actualizaciones según corresponda”, expresó la franquicia texana en el posteo en redes sociales.

La condición del pivote de 21 años fue descubierta luego de su participación en el All Star Game de la NBA, en el que logró 11 puntos en menos de 8 minutos en la cancha. Además, había recibido una insólita descalificación en el concurso de habilidades debido a que optó por no realizar ningún esfuerzo por encestar, lanzando los balones sin fuerza y en cualquier dirección para ganar tiempo.

De acuerdo con ESPN, los Spurs creen que se trata de un “problema aislado” para Wemby, elegido como número uno del Draft de 2023, novato del año de la NBA en 2024 y que había sido llamado por primera vez para el juego de las estrellas.

El comunicado de San Antonio sobre Victor Wembanyama

El joven francés promediaba esta temporada 24,3 puntos, 11 rebotes, 3,7 asistencias y 3,8 tapones por partido en el certamen de baloncesto más importante del mundo. Con dichos números, Wembanyama era el favorito para quedarse con el premio de defensor del año al final de la temporada regular.

Con esta baja, el conjunto en el que supo brillar Manu Ginobili prácticamente se despidió de sus posibilidades de acceder a los playoff, dado que en la actualidad suma 23 victorias y 29 derrotas, un récord que lo ubica en la duodécima posición en la Conferencia Oeste.

Wembanyama llegó a la NBA procedente de Francia como la promesa más publicitada desde LeBron James y su juego en la cancha ha estado a la altura de las expectativas iniciales. Es quizás el defensor más temible de la liga, con una envergadura de 2,5 metros casi infranqueable. Esta temporada, se convirtió en el primer jugador de la historia de la NBA en conseguir más de 2000 puntos, 1000 rebotes y 200 triples en sus 100 primeros partidos.

“La mayoría de nosotros queremos crear un buen legado y una buena imagen, porque esas son las cosas que la gente recordará”, declaró el basquetbolista en una entrevista reciente. “Pero, por otro lado, creo que la mejor forma de tener la mejor imagen y de transmitir los mensajes adecuados que quiero enviar es ser auténtico. Es decir, no forzarme a hacer cosas que no se parezcan a mí o a decir cosas en las que no creo”, agregó.

En noviembre de 2024 impresionó a la NBA con una noche histórica al anotar 50 puntos en la victoria de San Antonio Spurs por 139-130 sobre Washington Wizards. En solo 32 minutos, el francés se destacó con una planilla que registró 10-13 en tiros de dos puntos, 8-16 en triples y 6-9 en tiros libres, además de sumar seis rebotes, tres tapones, un robo y dos asistencias.

Esa actuación sobresaliente colocó a Wembanyama como el jugador más joven en la historia de la franquicia ganadora de cinco anillos en la mejor liga de básquet del mundo en alcanzar esa cifra anotadora.